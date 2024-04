Óriási verseny van kialakulóban az ország egyik legnagyobb városának vezetéséért

2024. június 9-én – az európai parlamentivel párhuzamosan – önkormányzati választások lesznek Magyarországon. Győrben 2019 után időközi választásra is szükség volt, most pedig már nyolcnál tart a polgármesterjelöltek száma.

A 2019-es önkormányzati választást – jachtos botránya ellenére –, ha szűk előnnyel is, de megnyerte a kormánypárti jelölt, Borkai Zsolt. A második helyen a DK-s Glázer Tímea zárt, akit a Momentum, az MSZP, az LMP és a Jobbik is támogatott. A 2019-es végeredmény:

Borkai Zsolt (Fidesz–KDNP): 44,32 százalék

Glázer Tímea (DK, Momentum, MSZP, Jobbik, LMP): 42,83 százalék

Kovács László (Civilek Győrért): 8,49 százalék

Balla Jenő (Összefogás Győrért): 4,36 százalék

Borkai Zsolt lemondása után 2020-ban időközi polgármester-választást tartottak Győrben, amelyet elődjéhez képest nagyobb aránnyal nyert a kormánypárti jelölt, Dézsi Csaba András. A második akkor a helyi MSZP-s Pollreisz Balázs lett, aki több ellenzéki párt támogatását élvezte. Az időközi választás végeredménye:

Dézsi Csaba András (Fidesz–KDNP): 56,14 százalék

Pollreisz Balázs (MSZP, DK, Momentum, Jobbik, LMP): 39,05 százalék

Balla Jenő (Összefogás Győrért): 2,17 százalék

Géber József (Mi Hazánk Mozgalom): 1,28 százalék

Hajnal János (független): 0,76 százalék

Kirchfeld Mária (független): 0,6 százalék

A volt és a jelenlegi kormánypárti összecsapása

Borkai Zsolt már tavaly bejelentette, hogy polgármesterjelöltként indul az idei önkormányzati választásokon, sőt október végén azt is közölte, hogy a Közösen a Jövőnkért Egyesület színeiben mind a tizenöt választókerületben állítanak jelöltet.

A volt polgármester 2024 januárjában leszögezte, „totálisan elképzelhetetlen”, hogy visszalépjen Dézsi Csaba András javára, az indulási szándékát még akkor sem vonná vissza, ha Orbán Viktor miniszterelnök kérné erre.

Dézsi Csaba András február 23-án jelentette be, hogy „100 igen; 1 nem és 1 tartózkodás mellett a Fidesz Győri Szervezetének tagsága arra szavazott, hogy 2024-től folytassam a 2020-ban megkezdett polgármesteri munkámat”.

Előválasztás nincs, kiátkozás van

Pintér Bence, az ugytudjuk.hu helyi illetőségű lap főmunkatársa a Tiszta Szívvel a Városért polgármesterjelöltjeként indul a választáson, valamint két párt támogatására is számíthat: az LMP és a Momentum besorolt mögé.

A Demokratikus Koalíció 2019-hez hasonlóan újra Glázer Tímeát ajánlja a választók figyelmébe, az MSZP pedig a 2020-as időközi választáson második Pollreisz Balázst nevezte meg polgármesterjelöltként.

Glázer Tímea március 11-én „Előválasztást Győrben!” címmel tett közzé egy felhívást, amelynek az aláírói között szerepel

Balla Jenő (független önkormányzati képviselő),

Haba Vilmos (Jobbik – Konzervatívok),

Pollreisz Balázs (Magyar Szocialista Párt),

Tóth Zoltán (Kossuth Kör),

valamint Urbán Tibor (Mindenki Magyarországa Mozgalom).

A közös közleményben többek között úgy fogalmaztak, hogy

mi, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik – Konzervatívok, a Kossuth Kör, a Mindenki Magyarország Mozgalom, az MSZP és Balla Jenő független önkormányzati képviselő kinyilvánítjuk, hogy Győrben előválasztáson kívánjuk eldönteni a polgármesterjelölt személyét.

Az aláírók azt állították: „Az előválasztás szabályainak helyben történő kialakításában, technikai részleteiben közösen szerettünk volna eddig is megegyezni. Ezzel kapcsolatosan meg is kezdtük az egyeztetéseket, amelyen eddig a helyi LMP, a Momentum és Pintér Bence delegáltjai is részt vettek, javaslatokkal is éltek. Ungár Péter győri látogatását követően viszont már nem jöttek az egyeztetésekre. Ungár Péter ugyanazt a zsaroló, Fideszt támogató pozíciót adta ki Pintér Bencének, amit Budapesten Vitézy Dáviddal hajtanak végre Karácsony Gergellyel szemben.”

Az LMP erre válaszul jelezte: „Megértjük, hogy Glázer Tímea és Pollreisz Balázs előválasztást szeretne, hiszen itt legalább a tisztes helytállásra lenne esélyük, ha már öt éve csúfos vereséget szenvedtek a Borkai–Dézsi párostól. Mi viszont a győri választókat szeretnénk képviselni, azokat, akik elég világosan megüzenték, hogy nincs az az alkalmatlan, botrányos jelölt, akivel szemben őket választanák.”

Tudjuk, hogy a volt és jelenlegi szocialistáknál ez máshogy működik, de mi a civileknek támogatást és nem ukázokat szoktunk adni, és pár erős hangú közleménytől nem fogunk úgy dönteni, hogy a győri megélhetési ellenzék eredménytelen képviselőinek érdemtelen újrázásához asszisztálunk. Kiátkozásunkat tudomásul vettük, iktattuk, munkasikereket kívánunk

– közölte Jenei Ferenc, az LMP győri elnöke, valamint Ungár Péter, a párt társelnöke.

Folytatódik a sor

Balla Jenő önkormányzati képviselő – aki a 2019-es és a 2020-as választáson is indult polgármesterjelöltként – idén is rajthoz áll az Összefogás Győrért Egyesület indulójaként.

Szilágyi Norbert a Megoldás Mozgalom polgármesterjelöltje, míg utolsóként Kovács László, a Civilek Győrért Egyesület támogatásával jelentkezett be a városvezetői tisztségre. Február végén jártunk Győrben, a riportunkat erre találja.