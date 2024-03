„Inkább hagyjuk az egészet, mert még valami olyat találok mondani, amit nagyon meg fogok bánni, de szerintem az egész kócerájt fel kéne robbantani az összes politikussal együtt. Úgy rossz az egész, ahogy van” – mondta egy középkorú hódmezővásárhelyi férfi, amikor arról kérdeztük, hogy miként látja városa helyzetét alig pár hónappal az önkormányzati választások előtt. Annyira ideges lett kérdéseinktől, hogy egészségi állapotát féltve úgy döntöttünk, nem kérdezzük tovább arról, kire fog szavazni, mennyire elégedett a regnáló polgármester, korábbi miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péter munkájával. A beszélgetésünket hallva egy másik fiatalember sokkal megnyugtatóbb hangnemben pedig azt mondta, hogy ő sem akarna a helyzetről beszélni, mert hiába mondana bármit is, Hódmezővásárhelyen sohasem változik semmi. Végül úgy döntött, hogy mégis kifejti véleményét az Index olvasóinak.

Az biztos, hogy én nem megyek el szavazni. Ha esetleg Daru Árpád újra elindulna a választásokon, akkor igen, rá szavaznánk a családdal. Úgy látom, hogy Lázár János még a fideszes szavazók körében is kiverte a biztosítékot, Kovács Pált nem igazán ismerik a városban. Betyár egy ember ez a Márki-Zay, az ő támogatói közül is sokan lemorzsolódtak, de úgy érzem, hogy még végül megint győzni fog

– fogalmazott a település főterén füvet kaszáló úriember.

Elevenítsük fel, hogy mit is mondott Lázár János, ami még a kormánypárti hódmezővásárhelyiek körében is ellenérzéseket váltott ki. „A kormány tagjaként azt kell mondjam, hogy ha a hódmezővásárhelyiek megválasztják Márki-Zay Pétert polgármesternek, ami persze szíve joguk, és persze lehetőségük van erre, akkor a kormánytól semmiféle támogatásra és együttműködésre nem számíthatnak” – jelentette ki az Orbán-kormány minisztere, a választókerület országgyűlési képviselője. A kormánypártok egyelőre nem jelentették be, hogy ki lesz a polgármesterjelöltjük. Kovács Pál személyében egy biztos kihívója azonban már biztosan akad Márki-Zay Péternek.

Kovács még 2019 augusztusában szállt vitába Hódmezővásárhely polgármesterével. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője kijelentette, hogy nem kaptak elég forrást az önkormányzattól munkájuk elvégzésére, vagy késlekedve utalták el nekik. Akkor Márki-Zay Péter erre úgy reagált, hogy „automataként működünk a HMSZ számára. Mindig kérik a pénzt, amit számolatlanul adunk nekik”. A városvezető azt mondta, hogy a munkálatokat kevesebb forrásból és jobb minőségben is meg lehet valósítani.

„Részemről nem lesz taktikázás, csak egyenes meccsek. Tisztességes küzdelmet kívánok mindenkinek. Ezzel meg is volt a költséghatékony kampánynyitóm” – fogalmazott Kovács Pál indulásának bejelentésével egy időben. Indulását azzal magyarázta, hogy érdekli városa sorsa. A helyiek egy jelentős része szerint a kormánypártok Kovács jelölésével akarják megosztani az ellenzéket, mások úgy vélik, hogy az új jelöltet a Márki-Zay Péterrel szintén konfliktusba keveredett és távozó egykori alpolgármester, a szocialista Kiss Andrea támogathatja. Kovács kategorikusan tagadja, hogy a Fidesz vagy bárki más állna indulása mögött. Márki-Zay Péter már tavaly júniusban bejelentette, hogy újraindul a polgármesteri címért.

„Eltiporták a várost”

„Ide figyeljen! Nem a szavazás a lényeg, hanem az, hogy Hódmezővásárhelyt eltiporták. Éveken keresztül nem kapott semmilyen támogatást. Miért nem? Miért kell ebből is politikai ügyet kreálni? Mire jó a gyűlölködés? Az embereket egymás ellen hangolják, még családon belül is. Én független vagyok. Nem vagyok a híve senkinek, csak annyit szeretnék, hogy ide is érkezzen pénz. A nekünk járó támogatásokat például Makóra viszik. Már bocsánat, de itt mindnyájan becsületesen dolgoztunk egész életünkben. Miért kell ez? Ennyit érdemlünk?” – tette fel a kérdést a nyugdíjas hölgy, aki az ingyen hazavihető könyvek között bogarászott a település egyik frekventált pontján. Nem árulta el, kire fog szavazni június 9-én. Nem tudja, kicsoda Kovács Pál.

