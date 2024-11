Kiengedték a börtönből a korábban tévesen elítélt Kaiser Edét

Kiengedték a börtönből a móri mészárlás miatt tévesen elítélt Kaiser Edét. A férfit még májusban, egy rendőrségi akciót követően vették őrizetbe, miután fegyvert találtak az autójában – írja a Magyar Nemzet.

A Fővárosi Törvényszék néhány napja szüntette meg a letartóztatást. A férfi lakhelyelhagyási tilalomnak megfelelő bűnügyi felügyeletbe került, a lábán pedig nyomkövetőt kell viselnie. A végzés nem végleges, mert az ügyészség fellebbezett.

Mint ismert, Kaiser Edét 2005-ben tévesen ítélték életfogytig tartó börtönbüntetésre a 2002-es móri mészárlás miatt. Azt követően, hogy a valódi tettesek rendőrkézre kerültek, neki továbbra is rácsok mögött kellett maradnia más bűncselekmények miatt. 2000-ben és 2001-ben ugyanis Budapesten és környékén több fegyveres rablást is elkövetett társaival, ékszerboltokra és pénzváltókra fókuszálva.

18 év fegyház után szabadult

2020-as szabadulását követően egy barátja építési vállalkozásában kezdett el dolgozni külföldön, azonban a pontos országot nem közölte.

„Miután kiengedtek a börtönből, néhány hétre a szüleimhez költöztem, hogy összeszedhessem magamat. Szoknom kellett a kinti világot, ahol már nem mások mondják meg, hogy mikor keljek és feküdjek, illetve zuhanyozzak. Utána a belvárosba költöztem, de már azt a lakást is feladtam” – számolt be.

A férfi arról is beszámolt, hogy Magyarországon úgy érezte, az emberek szerették őt: szinte mindenhol felismerték, és értékelték az arra vonatkozó igyekezetét, hogy megjavuljon. Azt is elmondta, hogy egy lelkész hölgy révén a szerelem is megtalálta, őt idővel szeretné feleségül is venni.

2021 szeptemberében született meg kisfia, akiről egykori kedvese semmilyen információt nem osztott meg a gyerek apjával.

Az az igazság, hogy nekem és a kisbabámnak is az a legjobb, ha Ede semmit nem tud rólunk. Arról meg szó sem lehetett, hogy ott legyen a szülésnél

− mondta az édesanya.

Hozzátette, hogy a férfi sem akart ott lenni a szülésnél, de még az apasági nyilatkozatot sem csinálta meg. Kaiser Ede korábban a nőnek elmondta, hogy sem rá, sem pedig a gyerekre nem kíváncsi. A nő úgy tervezi, hogy egyszer majd elmondja gyermekének, hogy ki a biológiai apja.