Döntetlenközeli az állás a Fidesz és a Tisza között egy friss kutatás szerint

A Republikon Intézet friss kutatása szerint a biztos pártválasztók között a Fidesz 37, a Tisza Párt pedig 36 százalékot szerezne, ha most vasárnap lenne a választás.

Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője pénteken arról beszélt az ATV Start című műsorában, hogy friss kutatásuk szerint döntetlenközeli az állás a Fidesz és a Tisza Párt között. Az adásban elmondta, hogy a teljes népességben a Fidesz 26, a Tisza 24 százalékon áll.

Ha pedig most vasárnap lenne a választás, a biztos pártválasztók között a Fidesz 37, a Tisza 36 százalékot szerezne.

A Republikon vezetője arról is beszélt, hogy a trendeket figyelve egyértelmű, hogy a júniusi választások óta a Fidesz támogatottsága „egy kicsit lejjebb, a Tisza egy picit feljebb ment”.

A Fidesz és a Tisza mellett még a Mi hazánk és a DK jutna be a parlamentbe, a biztos pártválasztók között 7-8 százalékos támogatottsággal. A Kutyapárt és a Momentum 4, az MSZP pedig 3 százalékon áll. A kutatás alapján a magyarok harmincnégy százaléka jobboldali, nagyjából húsz százaléka liberális, további húsz százaléka baloldali, és körülbelül 15 százaléka zöld.

„A Fidesz nagy előnye a többiekkel szemben, hogy mindig képes volt szimbolikus kérdéseket asztalra tenni. Most azt látjuk, hogy elfedendő az egyre mélyebb gazdasági, társadalmi válságot, Orbán Viktort úgy tüntetik fel, mint a külpolitikában meghatározó figura, miközben nem az” – magyarázta az adásban Horn Gábor.

Óriási különbségek a közvélemény-kutatásokban

Mint október végén megírtuk, óriási különbségek vannak a közvélemény-kutatásokban. Nagy vihart kavart ugyanis a magyar közéletben a 21 Kutatóközpont felmérése, amely először mérte a Tiszát a Fidesz elé a pártot választó, biztos részvételt ígérők körében. A különbség hibahatáron belüli, és a felmérés alapján a teljes népességben továbbra is a kormánypárté az előny.

A Publicus mérése is Tisza-előnyt mutat, miközben a Nézőpont Intézet és a Századvég adatai továbbra is magabiztos Fidesz-vezetésről számolnak be. Cikkünkben két kutatóintézet vezetőjét kérdeztük arról, hogy mi okozhat ekkora differenciát a különböző adatfelvételek számai között.