„Nem vagyok Lázár János és Márki-Zay Péter urak ellen. Én az igazságtalanság ellen vagyok. Legyünk őszinték: hónapokkal később kapok időpontot egy falatnyi beavatkozásra is a kórházban. Harminc évvel ezelőtt, amikor az ember bejelentkezett az orvoshoz, akkor sokkal hamarabb bejutott a rendelőbe. Miért nem fizetik meg a munkaerőt? Miért kellett a kisvállalkozókat tönkretenni a hatalmas adókkal?” – tett fel egy újabb költői kérdést. A nyugdíjas hölgy bár kiváló innovációnak tartja a tram-traint, úgy véli, hogy nem a város kellős közepén kellett volna megállóit építeni, hanem a belváros nyugalmának megőrzése érdekében pár utcával arrébb. Úgy látja, minden tönkremegy a városban, főleg a szecessziós stílusban épült bank épülete miatt aggódik, bár örül annak, hogy a városháza épp felújításon esik át.

„Kislány voltam, mikor feljártunk a bankba pénzt váltani, nem pénzt betenni, mert annyit soha nem kerestem. Csodálatos építmény. Mikor kinyitottam az ajtót, és beléptem, olyan érzésem volt, mint mikor a hívő ember belép a templomba. Gyönyörű volt. Most menjen be, minden oda van, rengeteg munkahely megszűnt. Mindent eladtunk a külföldieknek” – tette hozzá. Úgy véli, hogy az egyre alpáribbá váló politikai nyelvezet gyűlöletet szít az emberek között, a korábbi időkben pedig sokkal intelligensebben folytak az eszmecserék.

„200 ezerből nem lehet megélni”

„Újra fogják választani” – mondta egy hosszú éveken át a helyi kórházban dolgozó, a helyi közéletet és szereplőit jól ismerő nő arra vonatkozó kérdésünkre, milyenek Márki-Zay Péter újraválasztási esélyei. A hölgy szerint sokan nem merik elmondani a valódi véleményüket, és a polgármester a forráshiány ellenére is jól kezeli a város pénzügyeit, számos beruházást tud megvalósítani a Fidesz által nehezített pályán.

„Azt gondolom, hogy a választók értékelni fogják, hogy az ígéretei nagy részét beváltotta” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ő tudja, ki Kovács Pál, de mélységeiben még nem ismeri a városról alkotott elképzeléseit. Arra számít, hogy a Fidesz hamarosan megnevezi polgármesterjelöltjét.

„Walterné Böngyik Terézia nevét dobták be legutóbb, ő lehet a fideszes jelölt. De őszintén szólva nem tudok mondani senkit, aki erős kihívója lehet Márki-Zaynak. Nekem nagyon szimpatikus, szerény és intelligens embernek tartom. Biztos, hogy rá fogok szavazni. Személyesen is ismerem, nem igaz, amit róla írnak” – tette hozzá.

Egy ötvennyolc éves rokkantnyugdíjas is biztosan Márki-Zay Péterre fog szavazni. Döntését azzal magyarázta, hogy a polgármester törődik a szegényekkel és a nyugdíjasokkal. Egy évben négyszer kapnak támogatást Márki-Zaytól. Kovács Pált ő sem ismeri.

Önhibámon kívül albérletbe kerültem, az összjövedelmem nem éri el a 200 ezer forintot. Az albérlet fenntartása, a rezsi és a gyógyszerek is nagyon drágák. Iszonyatosan nehéz megélni, ezért járunk el kéthetente a Márki-Zay által szervezett ingyenes ebédekre az édesanyámmal, na meg a ruhaosztásra. Én a Lázár urat is nagyon szerettem, de valamiért nagyon megváltozott. Tudja, autoimmun beteg vagyok. Novemberben szükségem volt egy hasi ultrahangra, február 16-ra kaptam időpontot. Na, így állnak a dolgok az országban. 72 ezer forint a rokkantnyugdíjam, ezt egészítem még ki a Hódfóban végzett munkámmal

– mondta, hozzátéve, hogy a városban Grezsa István orvos neve is felmerült mint a kormánypártok polgármesterjelöltje.

Félelemben élő fiatalok?

Riportunk készítése közben nagy erőkkel, de szinte teljesen eredménytelenül próbáltunk meg minél több fiatalt is megszólaltatni. Tudni szeretnénk, hogy mit gondolnak a városban zajló politikai folyamatokról, a jövőjükről, kire szeretnének szavazni. Kiderült, hogy a többség nem fog részt venni az önkormányzati választásokon, aki pedig igen, nem hajlandó véleményt nyilvánítani. Még névtelenül sem szeretnék vállalni az álláspontjukat. Egy fél éve Hódmezővásárhelyen élő fiatal fiú azt mondta, hogy elégedett Márki-Zay munkájával, Kovács Pált nem ismeri, úgy véli: az utakra ráférne egy alapos felújítás.

Hódmezővásárhelyi tapasztalataink alapján két dolog vált világossá. Márki-Zay kihívóinak nem lesz egyszerű dolga, a fiatalok pedig egyre apolitikusabbak. Talán egyre jobban félnek elmondani a véleményüket arról, hogy mi zajlik a közvetlen környezetükben. Az is biztos, hogy a meccs még koránt sincs lefutva a Csongrád-Csanád vármegyei városban. A politikai versenyt pedig kétségkívül érdekessé teszi Márki-Zay Péter személye és Lázár János érintettsége.

