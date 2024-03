Karácsony Gergely az Indexnek: Fogadjunk, hogy így lesz!

„Stop mini-Dubaj! Tüntetés Budapestért” – ezzel a címmel demonstráltak pénteken a fővárosban, a Szikra Mozgalom szervezésében. A résztvevők a Kodály köröndről az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz vonultak, ahol beszédet mondott mások mellett Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Az eseményről szóló tudósításunk itt olvasható.

Karácsony Gergely a tüntetés után lapunk kérdésére elárulta, hogy a kormány és a főváros között nincs egyeztetés a rákosrendezői tervekről:

Jártam a miniszter úrnál, amikor a tarifaközösség létrehozásáról tárgyaltunk, sikerült is megállapodni, de Rákosrendezővel kapcsolatban jelezte: a kormánytól azt a mandátumot kapta, hogy akkor kezdődjenek el az egyeztetések, amikor megvan a beruházó. Ezt élesen ellenzem, rossz a sorrend, épp fordítva kell csinálni. Először ki kellene találnunk, hogy mit szeretnénk, ezt a budapestiekkel közösen kell tennünk. Abba a mondatba tudok kapaszkodni, amit minden kormányzati megszólalásban hangsúlyoznak, eszerint nem épül semmi olyan, amit a budapestiek nem akarnak.

A főpolgármester leszögezte: „Ki kell kérnünk a budapestiek véleményét, erre egyrészt lesz lehetőség az áprilisban induló, második budapesti lakógyűlésen, amelyen több kérdés is a rákosrendezői tervekkel foglalkozik, másrészt a június 9-ei választást egyfajta népszavazásként is értelmezem a beruházással kapcsolatban.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi államminisztere február 13-án írta alá a projektről szóló szerződést.

A tervekről – amelyeknek része lehet toronyház építése is – korábban Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt. A fővárosi vezetés javaslatairól egy háttérbeszélgetés alapján itt számoltunk be. A rákosrendezői terület jelenlegi állapotát bemutató fotós riportunkat itt találja.

A „mini-Dubaj” ügyében Karácsony Gergelyék tiltakozása mellett Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt is kereste a minisztériumot, a Népszavának adott interjújából kiderült, hogy szakvéleményt küldött a tárcának: „(...) az egész konstrukciót elhibázottnak tartom, erről 9 oldalas szakvéleményt küldtem a tárcának, amelyben leírtam, hogy megfizethető lakásokra, legalább 25 hektáros közparkra és jelentős közlekedési fejlesztésekre lesz szükség, választ persze nem kaptam”.

„Fogadjunk, hogy így lesz!”

Karácsony Gergelynek – aki mögé pártja, a Párbeszéd – Zöldek mellett felsorakozott a Demokratikus Koalíció, a Momentum, és az MSZP – eddig négy kihívója van az idei választásra: az LMP által is támogatott Vitézy Dávid mellett a főpolgármesteri tisztségre pályázik Szentkirályi Alexandra (Fidesz), Brenner Koloman (Jobbik – Konzervatívok), valamint Grundtner András (Mi Hazánk Mozgalom).

Vitézy Dávid vitát kezdeményezett a felek között, Karácsony Gergelytől azt kérdeztük, hogy elfogadná-e az Index meghívását egy főpolgármester-jelölti vitára.

Szívesen vitázom, de szeretném kivárni, hogy világossá váljon, ki lesz a Fidesz valódi jelöltje. Szerintem Szentkirályi Alexandrát visszaléptetik, és Vitézy Dávid lesz az. Bárhol, akár az Indexen is, vagy más sajtóterméknél vitázom Vitézy Dáviddal, csak várjuk meg, hogy hivatalosan is ő legyen a Fidesz jelöltje, és érjen véget az a bábszínház, ami most megy

– fogalmazott Karácsony Gergely.

Miért olyan biztos abban, hogy Szentkirályi Alexandra visszalép? – kérdeztük a főpolgármestertől, aki válaszában kijelentette: „Fogadjunk, hogy így lesz!”.

Karácsony Gergely szombat reggeli Facebook-posztjában májusi időpontot jelölt meg a vita időpontjaként, de előválasztást javasolt a kihívóinak: „A vita a választási kampányban nem lehetőség, hanem kötelesség. Pont azt gondolom erről, mint 2019-ben. Szóval, persze, hogy lesz főpolgármester-jelölti vita májusban. Nekem teljesen mindegy, hány jelölttel kell vitáznom, de szolgálná a tiszta kampányt, ha kiderülne addig, ki is a Fidesz igazi jelöltje. Azt javaslom ezért a két volt fideszes államtitkárnak, tartsanak egymás közt előválasztást. Ehhez minden segítséget megadunk, az online szavazáshoz szükséges szoftvert is szívesen átadjuk.”

Erre reagálva Vitézy Dávid közölte: „Örülök, hogy jobb belátásra bírtam a főpolgármestert, és két nappal ezelőtti álláspontját módosítva, Karácsony Gergely mégis vállalja a főpolgármester-jelölti vitát. Magam részéről akár holnap is készen állok, nem kell májusig várni. Rutinosan közlekedem villamossal, nem félek attól, hogy elütnének, de mégsem indulok sem jobb-, sem baloldali előválasztáson. Ugyanis sem Gyurcsány Ferenc, sem Orbán Viktor jelöltje nem vagyok, és nem is szeretnék lenni.”

A főpolgármester-jelölt hozzátette: „A hivatásos pártpolitikusok egymás közti konfliktusaiból a budapestieknek elegük van. Azért indulok főpolgármesternek, mert épp ezt a pártpolitikai egymásra mutogatást és minősítgetést szeretném meghaladni. Foglalkozzunk végre Budapesttel, a fővárosunk problémáival, jövőjével, az utak, a közösségi közlekedés és a lakhatás valódi fejlesztésével, és ne a politikusok egymással – erre is jó alkalom lehet a jelöltek vitája.”

„Nettó fideszes hergelés”

Vitézy Dávid a Népszavának arról is beszélt, hogy létrehozná a BKK-rendészetet kétszáz fővel, „amelynek munkatársa a BKK kék villogós autójával 15 perc alatt kiérhet, és segíthet a bűzlő, hangoskodó elemek elleni fellépésben”.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy Karácsony Gergely mit gondol a javaslatról. A főpolgármester szerint „magától értetődik, hogy az utazási feltételeket be kell tartatni a közösségi közlekedésben. Vitézy Dávid semmi újat nem mond, a BKK most is rendszeresen tart a fővárosi rendészettel és a rendőrséggel közös ellenőrzéseket azokon a szakaszokon, ahonnan a legtöbb jelzés érkezik az utasoktól és a járművezetőktől, legutóbb például a 9-es busz vonalán. A retorika viszont nettó fideszes hergelés”.

(Borítókép: Sudár Orsolya és Karácsony Gergely a „Stop mini-Dubaj! Tüntetés Budapestért” eseményen 2024. március 22-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)