Vitézy Dávid szerint Lázár János állítását a saját beosztottja cáfolja

Ahhoz képest, hogy Lázár Jánosék mindenki mást hazudozással és rémhírterjesztéssel vádolnak, végül is a MÁV vezérigazgatója cáfolja minden érdemi állításukat a HÉV-ek kapcsán – többek között így reagált Vitézy Dávid az Index hasábjain megjelent interjúra, amit Hegyi Zsolttal, a MÁV új vezérigazgatójával készítettünk. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője tételesen bemutatta, hol mond ellent egymásnak Lázár János és Hegyi Zsolt.

A következő öt-nyolc évben a MÁV-nak legalább 1500 milliárd forintra volna szüksége a teljes vasúti járműpark modernizálásához – mondta az Indexnek Hegyi Zsolt, a MÁV új vezérigazgatója.

A hétfőn megjelent interjúra Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár és jelenleg a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Budapesten szinte azonnal reagált, a Facebook-posztjában kiemelte:

Lázár János építési és közlekedési miniszter állításait cáfolja a MÁV épp általa kinevezett vezérigazgatója az Indexnek adott interjújában.

Vitézy Dávid szerint két pontban is mást mond Hegyi Zsolt és Lázár János:

„HÉV-járműcsere esetében Lázár János négy napja, az aberrált libsizős, Vitézy Dávid szerint alpári stílusú posztjában azt írta: »Arról viszont döntött Orbán Viktor és kabinetje, hogy több száz milliárdból fejlesztjük a pályát és a járműparkot.« Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató ma az Indexnek ehhez képest ezt mondja: »Ami pedig a járműbeszerzéseket illeti, kategorikus kijelentéseket még ott sem lehet tenni, hiszen nem végleges az IKOP Plusz projektlista (a 2021–2027-es uniós ciklusban ez a közlekedésfejlesztés operatív programja – a szerk). Az idén azonban már látszódnia kell a konkrét terveknek, vagyis annak, hogy ezekből a forrásokból végül mi valósul meg. Aki bármelyik kérdésben végső döntésekre hivatkozik, az legalábbis nem rendelkezik megbízható információkkal.«”

Vitézy Dávid szerint tehát döntés nincs – még arról sem, hogy az amúgy is befagyasztott uniós forrásokból költenek-e erre. „Az utolsó mondat pedig olyan, mintha Lázárnak üzenne a MÁV-vezér, hogy ne hivatkozzon olyan döntésekre, amelyek meg sem születtek. Hajlok rá, hogy Hegyi Zsoltnak van igaza: a Kormány által múlt héten elfogadott, 2035-ig szóló közlekedéspolitikai stratégiában sem szerepel ugyanis a HÉV-járműcsere.”

Majd Vitézy Dávid felhívja arra a figyelmet, hogy pénteken Lázár János közlekedési államtitkára a miniszter által is megosztott, „szabotázst kiáltó posztjában azt írja: a HÉV menetrendjéhez nem kell és nem is fogunk hozzányúlni januártól”. Azonban a MÁV vezérigazgatója arról beszél: „A helyzet kezelésére olyan megoldást keresünk, ami a legforgalmasabb időszakokat és vonalakat nem érinti. A sajtóban megjelent mértékű módosításokat tehát határozottan cáfolom, mindegy, hogy ki milyen papírra hivatkozik: nincs menetrendi döntés, de még nem is kell, hogy legyen.” Vitézy Dávid szerint ez

finoman szólva sem ugyanaz az állítás: az államtitkár szerint nem lesz járatritkítás, a vezérigazgató szerint pedig még nincs róla döntés és más mértékű lesz, mint ami a sajtóban megjelent – tegyük hozzá, ami megjelent, az is a MÁV részéről a BKK-nak küldött hivatalos tájékoztatás.

Végezetül Vitézy Dávid kiemelte, ahhoz képest, hogy „Lázár Jánosék mindenki mást hazudozással és rémhírterjesztéssel vádolnak, végül is a MÁV vezérigazgatója cáfolja minden érdemi állításukat a HÉV-ek kapcsán”. Majd emlékeztetett arra, hogy hétfőn 11-kor rendkívüli szakbizottsági ülést tartanak a Budapesten, „ahol igyekszünk mindezeknek is végére járni, és a közgyűlésen belül politikai vitákon felülemelkedve egységesen kiállni a kormányzat HÉV-ritkítási tervei ellen”.