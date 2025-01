Növeltek a menetidőkön, így 10-ből 8 vonat közlekedett pontosan a MÁV szerint

Közzétette a MÁV az előző havi riportját, amelyben a tavaly decemberi adataikról számolnak be. A vállalat szerint 10-ből 8 vasúti járat pontosan közlekedett, bár hozzátették, hogy a pontosság mögött részben a korrigált menetrend áll.

Szezonális okok és célzott intézkedések egyaránt szerepet játszottak abban, hogy az előző év utolsó hónapjában érdemben javult a MÁV-csoport – azon belül különösen a vasút – menetrendszerűsége.

Decemberben a vonatok pontossága 4-6 százalékkal alakult jobban a korábbi időszakhoz képest, így 10-ből közel 8 vasúti járat közlekedett pontosan

– olvasható a MÁV havi riportjában.

Mint írták, a nyári és őszi hónapokban gondot okozó, jelentős mértékű haváriahelyzet ezúttal nem fordult elő a hálózaton. Ez a közlemény szerint annak köszönhető, hogy a Keleti-program keretében az ország legforgalmasabb pályaudvarának teljes váltókörzetét megújították.

Hozzátették, a pontosságért részben a korrigált menetidők felelnek, ugyanis azokat néhány perccel megnövelték, hogy a csatlakozásokat biztosítani tudják, és az utazást kiszámíthatóbbá tegyék.

A 2024-es esztendő utolsó időszakának váratlan, kedvezőtlen fejleménye volt, hogy a Székesfehérvár–Szombathely vonal egy szakaszán a talaj- és rétegvíz okozta problémák miatt fel kellett függeszteni a vonatközlekedést. A vágányzári menetrend, amely Veszprém és Ajka között pótlóbuszos közlekedéssel egészült ki, beváltotta a hozzá fűzött szakmai reményeket: az összességben félórányi menetidőnövekedést a menetrendszerűség jelentős, 20 százalékos javulása tudta ellensúlyozni – fogalmaztak.

Késési rekordot dönthetett a MÁV 2024-ben

Egyre nehezebb bármilyen információt megtudni a MÁV-tól, különösen a késésekkel kapcsolatban, hiszen szeptemberben új, havi riportrendszerre állt át a MÁV-csoport, korábbi késési statisztikáikat letörölték oldalukról. Azonban a rendelkezésre álló információk alapján megpróbáltuk kiszámolni, hogy mekkora késést fog bejelenteni a vasúttársaság, és arra jutottunk, valószínű, hogy rekordévet zárt a MÁV e tekintetben.

Kijelenthető, hogy 2024 nem a MÁV éve volt. Nem telt el úgy hónap, hogy ne került volna be a vasúttársaság a hírekbe, vagy amiatt, mert menet közben fogy ki az üzemanyag a vonatból, vagy mert kisiklott egy vonat, vagy éppen azért, mert nyitott ajtóval, 100 kilométer/órával robogott az InterCity. De tavaly történt az is, hogy megrepedt a 2023-ban felújított Keleti pályaudvar üvegfödémje, és az is, hogy félúton járt le a mozdonyvezető munkaideje, így az utasoknak több mint egy órát kellett várakozniuk, hogy továbbinduljanak.