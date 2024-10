Nagy vihart kavart a magyar közéletben a 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatása, amely először mérte a Tiszát a Fidesz elé a pártot választó, biztos részvételt ígérők körében. A különbség hibahatáron belüli, és a felmérés alapján a teljes népességben továbbra is a kormánypárté az előny. A Publicus mérése is Tisza-előnyt mutat, miközben a Nézőpont Intézet adatai továbbra is magabiztos Fidesz-vezetésről számolnak be. Két kutatóintézet vezetőjét kérdeztük arról, hogy mi okozhat ekkora differenciát a különböző adatfelvételek számai között.