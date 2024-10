Kitalált a volt érdi LMP-s alpolgármester: megpuccsoltak, tetű módon jártak el, tort ült a vörös polip

Az LMP-s politikus szerint saját párttársai miatt nem lehetett ismét Érd alpolgármestere, amely egy puccs erejével hatott rá. Tetlák Örs utalt Ungár Péter fővárosra vonatkozó kijelentésére is a polipozással. Emellett kiemelte, hogy nagyon rosszul nézett ki az LMP eredménye, emiatt lemondott a pártban betöltött elnökségi tagságáról is, már csak az LMP külügyi kabinetjét vezeti, valamint független képviselőként dolgozik tovább az érdi önkormányzatban.

Tetlák Örs, az LMP érdi politikusa szerint a Szövetség Érdért frakció „megpuccsolta”, ezért nem lehetett ismét a város egyik alpolgármestere. Csőzik László polgármester bizalmi szavazást kért a helyettesek jelöléséről, azonban a képviselőcsoport nem támogatta.

Emiatt az ellenzéki politikus kilépett az egyesületből, amelyről Facebook-oldalán számolt be, és független képviselőként folytatja munkáját az érdi önkormányzatban − írta meg a 24.hu.

A Szövetség Érdért Egyesület indult a kormánypárttal szemben a júniusi önkormányzati választáson, és minden választókerületben győzni tudott, valamint Csőzik László a voksok 61 százalékát szerezte meg a Fidesz jelöltjével, Kardosné Gyurkó Katalinnal szemben.

Az október elején kezdődő új ciklusban a polgármester felvetette a kérdést a frakciónak, hogy támogatják-e Tetlák Örs és a másik korábbi alpolgármestert, de utóbbit, Szűcs Gábort megszavazták, az LMP-s politikust viszont nem, helyette Harmat Ákos lett a város új vezetője. Kétszer is történt bizalmi szavazás, de mindkét esetben ugyanez volt az eredmény, emiatt Szűcs Gábor és Harmat Ákos lett az alpolgármester.

Tetlák Örs ezután egy e-mailt küldött, melyben állítása szerint „tetű módon” jártak el vele szemben, és „megfosztották a lehetőségtől, hogy alpolgármesterként folytathassa a munkát”. Ekkor lépett ki a frakcióból és az egyesületből is. Tort ül a vörös polip − írta a korábbi alpolgármester, mely Ungár Péter kifejezésére utalt, miszerint „egy vörös színű polip uralja a Városházát”.

Az LMP-s politikus szerint „abszolút vállalható vélemény volt”, és puccsként értelmezte a történteket, melyet jól előkészítettnek gondol, viszont nem vetődött fel benne időben, hogy ez megtörténhet vele, így magát hibáztatja.

Saját pártjában sem bízik már, hiszen többen is távoztak az LMP-ből, legutóbb Csárdi Antal, aki állítása szerint bizonyítottnak látta, hogy Ungár Péter titokban együttműködött a Fidesszel Vitézy Dávid főpolgármesteri kampányában. Önmagát überlojális típusként határozta meg, mert szerinte egy zöldpártba lépett be, és továbbra is az LMP-t tartja a legzöldebb szervezetnek Magyarországon.

Ennek ellenére Tetlák Örs lemondott a pártban betöltött elnökségi tagságáról is, mert szerinte az LMP elmaradt a várt eredményektől, és ez „nagyon rosszul nézett ki”. Az érdi képviselő jelenleg az LMP külügyi kabinetjét vezeti.