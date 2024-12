Vitézy Dávid: Ez tényleg nem más, mint ingatlanpanama, rablóprivatizáció

Vitézy Dávid közösségi oldalán szólt hozzá a hétfői parlamenti ülésen elhangzottakhoz, amelyben Kanász-Nagy Máté a főbb budapesti pályaudvarok hasznosítási tervéről kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt. Az LMP képviselője évszázados ingatlanpanamának, valamint egyszerű privatizációnak nevezte a terveket.

„Ön támogatja ezeket a terveket? Korábban arról beszélt, hogy a stratégiai ágazatokban döntő állami tulajdonra van szükség – én ezzel egyetértek –, akkor ezekben a projektcégekben hogyhogy nem érvényesül a döntő állami tulajdon? Innentől kezdve nem tekintik stratégiai ágazatnak a vasutat, a pályaudvarokat?” – sorolta a kérdéseket a képviselő.

Ezeknek a vasúti pályaudvaroknak a felújítása iszonyatos mennyiségű pénzt venne igénybe. Belátható időn belül Magyarországnak nem lesz arra pénze, hogy ezeket a hatalmas pályaudvarokat fel tudja újítani. Támogatom azokat a javaslatokat, hogy adjuk oda azoknak, akiknek van pénzük, és képesek ezeket működtetni. Nem a vasutat, hanem a pályaudvarok épületeit. Ettől még a vasút működtetése állami kézben marad

– húzta alá válaszában Orbán Viktor, hozzátéve: ha jó ajánlat van, egyezzenek meg, és a megfelelő garanciák mellett a befektetők hajtsák végre a beruházásokat, ez számos nyugat-európai országban már sikerült.

Kanász-Nagy Máté furcsának tartja, hogy már most elő tudják írni a 99 évet a hasznosításra, de szigorú előírásokat nem tudnak közölni, nincsenek elvárások a befektetőkkel szemben. A másik oldalról nem érti, hogy amíg a kormány az egyik kezével vissza tudja venni a repteret, addig a vasút esetén nem tudják biztosítani a forrást.

„Ön arra tett javaslatot, hogy vezessük be a vasúti illetéket. A reptér pénzt hoz, a vasútállomás pénzt visz” – kontrázott Orbán Viktor, úgy vélekedve, hogy Kanász-Nagy Máté az elvárásokat illetően előrerohant, még nincsenek szerződések. Orbán Viktor a 99 éves bérletet jobbnak tartja, mint a tulajdonba adást.

Vitézy Dávid is kritizálta a miniszterelnök parlamenti válaszát

A Podmaniczky Mozgalom vezetője bejegyzésében leszögezte, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag kijelentette, hogy a magyar állam „képtelenné vált a vasútállomások működtetésére és fejlesztésére, ezért adná 99 évre magánkézbe a budapesti pályaudvarokat − bármiféle fejlesztési előírás, garancia vagy ellenérték nélkül.”

Ezzel szembeállította azt, hogy két évvel korábban a miniszterelnök aláírta a Nyugati pályaudvar térségének fejlesztéséről szóló kormányhatározatot. Kiemelte, hogy Orbán Viktor reménytelennek tartja az uniós pénzek megszerzését, valamint a pályaudvarok felújítását.

Utalt a kormányfő Kanász-Nagy Máténak adott válaszára, amely szerint „a reptér pénzt hoz, a vasútállomás pénzt visz”, és azok felújítása olyan feladat, amit az állam nem tud megoldani − véleményezte a párbeszédet Vitézy Dávid. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

ami pénzt visz, és mégis működtetjük, mert a társadalom számára mégis fontos − a vasút ilyen − akkor az egy közszolgáltatás, ergo épp itt van az államnak keresnivalója.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy „ami veszteséges, ami pénzt visz, azt adjuk el, akár ingyen is, az valójában ugyanaz a neoliberális kormányzati felfogás, ami ellenében ez a kormány kétharmadot kapott 14 éve.” Emlékeztetett, hogy Margaret Thatcher brit miniszterelnök tett hasonló kijelentést, és mekkora kudarccal végződött. Fel is teszi a fővárosi önkormányzati képviselő a kérdést, hogy

Miért adja fel a magyar állam, hogy megfelelő színvonalon ellássa a közszolgáltatási feladatait és a vasút működtetését?

A vasút az ország működéséhez nélkülözhetetlen közszolgáltatás, azonban megjegyzi, hogy a magánbefektetők nem a pályaudvarokat fejlesztik, hanem „a jó telkeket és üzlethelyiségeket fogják kicsemegézni, és ettől a vasút nem lesz jobb.”

Bejegyzésének végén azzal zárja gondolatait Vitézy Dávid, hogy „ez tényleg nem más, mint a rendszerváltás utáni évtized legrosszabb gyakorlatait idéző ingatlanpanama, rablóprivatizáció.”