A Tisza Párt elnöke az országot járja, pénteken ellátogatott a bicskei gyermekotthonhoz is, ahová azonban nem engedték be. Magyar közel másfél órát vitatkozott az otthon kapujában a Gyermekvédelmi főigazgatóval és a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárral.

Magyar a bicskei intézmény előtt Cséplőné Gönczi Veronikával, a Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójával és Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárral kezdett hosszú szócsatába.

A bicskei látogatás előtt Magyar már járt amiskolci gyermekvédelmi intézményben, amelynek rossz állapotáról képeket is posztolt. Majd felkereste a nyírszőlősi gyermekotthont is, ahova nem mehetett be.

A területért felelős belügyminisztériumi államtitkár, Fülöp Attila ezt követően a Facebookon üzente: nem tartanak igényt Magyar Péter látogatásaira a gyermekvédelmi intézményekben, és lehetőséget sem biztosítanak rá. Az európai parlamenti képviselő ennek ellenére felkereste a bicskei gyermekotthont is.



Az otthon kapujában, a helyettes államtitkárral folytatott vitában Magyar a bicskei gyermekotthonnal összefüggésbe hozott pedofilügyekről éppúgy beszélt, mint az otthonok dolgozóinak alacsony bérezéséről.

A másfél órás adok-kapok nem vezetett eredményre, végül Magyart nem engedték be, de a nyírszőlősi látogatástól eltérően a gyerekeknek szánt ajándékot átvette tőle az intézmény vezetője.

Aggódnak a gyermekvédelmi intézmények

Magyar Péter látogatását követően öt különböző gyermekvédelmi és szociális intézmény közös nyilatkozatott adott ki, melyben azt írták: „A pártpolitikai uszítások kereszttüzébe került gyermekek, fiatalok és a gyermekvédelem hivatását vállalók állandó belső és külső feszültségeknek vannak kitéve, folyamatos szorongást élnek át. Elveszítik a rendszer és az egymás iránti bizalmukat. Ez pedig alapjaiban rengeti meg a biztonságérzetüket és a biztonsághoz való jogukat”.

Arra kérnek „minden politikai és közéleti szereplőt, véleményirányítót, hogy tisztelje a gyermekek, fiatal felnőttek és a róluk gondoskodók méltóságát, valamint az őket megilletőjogokat”.

Kérjük, hogy tartózkodjanak minden olyan felszólalástól és tevékenységtől, mely további sebeket, visszafordíthatatlan veszteségeket okoz gyermekeinknek, fiataljainknak és az egész gyermekvédelemnek. A mi célunk a gyermekek védelme, támogatása, erősítése! Kérjük, ezt mindenki más is tartsa tiszteletben

– tették hozzá.

A közös nyilatkozatot a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Boldog Gyermekkor Hálózata, a Baptista fenntartású Országos Szociális Intézményfenntartó Központ és az ÁGOTA Alapítvány írta alá.