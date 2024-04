Váratlan helyről kapott pofont a pécsi polgármester

Mellár Tamás, a Mindenki Pécsért Egyesület (MPE) volt elnöke is nekiment a keddi közgyűlésen Pécs polgármesterének. Péterffy Attila egykori támogatója szerint a városvezetés több ígéretét sem tartotta be, emiatt a helyiek és a civil szervezetek is elégedetlenek, amit szintén figyelmen kívül hagynak.