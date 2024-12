Menczer Tamás a Magyar Péterrel való vitájáról: Én voltam-e az, aki büdös köcsögözött?

„Mi is történt tegnap? Három pontban szeretnék válaszolni a kérdésére, ha megengedi” – mondja legújabb videóban Menczer Tamás, aki megpróbált magyarázatot adni a Magyar Péterrel való összeszólalkozására, amely egy pécsi gyermekotthon előtt történt kedden.

A Fidesz kommunikációs igazgatója először is arról beszélt, hogy Magyar Péter azt kapta, amit megérdemelt – azt már nem részletezte, hogy miért gondolja így, át is ugrott a második pontra, amelyet sokkal bővebben részletezett.

„A kormány és az ellenzék, kormánypártok és ellenzék harcában az ellenzék támadja a kormányt, minekutána hatalomra akar kerülni. Így tehát az ellenzék választja a fegyvernemet. Ezt a fegyvernemet nem mi választottuk, hanem az ellenzék. Ők azt választották, hogy van egy buldózerük, aki átmegy mindenkin, letol mindent és mindenkit. És azt gondolták, hogy mi ezt nem tudjuk. De tudjuk. És a mi buldózerünk erősebb” – fogalmazott Menczer, hozzátéve, hogy az ellenzék most abban a problémában van, hogy látják, hogy vesztettek.

Látták, hogy én erősebb vagyok Magyar Péternél, és mindig erősebb is leszek. És éppen ezért személyeskednek most, ezért személyeskedik, mert tudja, hogy vesztett. Tudja, hogy erősebb voltam, és tudja, hogy mindig erősebb is leszek