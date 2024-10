Ismét a REpontoknál akciózott a Momentum, pedig a MOHU már legutóbb is felhívta a figyelmet a tévedésükre

Ismét a palackvisszaváltási rendszer miatt szervezett akciót a Momentum, ezúttal visszaváltásra buzdító plakátokat helyeztek el a rákosmentei REpontoknál, hogy ne maradjon a MOHU-nál a vissza nem váltott palackok után járó 50 forintos betétdíj. Az ügy érdekessége, hogy a MOHU már a legutóbbi akciójuk után is felhívta a figyelmet arra, hogy az így a „rendszerben maradt pénz” nem képezi az ő bevételük részét.

Gergely Bálint, a Momentum rákosmentei képviselője a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a hétvégén a Momentum figyelemfelhívó akciót hajtott végre a palackvisszaváltásért felelős MOHU REpontjainál, aminek keretén belül táblákat ragasztottak ki a kerület visszaváltó pontjainál.

Ne hagyd, hogy a NER zsebében maradjon a pénzed! Vidd vissza az üvegeket, és vedd vissza, ami a tied!

– írta bejegyzéséhez a politikus, utalva arra, hogy a vissza nem váltott palackok után járó 50 forint az automatákért felelő MOHU-nál marad.

Nem marad a MOHU-nál a vissza nem váltott palackok után járó 50 forint

Ezzel kapcsolatban már szeptemberben is szervezett akciót a Momentum, akkor a párt elnöke, Tompos Márton több száz visszaválthatatlan üveget és műanyag flakont szállított a Mol székháza elé. A párt szerint a hibás rendszernek egyetlen nyertese van: a Mol, amelynek így nem kell visszafizetnie a vásárlóknak az 50 forintot, amivel tovább gazdagodik.

Szeretnénk Tompos Márton Elnök úrnak jelezni, hogy rosszul tájékoztatták. A vissza nem váltott palackok után járó 50 forint nem a MOHU jövedelmét képezi

– kommentálta a korábbi akciót a MOHU az Indexnek.

„Úgy tudjuk, hogy a Momentum Mozgalomnak is fontos a környezetvédelem ügye. Ezért állunk értetlenül Elnök úr akciója előtt, mert az utcai szemetelés minden, csak nem követendő példa. Az Elnök úr által lerakott zsákokban voltak visszaváltható és jelölés nélküli palackok és dobozok is. A visszaváltható csomagolásokat bedobtuk egy REpont-automatába, és az összeget jótékony célra ajánlottuk fel, a többit pedig a szelektív kukába tettük. Ahogy ezt a magyar lakosság döntő többsége is teszi” – tette hozzá akkor a közleményében a MOHU.

A mostani akciót nem szerette volna kommentálni a MOHU, mivel szerintük már elég sokszor hangoztatták, hogy a vissza nem váltott palackok után járó díj nem az ő bevételüket képezi.

Nincs elég REpont?

Sajnos a NER a MOHU-n keresztül is rosszul tudja csak kezelni a hulladékot. Rendszerük akadozik, lefedettségük gyér. Az általunk készített visszavaltjuk.hu-oldal erre kínál megoldást. Regisztrálj, ha neked is túl sok fejfájást okoz a MOHU, vagy épp másoknak segítenél. A honlapon hasznos szervezetek QR-kódjait is megtalálod, akiket így tudsz támogatni

– írta kritikaként mostani akciója mellé Gergely Bálint.

Augusztusban az Index számolt be arról, hogy napi 300 millió forint értékben dobnak ki visszaváltható csomagolást a magyarok, azóta viszont megduplázódott a palackvisszaváltások száma és csak az idénre több száz új REpontot-rendelése van a MOHU-nak.