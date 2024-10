Volodimir Zelenszkij ukrán elnök győzelmi tervéről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. Elmondta, szerinte ez a terv nem fog működni, inkább az azonnali tárgyalásokat kellene megkezdeni Oroszországgal. Emellett szót ejtett a semlegesség stratégiájáról, az EU versenyképességének javításáról és az Európai Néppárt ördögi tervéről is.

Két csoportból áll az Európai Unió az ukrajnai háborúban, vannak a többiek, meg mi – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban péntek reggel. Szerinte Magyarország a kezdetek kezdetén bejelentette, hogy nem akar részt venni a háborúban.

Minden EU-s állam benne van a háborúban. Az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselő fél, de Magyarország szerint ezt a konfliktust nem lehet a fronton eldönteni. Tárgyalóasztalhoz kell ülni – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Ennek a vége vereség lesz: most itt állunk. A másik 26 ország döbbenten hallgatta Zelenszkij győzelmi tervét. Eddig mije volt? Mi azt hittük, hogy eddig is egy győzelmi terv szerint haladunk

– fogalmazott a kormányfő, aki feltette a kérdést: „Ha most váltanak át a győzelem tervére, akkor eddig vereségi terve volt?” Mi ezt nem támogatjuk, mert ez nem Magyarország győzelmi terve. Mi eddig sem vettünk részt a háborúban és ezután sem fogunk részt venni benne.

Ezzel a tervvel nem lehet nyerni

– jelentette ki. Orbán Viktor kitért arra is, hogy hallotta a híreket arról, hogy Ukrajna atomhatalommá válhat, de – mint mondta – személyesen azt hallotta az ukrán elnöktől, hogy ez nincs benne a levegőben. „A fordítások miatt lehettek árnyalati különbségek, de nekem ez nem úgy tűnt, hogy az ukránok atomhatalommá szeretnének válni. A lehetőség azonban rémisztő. Egy ilyen létező, nem létező ukrán terv pánikszerű hullámokat vet Európa-szerte” – fogalmazott.

Mindenki érzi, hogy a háború európai berobbanása már a kanyarban van, ezért ezt mindenképpen tisztázni kell

– mondta a miniszterelnök. Elmondta, szerinte spekulációnak nincs sok helye egy háborúban. „Jó ötlet az erő pozíciójából tárgyalni, de gyengék vagyunk” – jelentette ki. „Szeretem ezeket a politikusi szalonokban megfogalmazott remek mondatokat, de közben ukránok ezrei halnak meg. A jó ötlet az, hogy ne harcoljunk, legyen tűzszünet és fejezzük be a háborút. Mindenkinek háborústratégiája van, nekünk békestratégiánk” – vélekedett Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta, szerinte a Néppárt fújja leginkább a háború tüzét, Manfred Weber a főkolompos.

„Én felvetettem, hogy itt az ideje a tárgyalásnak. De benne van az is, hogy a Néppárt egy magyaroknak rossz Európát képzel el. Szintet léptek a parlamenti vitán, ők bejelentették, hogy az az igényük, hogy a Tisza-féle párt jöjjön, a kormány meg menjen” – magyarázta meglátásait Orbán Viktor, aki szerint a Néppárt célja az, hogy a magyarok engedjék be a migránsokat, lépjenek be a háborúba, szüntessék meg a gyerekvédelmi rendszert, és hogy a kormány ne adóztassa a multikat.

Brüsszel ideküldött kormányt akar a mostani helyett, de addig még több mint másfél év van hátra. De kampány helyett mi inkább dolgozunk: bakfitty, mondaná egy Petőfi-vers 1848-ban. Nehogy már a németek mondják meg, mi legyen Magyarországon

– fogalmazott a kormányfő.

„Bajok vannak az EU-ban”

A miniszterelnök úgy folytatta, szerinte „bajok vannak az EU-ban”, és ezek közül azok jelentik a legnagyobb kihívást, amiben Magyarország máshogy vélekedik. „Nem nekünk van a legnagyobb befolyásunk, hadseregünk, nem zavarunk sok vizet. Lehetne ez fair verseny is, de amit mi csinálunk Magyarországon, azt szeretné látni sok európai a saját országában” – mondta.

