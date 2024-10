HÉV-járatritkítás: botrányos üzengetés után káosz Lázár János tárcájánál

Már karácsony előtt, december 15-től ritkítanák három fővárosi HÉV-vonal járatait. A kiszivárgott terv azt jelenti, hogy a jelenlegi hat kocsi helyett csak hárommal, illetve ritkábban közlekednének a szerelvények a ráckevei, a gödöllői és a csepeli viszonylatokon. A tárca vezetője és fővárosi politikusok immár személyeskedéstől sem mentes vitában üzengetnek egymásnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a főváros biztosan nem járul hozzá a járatszámok radikális csökkentéshez, Vitézy Dávid, aki elsőként lépett fel a tervezet ellen, állítja, hogy a MÁV–HÉV Zrt. kezdeményezte a BKK-nál a HÉV-ek ritkítását, addig Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint mindez csak egy „belvárosi, libsi gyerek hallucinációja”. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója viszont elismerte, hogy a HÉV-járművek fogynak és kieshetnek szerelvények, konkrét döntésről azonban ő sem számolt be. De akkor most lesz járatritkítás vagy nem lesz? Hírösszefoglalónk Budapest jelenleg legégetőbb vitájáról.

A HVG tette közzé először azt a hivatalos e-mail-részletet, amely szerint a MÁV–HÉV Zrt. az új menetrendi évben a rendelkezésre álló járműkapacitás a jelenlegihez képest 4 motorvonategységgel kevesebb jármű napi forgalomba adását teszi lehetővé az iskolaidőszaki hétköznapokon, ezért a ráckevei H6-os HÉV-en 18 százalékos, a gödöllői H8-ason 13-23 százalékos, míg a csepeli H7-es vonalon 12 százalékos férőhelycsökkenést okozna az állami fenntartó.

Ez Vitézy Dávid fővárosi képviselő, közlekedési szakember szerint elfogadhatatlan, de a BKK és a főváros is hevesen bírálta a kapacitásszűkítési tervet. A volt főpolgármester-jelölt szerint a járatritkítás megvalósulása ellen mindent el kell követni, ezért kezdeményezte a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának rendkívüli ülésének összehívását is. „Lázár Jánosnak a hazai kötöttpályás közlekedés módszeres leépítése és a HÉV-ek ritkítása helyett azonnal intézkednie kellene a HÉV-projektek újraindítása és a járműbeszerzések érdekében” – véleményezte, hozzátéve, hogy az elsődleges felelősség a kormányt és Lázár János építési és közlekedési minisztert terheli, amelyre reagálva a miniszter azonban azt írta a Facebookon, hogy

az Építési és Közlekedési Minisztérium vagy a MÁV vezetésében senki, semmilyen döntést nem hozott a HÉV működésével vagy menetrendjével kapcsolatban.

Vitézy elejét venné, Lázár szerint kanyarban sincsenek a ritkítások

A HÉV-járatritkítás ügyére szinte egy napon belül minden érintett fél reagált. Előbb kedden Vitézy Dávid tényként közölte a HVG írására hivatkozva, hogy „hajmeresztő tervvel állt elő Lázár János: jelentősen ritkítaná a Budapestre közlekedő HÉV-eket, annak ellenére, hogy ingázók százezrei használják ezeket a vonalakat”. Vitézy Dávid megjelölte a felelősöket is, mint írta az elsődleges felelősség a kormányt és Lázár János építési és közlekedési minisztert terheli, mert szerinte a szaktárca már két éve semmilyen lépést nem tett a HÉV-ek cseréje érdekében, a korábbi visszavont járműtendert nem indították újra, sőt, a korábbi uniós forrásokat is kihúzták a beszerzés mögül. De felvezette Tarlós István felelősségét is, „aki 2016-ban átadta a HÉV-eket az államnak anélkül, hogy világos, számonkérhető garanciákat kapott volna a Főváros a vonalak fejlesztésére”. Felelősnek tartja továbbá Karácsony Gergelyt is, mivel szerinte a 2024 elején Lázár Jánossal kötött új tarifamegállapodásban Budapest elveszítette a megrendelői jogait.

Lázár János szintén a közösségi oldalán reagált indulatos posztjában, amely személyeskedésbe csapott át.

Úgy látom, hogy néhány aberrált, belvárosi, libsi gyereknek megártott a túl sok szívás a hétvégén, és ezért aztán hallucinációik vannak a HÉV-vel, meg úgy általában a világgal kapcsolatban. Ilyenkor persze hazudnak is

– kezdte, majd hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem döntött járatritkításról sem a minisztérium, sem a MÁV vezetésében senki. „Minden más állítás nettó hazugság” – hangsúlyozta a miniszter.

A jövőben a közlekedési kormányzat sehol és semmiről nem kíván Vitézy települési képviselővel egyeztetni. Aki ugyanis a hazugságokban az élen jár; aki elveszítette a főpolgármester-választást, pedig minden segítséget megkapott ahhoz; aki most, a Fidesz után Magyar Péter s*ggét nyalja, nem lehet tárgyaló fél

– jegyezte meg Lázár János.

