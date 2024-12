Vitézy Dávid újra beleszállt Lázár Jánosékba, vasút elleni merényletet emleget

Vitézy Dávid azzal kezdte szombati Facebook-posztját, hogy „a magánbefektetők 99 évre »leveszik a terhet« az államról, hogy üzemeltessék és fejlesszék a MÁV főpályaudvarait. Ezt mondja a MÁV nemrég Lázárék által hozott új ingatlanfejlesztési főigazgatója egy interjúban – ez gyakorlatilag egy beismerő vallomás: a magyar állam képtelen ellátni az alapfeladatát”.

Mégis, miben más ez, mint a reptér privatizációja, amit ezermilliárdokért szerzett vissza nagy nehezen a magyar állam épp most? A négy budapesti főpályaudvar is kritikus infrastruktúra, monopólium, ráadásul egy közszolgáltatás ellátásához szükséges alapvagyon, ellentétben a reptérrel, ahol közszolgáltatás sincs

– hangsúlyozta a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője.

Vitézy Dávid kitért arra is, „14 éve mondja ez a kormány, hogy a repülőtér kritikus infrastruktúra, nem való magánkézbe. Valójában a reptér is mindvégig állami tulajdonban maradt, amivel most itt érvelnek, hogy a pályaudvarok se tulajdonba, csak tartós magánhasználatba kerülnek, ott is igaz volt. A repteret nem 99, hanem 75 évre kapta meg a magánbefektető 2005-ben, és még fizetett is érte 464 milliárd forintot húsz éve, míg most itt ellenérték nélkül kapná meg a pályaudvarokat és a környező fejlesztési területeket a Lázárék által kiválasztott magánbefektetői csoport”.

A fővárosi képviselő leszögezte, hogy „a vasúti közszolgáltatás állami feladat. A pályaudvarok a pályahálózat kiemelten fontos elemei, ahol az utasok érdekeinek érvényesülnie kell, nem lehet őket 99 évre magánkézbe adni, ráadásul bármiféle fejlesztési előírás, elvárás, garancia nélkül. Ha a magyar állam felteszi a két kezét, és kivonul innen, ki fogja az utasok érdekeit érvényesíteni? Ki fogja elérni, hogy ne boltokon átsétálva, kereskedelmi labirintusokon át érjük csak el a vonatunkat? Ki fogja biztosítani a legalapvetőbb utasérdekek érvényesítését? Ki tudja majd elérni, hogy legyen újabb peron vagy jobb vágányelrendezés, ha tíz, húsz, harminc év múlva végre nekiállunk rendesen megcsinálni a budapesti elővárosi vasutakat?”.

A magyar vasút elleni merénylet, a magyar állam budapesti vagyonának végkiárusítása, amit Lázár János csinál. A Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésén ezért is kezdeményezem: tegyük világossá, hogy Budapest ezt nem támogatja, és amennyi eszköze még az önkormányzatoknak maradt, mindent el is fogunk követni ellene

– írta Vitézy Dávid.