De a nyugati kormányok nem ezt csinálják, miközben az emberek fél karjukat odaadnák, hogy migrációszinten olyan jól álljanak, mint mi

– véli, hozzátéve, hogy úgy látja, az EU beengedte a migránsokat milliószámra, akikkel most nem tudnak mit kezdeni.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Magyarországon fizetik a családok a legkisebb díjat az áramért, a rezsiért, a gázért. „Az emberek nem hülyék, felteszik a kérdést, hogy az ő országuk miért áll nyakig a háborúban, míg Magyarország a béke pártján áll, ott emelkednek az árak, itt pedig nem. Ezért Magyarország egy tüske a köröm alatt” – fogalmazott, majd kijelentette: „Próbálom nem provokálni őket, elmenni a fal mellett, de a vezetők látják a kihívást, mert érzik, hogy a politikát lehetne máshogy is csinálni.” Elmondta, a gazdaságban mi növekedünk, máshol stagnálnak, helyben járnak. Szerinte a franciák és a németek nem engedhetik ki a gyerekeiket az utcára, de nálunk ilyen nincs. „Akaratunkon kívül mi kihívás lettünk mások számára. De nem az a lényeg, hogy kiálljunk és a mellünket verve dicsekedjünk, próbáljuk ezt a szőnyeg alatt tartani” – mondta.

Találtak egy pártot, amely belépett a Néppártba, Brüsszelben is magyar belpolitika zajlik, őket akarják kormányra juttatni

– jelentette ki, majd elmondta, múlt héten a német kancellárral, jövő héten a francia elnökkel találkozik, és ez „felértékeli a helyünket a külpolitikában”. Mint mondta, Robert Fico is visszatért, akit egy baloldali aktivista megpróbált megölni, úgyhogy jövő héten lesz egy szerb–szlovák–magyar találkozó a migrációról.

Miközben megpróbálnak leváltani minket, eközben növekszik az ázsiónk a méretünkhöz képest. Indul a terv, amivel lendületet adunk a magyar gazdasági életnek, lesz nagy csodálkozás, amikor majd a 2025 első negyedéves adatok kijönnek

– fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, hogy a nemzeti konzultáció a fundamentuma lesz az új magyar gazdaságpolitikának. Magyarország ki fog lőni a semlegesség politikájával, feltéve, ha az emberek ezt megerősítik a konzultáción, ebbe csak akkor szabad belevágni. Magyarország saját úton indul majd el – jelentette ki.

„Ha nem lesz háború és migráció”

Orbán Viktor elmondta, ha a háború marad, akkor „a terveink a fiókban maradnak, mert egy háború idején nem ilyen gazdaságpolitikára van szükség”. Imádkozunk Trump győzelméért – jelentette ki. A másik akadályozó tényezőként a migrációt emelte ki, amitől – mint mondta – meg kell védeni az országot.

Az olyan országokban, ahol be kell őket engedni, ott nem lehet azt a gazdaságpolitikát folytatni, amire mi készülünk. Most büntetnek bennünket Brüsszelből, de az még mindig kisebb pénzügyi teher, mint ami akkor jönne, ha beengednénk őket

– vélekedett a kormányfő, aki szerint ezek után jöhet a béremelés, a lakhatás olcsóbbá tétele, a családok megsegítése, a Demján Sándor-féle tervvel a kkv-szektort lehet segíteni, be kell vonni őket a gazdasági fellendülésbe. „A következő évben látványos változás zajlik majd le, ha ezt megerősíti a konzultáció” – tette hozzá.

Az EU versenyképességével kapcsolatban elmondta, „nem az ész hiányzik”. Példaként említette a Draghi-jelentést, ami világosan beszél a bajokról. A miniszterelnök úgy látja, a megoldás megvan, de nem tudják megcsinálni nyugaton. Véleménye szerint Magyarországon azonban igen, de szerinte úgy nem lehet versenyezni, hogy az elektromos vagy gázszámla 4–5-ször nagyobb, mint Amerikában. Nyugaton adókat emelnek, ez is a versenyképesség elvesztését indukálja.

Ha nem versenyzünk, hanem bezárkózunk, akkor rosszul fogunk járni. Minden céggel, amelyik versenyképes, együtt kell működnünk, hogy nekünk is hasznunk legyen

– fogalmazott Orbán Viktor.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. október 18-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)