Szigorítja a kormány a vendégmunkások foglalkoztatását

A Magyar Közlöny legfrissebb számában több dologról is határozott a kormány, de talán a legfontosabb, hogy módosítják a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételét és folytatásának feltételeiről szóló rendeletet több pontban is, ugyanígy a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezését.

Emellett az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság feladatait is pontosítják, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló rendelet is kapott egy kis ráncfelvarrást, valamint a könnyített közvetítési szolgáltatás, a hátrányos helyzetű munkavállalók segítése és a munkaerőpiaci alkalmazkodás és képzések támogatása is módosult jó néhány helyen.

A legkiemelkedőbb viszont talán az, hogy szigorodnak a vendégmunkások alkalmazásának szabályai, vagyis szankcionálják, ha harmadik országbeli munkaerőt vesznek fel a munkáltatók, miközben emiatt megszüntetik a magyar munkavállalók jogviszonyát vagy elzárkóznak a magyarok alkalmazásától. Az a munkáltató, aki

a korábbi munkaerő közvetítési eljárások tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a magyar munkavállalók felvételétől olyan nyilvánvalóan alaptalan feltételekkel zárkózott el a foglalkoztató, vagy olyan rosszhiszemű magatartást tanúsított a közvetítési eljárások során, amellyel a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását kívánta indokolatlanul előnyben részesíteni

– nem alkalmazhat harmadik országbeli munkaerőt. Illetve ha a foglalkoztatóra a vendégmunkás által benyújtott munkavállalói kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy munkavédelmi bírságot szabtak ki, akkor sem alkalmazhat harmadik országbeli munkaerőt, vagy ha „harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt munkaügyi bírsággal sújtották, vagy befizetésre kötelezték, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy nem folytat gazdasági tevékenységet.”

Új tisztségek és megállapodások

A munkaügyekről szóló rész mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök új nagyköveteket is nevezett ki, mint például Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter javaslatára Íjgyártó Bálint István lett a varsói magyar nagykövetség vezetője, míg rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rangot kapott Hlinta Péter, Herold Viktor, Csige Gábor és Balajthy Henrietta.

Fürjes Balázs, a NOB (Nemzeti Olimpiai Bizottság) egyéni és teljes jogú tagja részére pedig a tisztéség betöltésének idejére rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozott a magyar köztársasági elnök – szintén Szijjártó javaslatára.

Emellett arra is kitértek, hogy a Kormány elfogadta a Szuverén Máltai Lovagrend pakisztáni humanitárius programjában a Hungary Helps Programban történő támogatását, amely több mint 54 millió forintot foglal magában, és a pakisztáni Hyderábádi Szent Erzsébet kórház központjának létrehozását támogatja.

A miniszterelnök pedig arról határozott, hogy az Országos Statisztikai Tanács tagságában Regős Ferencet Gondola Csaba váltja október 1-jével, míg a többi kilenc tag mandátuma 2027. szeptember 30-ig meghosszabbodott. Orbán Viktor arra is felhatalmazást adott, hogy a magyar és az üzbég kormány között kétoldalú klímaügyi megállapodás jöjjön létre.