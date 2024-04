Az egyik főpolgármester-jelölt bejelentette visszalépését Vitézy Dávid javára

A mai nappal felfüggesztem a főpolgármester-jelölti kampányomat, és arra kérem a támogatóimat, hogy a főpolgármester-választáson Vitézy Dávidot támogassák – jelentette be az Indexnek Brenner Koloman, a Jobbik – Konzervatívok főpolgármester-jelöltje, miután részt vett Vitézy Dávid programbemutatóján.

A Jobbik – Konzervatívok főpolgármester-jelöltje lapunkkal közölte:

A mai nappal felfüggesztem a főpolgármester-jelölti kampányomat, és arra kérem a támogatóimat, hogy a főpolgármester-választáson Vitézy Dávidot, az európai parlamenti választáson pedig a szintén civil jelöltet, a Jobbik – Konzervatívok listavezetőjét, Róna Pétert támogassák.

Brenner Koloman kifejtette, hogy „amikor november 21-én elkezdtem a Tegyük rendbe Budapestet! programom részleteit ismertetni, azért fogadtam el a Jobbik – Konzervatívok vezetésének felkérését a főpolgármester-jelöltségre, mert meggyőződésem, hogy sem a fideszes egypárti túlhatalom jelöltje, sem a balliberális oldal a Karácsony Gergely mögé felsorakozó pártokkal nem egy polgári Budapestben hisz, hanem zsákmányként tekint a fővárosra, már jó előre szétosztva a még el sem ejtett medve bőrét. A fideszes túlhatalom pedig hosszú ideje önkormányzat- és fővárosellenes politikát folytat a források elvonásával”.

A főpolgármester-jelöltségtől visszalépő politikus hangsúlyozta: „Mindig azt képviseltem a Tegyük rendbe Budapestet! programban, hogy a fővárosi polgárok valós problémáiról kell beszélnünk. Nagyon sajnálom, hogy nem került sor a főpolgármester-jelölti vitára, ahol ütköztethettük volna a programjainkat, csak Vitézy Dávid és jómagam mondtunk igent egy országos televízió felkérésére.”

„Vitézy Dávid személye és szakmai elhivatottsága garancia lehet”

Brenner Koloman úgy látja, hogy

Vitézy Dávid személye és szakmai elhivatottsága garancia lehet arra, hogy a polgárok valódi problémáit meghallva, és nem a pártközpontokból diktált megoldásokkal álljon elő. Nem értek mindenben egyet Vitézy Dáviddal, az én programomnak hangsúlyos eleme volt például a méltányos autóhasználat, de sok közös pont is van. A tegyük rendbe a közbiztonságot programpontom hasonlít a BKK-rendészet létrehozására vonatkozó javaslatra. Abban is egyetértünk, hogy a külső kerületeket erőteljesebben meg kell jeleníteni a fővárosi politikában, mert Budapest nem csak a belvárosról szól. A korrupciós ügyek kivizsgálását, valamint bérlakások építését a mini-Dubaj helyett szintén javasoltam és támogatom. Sok olyan pontja van a programomnak, amelyeknél úgy gondolom, ha Vitézy Dávid lesz a főpolgármester, megvalósíthatók lesznek.

A közlekedési szakember a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület és az LMP jelöltjeként indul a választáson. Brenner Koloman arra a kérdésünkre, hogy visszalépése mögött van-e Jobbik–LMP-megállapodás is, leszögezte: „Ez Vitézy Dávidról és a programokról szól. Épp azt szeretném, hogy ne pártközpontokból irányított szekértáborok adják a főpolgármestert, hanem egy polgári értékrend szerint működő, a budapesti polgárokért és a közjóért dolgozó városvezető legyen. Ahogy felsoroltam, több programpontunk is egyezik, ezért támogatom Vitézy Dávidot, ugyanakkor az EP-választáson mindenkit arra buzdítok, hogy Róna Péterre és a Jobbik – Konzervatívok listájára szavazzon, Róna Péter többek között azon dolgozna Brüsszelben, hogy a fővároshoz és más önkormányzatokhoz is eljussanak az uniós források.”

A június 9-i választáson Karácsony Gergely újrázását a DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd is támogatja. A Fidesz–KDNP jelöltje Szentkirályi Alexandra, aki szerdán nyitotta kampányát. A Mi Hazánk Mozgalom Grundtner Andrást indítja. Kajtor Gábor a Szabad Ország Mozgalom színeiben állhat rajthoz. Korábbi cikkünkben Karácsony Gergelyt, Szentkirályi Alexandrát és Vitézy Dávidot kérdeztük megosztó ügyekről.

(Borítókép: Brenner Koloman 2023. november 21-én. Fotó: Neuzer Imre / Index)