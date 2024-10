Gulyás Gergely közölte, kik jogosultak a munkáshitelre, és mikor engedik el a teljes adósságot

Két hét után tartott ismét Kormányinfót Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki közölte, azért tartják szerdán a Kormányinfót, mert Orbán Viktor csütörtökön Bécsbe utazik, ahova neki is mennie kell.

Ezt követően arról beszélt, hogy a 2025-ös költségvetés magában foglalja a programokat, amelyek az Új Gazdasági Akcióterv 21 pontját tartalmazzák, a programról pedig még egyeztetnek.

A kormány 3 és 6 százalék közötti gazdasági növekedéssel számol, konzervatív számítások szerint is a gazdasági növekedés 3,4 százalék lesz

– mondta Gulyás Gergely, aki közölte, hogy a szerdai kormányülésen döntöttek a munkáshitelről, amellyel támogatnák a gyermekvállalást is a 17 és 26 év közötti munkásoknál. Itt megjegyezte, hogy akik diákhitelt vesznek fel, azok nem jogosultak a munkáshitelre. Ez január 1-jétől lép hatályba, a futamidő pedig tízéves. Ha gyerek születik, felfüggesztik két évre a törlesztést, ha újabb gyerek születik, megint két évre szünetel a törlesztés, és a fennálló tartozás felét elengedik, a harmadik gyerek után pedig a teljes adósságot.

A magyar kormány otthonfelújítási támogatásról is döntött

A gazdasági adatokról azt mondta, hogy a kormány várakozása szerint idén növekedés lesz, dinamikus bérnövekedéssel, tavaly pedig recesszió volt. A miniszter szerint 1,5 százalékos idei növekedés túlzottan optimista. Emellett kiemelte, hogy mivel Magyarországon forintban fizetünk, az 1000 eurós átlagbér árfolyamfüggő.

A miniszter elmondta, hogy a német gazdaság, különösen a német ipar, a korábbi „méregzöld” javaslatok miatt rossz állapotban van, ami közvetlenül kihat Magyarországra is. Úgy látja, a gazdasági semlegesség a magyar gazdaság német kitettségét is csökkentheti, és sokat számít, hogy a BYD és a BMW együtt termel Magyarországon jövőre.

A magyar kormány a vidéki otthonfelújítási támogatásról is döntött, amelyre azon családok jogosultak, akik ötezer főnél kisebb településen laknak, ami a magyarországi települések 91 százaléka. A miniszter közölte, hogy a kormány kedden benyújtott törvényjavaslatokat az Országgyűlésnek, ennek része a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázása két részletben. Egyúttal kijelentette, hogy új gazdaságpolitika kell. A miniszter ugyanakkor cáfolta, hogy Lázár János 4,5 milliós négyzetméteráron szerzett volna lakást az államnak.

A miniszter elmondta, valóban volt rá kísérlet, hogy magyar hadiipari kapacitást használjanak fel arra, hogy Magyarországon gyártott fegyvereket és lőszereket szállítsanak Ukrajnába, ám ilyen nem lesz.

Beszélt arról is, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnököt arra kérte a kabinet, ne költözzön be arra a területre, ahova korábban Novák Katalin, és a már korábban is rendelkezésre álló kormányzati vendégházat ajánlották neki, ahol annak idején Szili Katalin házelnökként vagy Antall József miniszterelnökként is lakott.

Gulyás Gergely az Indexnek: Ez nem az a növekedés, ami a magyar ipart hajtaná

Az Index azt kérdezte Gulyás Gergelytől, mi az oka annak, hogy Magyarország recesszióba került, miközben Németországban nőtt a GDP, még ha alacsony szinten is, miközben a kormány sok esetben a német gazdaságéval indokolta a magyar gazdasági helyzetet.

A miniszter szerint komoly eredménynek nehéz nevezni a német gazdasági növekedést, emellett elmondta, arról vita van, hogy a német gazdaságot ért változások negyed- vagy fél év alatt jelennek meg a magyar gazdaságban.

Ez nem az a növekedés, ami a magyar ipart hajtaná

– jelentette ki Gulyás.

Arra a kérdésünkre, hogy a forint gyengülése miatt mit tanácsol a kancelláriaminiszter a magyaroknak, mikor váltsanak eurót, röviden úgy reagált, hogy forduljanak a jegybankhoz, mert az árfolyamért ők felelősek.

Gulyás Gergely szerint Brüsszelben a Tisza Pártot támogatják

Az uniós agrártámogatásokról elmondta, a magyar kormány az eddigi rendszert támogatja, amely területenként nyújt támogatást a gazdáknak. A magyar gazdáknak ugyanis káros lenne, ha azon változtatnának, amit az Európai Bizottság mellett az Európai Néppárt és benne a Tisza Párt is támogat. Úgy látja, azért módosítanák az agrártámogatást, hogy a gazdáknak járó pénzt Ukrajnába lehessen vinni.

A magyar honvédség csádi missziójával kapcsolatban elmondta, hogy a magyar katonák felkészítése terv szerint halad, de pontos dátumot biztonsági okokból sem mond arról, mikor lesz a misszió. Hozzátette, a kormány úgy gondolja, ha az Európai Unió nem akar belefulladni a migrációba, akkor helyben kell kezelni a problémákat.

A legutóbbi európai parlamenti vita után egyértelmű lett, hogy a Tisza Pártot támogatják Brüsszelben, és onnan be akarnak avatkozni a magyar belügyekbe

– mondta Gulyás arra a felvetésre, hogy Magyar Péter brüsszeli véleményeket vesz át a politikájában.

Jöhetnek az antikorrupciós szobák Budapesten

Gulyás Gergely röviden reagált Parragh László egykori iparkamarai elnök leváltására is. Arra a kérdésre, hogy máshol kamatoztatnák-e az egykori iparkamarai elnök tudását, Gulyás Gergely azt mondta, a kormány gyorsan reagál, de a hír alig egyórás, így erről még nem született döntés.

„Erkölcsileg azt tartom helyesnek, ha az adószabályokat mindenki betartja, és közteherviselésének eleget tesz” – jelentette ki Gulyás Gergely arra, hogy sajtóhírek szerint a Tiborcz Istvánhoz tartozó cégcsoport központi vagyonkezelője a jegyzőkönyvek alapján nem fizetett társasági adót. Hozzátette, úgy tudja, a cég erről adott ki később közleményt, ő pedig „nem akar a cég szóvivője lenni”.

A minisztertől megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy David Pressman és más NATO-tagállamok nagykövetei a magyar gazdasági semlegességről tárgyaltak.

Nem tudom, kell-e reagálnom az amerikai nagykövet szavaira

– válaszolta, hozzátéve, a magyar helyett inkább a növekvő amerikai–kínai külkereskedelmi forgalmat vizsgálják.

Szentkirályi Alexandra antikorrupciós szobákat javasolt Budapesten a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén, Gulyás erre közölte, mindent támogat, ami a korrupció ellen hat, ám még nem olvasta a javaslatot.

A Kormányinfóról szóló percről percre tudósításunkat ezen a linken tudják megnézni.

(Borítókép: Gulyás Gergely. Fotó: Papajcsik Péter / Index)