A személyeskedő üzenetre később Vitézy Dávid úgy reagált, hogy ha ennyire megviseli a miniszteri munka Lázár János idegeit, akkor inkább hagyja abba, vagy fogyasszon hársfából készült teát.

Karácsony Gergely hallani sem akar járatritkításokról

Karácsony Gergely a HÉV járatritkításairól szóló hírek felröppenésének napján reagált a Facebook-oldalán, azt írta, hogy mindez Budapest számára teljesen elfogadhatatlan.

Az állam működésképtelenségének a budapestiek nem lehetnek kárvallottjai

– emelte ki bejegyzésében. A főpolgármester hozzátette, hogy évek óta kongatják a vészharangot, hiszen számukra régóta világos, ha az állami fenntartású MÁV–HÉV nem szerez be új járműveket, vagy nem pörgeti fel a felújítást, akkor ellehetetlenülhet a közlekedés Budapest külső kerületeiben és egy sor agglomerációs településen is. „A MÁV–HÉV-et üzemeltető állam gyakorlatilag azt várja tőlünk, hogy válasszunk: a csepeliek, a soroksáriak, vagy épp a cinkotaiak közlekedését áldozzuk fel pusztán azért, mert ők nem végzik rendesen a feladatukat. A válasz nyilvánvaló: egyiket sem!” – hangsúlyozta Karácsony Gergely.

A főpolgármester azt is leírta, hogy szerinte az intézkedés „az utasoknak hosszabb várakozást, tumultust, rosszabb minőségű szolgáltatást, majd nyilvánvalóan az autós forgalom növekedését, több dugót, rosszabb levegőt eredményezne”. Karácsony Gergely osztotta Vitézy Dávid véleményét abban, miszerint a „MÁV–HÉV hagyta lerohadni az egyébként is régen cserére érett vonatokat”, miközben a főváros alacsony padlósra cserélte az összes budapesti buszt, új trolikat szerzett be, sőt, épp a napokban is érkezett egy új CAF villamos is – sorolta.

„Mi tesszük a dolgunkat, itt az ideje, hogy ők is tegyék!” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

A főpolgármester egy későbbi posztjában Lázár János és Vitézy Dávid közösségi médiában kirobbant vitáját személyeskedésnek nevezte, és közölte, hogy a főváros nem járul hozzá a járatritkításokhoz.

Lázár János állításával szemben a MÁV-HÉV valóban a HÉV járatok radikális csökkentésére tett javaslatot. És Vitézy Dávid állításával szemben, a főváros nem mondott le arról a jogáról, hogy az egyetértése nélkül ne lehessen csökkenteni a járatok számát a HÉV-eken

– húzta alá.

MÁV: fogynak a HÉV-járművek, döntés nincs

Mindeközben az InfoRádió-ban Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója elismerte, hogy a HÉV-járművek fogynak, mert elérik a kritikus életkort, ami után már nem tudják őket üzemeltetni. Hozzátette, hogy kevesebb járművel fognak dolgozni minden bizonnyal 2025-ben, mint 2024-ben, és ennek a menetrendre is lehetnek hatásai. Elmondta azt is, hogy egyelőre a lehetséges megoldásokat gyűjtötték össze és küldték el a BKK-nak, de végleges döntés még nem született.

Hegyi Zsolt kérte a javaslat kidolgozóitól, hogy olyan változásokat vizsgáljanak, melyek nem érintik a csúcsidőszakokat. A javaslatokat az utasszámlálás adatai alapján készítették el, és ott avatkoznak be, ahol az utasforgalom ezt megengedi.

Az új menetrendről a jogszabályban meghatározott időpontban, tehát a december közepi menetrendváltás előtt legalább két héttel fognak az utasok tájékoztatást kapni, addig a szükséges egyeztetések és döntések meg fognak születni

– mondta Hegyi Zsolt. Azt is megjegyezte, hogy a járatritkítások átmeneti megoldást jelenthetnek, és hosszú távon csak a teljes járműcsere segít.

A MÁV–HÉV Zrt. hivatalos közleményt is küldött az Indexnek kedden, amelyben azt írták, „sajnálják, hogy a HÉV is a fővárosi közgyűléssel kapcsolatos politikai viták része lett”, mert ez felesleges aggodalmat kelthet az utasaikban.

Járműhiány van, döntés még nincs. A régi járművek karbantartását az alkatrészhiány, az új járművek beszerzését pedig az uniós forrásokkal kapcsolatos politikai vita hátráltatja. A helyzet kezelésére olyan megoldást keresünk, ami a legforgalmasabb időszakokat és vonalakat nem érinti

– idézte a közlemény Hegyi Zsoltot.

(Borítókép: Jászai Csaba / MTI)