Orbán Viktor: Utasítást adtam, hogy kő kövön ne maradjon

A legfrissebb információk szerint dolgozik a belügyminisztérium, nyomozati munkát végeznek, és bár egyelőre Orbán Viktor is bizonytalan a kimenetelét illetően, azt mindenki érezhette csütörtökön, hogy biztonságban van – mondta péntek reggel a szokásos közszolgálati rádióban adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök, aki a csütörtöki rendkívüli eseményekről, a mintegy 308 magyar oktatási intézményt érintő bombariadóról is beszélt.

„Dolgozik a belügyminisztérium, nyomozati munkát végeznek. Magam is bizonytalan vagyok a kimenetelét illetően. Nem a rendőreink elszántásgára képességeire vonatkozóan, hiszen az események mutatják, amikor kell, az állam a helyén van, jól vizsgázott” – mondta Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában arról, hogy csütörtökön Allah nevében fenyegették meg bombariadóval a magyar iskolákat, a levélíró pedig európai szintű terrorcselekményről beszélt.

A rendőrség bár továbbra is nagy erőkkel dolgozik az elkövetők kézre kerítésén, sehol nem találtak robbanószerkezetet.

A miniszterelnök azt mondta, aggasztó, hogy nem Magyarország az egyetlen hely, ahol ez a bűncselekmény megtörtént, hiszen a magyar hatóságok pusztán az országhatáron belüli eseményeket tudják uralni.

Azt a felhatalmazást kapták a miniszterelnöktől, hogy kő kövön ne maradjon.

Elmondta, hogy az élet visszatért a normális kerékvágásba az iskolákban, de a kormányfő szerint „egy bolond százat csinál”, vagyis várható, hogy megismétlik a bűncselekményt. Orbán Viktor ennek ellenére úgy véli, csütörtökön mindenki megtapasztalhatta, hogy biztonságban van.

A munka folyik, a belügyminiszterrel forródróton voltam. Addig kell menni, amíg a forrást meg nem találják. Szeretnék megnyugtatni minden diákot, szülőt, hogy az élet visszatért a régi kerékvágásba

– tette hozzá.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy fel kell deríteni mindent, ami eddig történt, de figyelni kell, hogy az újabb provokációkra is reagálni tudjon a kormány.

A kormányfő arról is beszélt, hogy még nagyobb lenne a baj, ha „beengedtük volna a migránsokat, mert akkor itt is terrorcselekmények lennének”. A miniszterelnök szerint függetlenül a közvéleménytől, a legfontosabb szempont, hogy ez továbbra is így legyen, mert a migrációs paktum halálos fenyegetést jelent Magyarországra.

Magyarország visszatért a történelem főutcájára

A kormányfő Donald Trump amerikai elnök a beiktatása óta hozott intézkedéseiről is beszélt. Úgy vélte, Európára nézve a lépéseiből látszódik, hogy „a magyarok már Trumpok voltak Trump előtt”. Orbán Viktor szerint a nyugati világ két pillérbőr áll: egy európai és amerikai lábból.

Az elszigetelt Magyarország immár visszatért a történelem főutcájára. Többségben vagyunk de még mindig lázadnunk kell. Mi vagyunk az új főutca, de attól még Brüsszelben lázadni kell

– jelentette ki.

Donald Trump intézkedéseiről beszélve kiemelte, hogy az amerikai elnök szerint két nem van: az ember vagy férfi, vagy nő. Ez pedig, még hiányzik a magyar alkotmányból, amelyben azt mi is leszögeztük, hogy „az apa férfi, az anya nő”.

Fontosnak nevezte még, hogy az amerikai elnök elzárta a pénzcsapokat, vagyis „a guruló dollárok nem tudnak már Magyarországra jönni”, ezeknek a dollároknak az ügye Washingtonról Brüsszelre szűkült.

Szendvicsbe fogtuk őket, harapófogóval. Egyik oldalról az amerikaikak, másik oldalról a közép- európaiak, mert a lengyelek vissza fognak térni. Brüsszel így az európai és a közép amerikai satupofák közé került

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint mostantól világossá vált az is, hogy miről szól a politikai küzdelem, eszerint arról van szó, hogy: „a Brüsszelből a nyakunkban ültetett kormány van hatalmon, vagy egy nemzeti kormány”. Szerinte minden erről szólt eddig is, csak mostantól már meg lehet fogalmazni.

„Be tudjuk hozni a gázt, még a szlovákoknak is jut belőle”

A miniszterelnök az ukrajnai háborúról és a hazai energiabiztonságról is beszélt: szerinte „az ukránok ki akarnak velünk babrálni, de meg tudjuk védeni magunkat ha egységfrontban maradunk a szerbekkel”.

A nemzeti kormány kiépített egy kerülő utat, amin keresztül be tudjuk hozni a gázt Magyarországra, sőt a szlovákoknak is jut belőle. Ezért volt szükség a szlovák magyar vezetékrendszerre, ha ez nem lenne , mindkét ország bajban lenne

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő úgy véli, ugyanez van a Budapest-Belgrád vasútvonallal is, amely pedig geostratégiai szempontból fontos, és ez is ki fog derülni hamarosan.

És, mint azt megismételte, bár az ukránok „nem tudnak velünk kibabrálni energetikai szempontból”, azonban, ha hozzá is jutunk az energiához, ez drágábban fog megtörténni. Orbán Viktor úgy látja, „ha nem babrálnának ki velünk, akkor a benzinkutakon is jobb árak lennének”.

A szankciórendszer úgy rossz, ahogy van, nekünk magyaroknak meg különösen

– jelentette ki.

A szankciókat meg kell állítani

A miniszterelnök felidézte, hogy az elmúlt 3 évben Magyarország elveszített 7500 milliárd forintot: ez pedig jóval több, mint amennyit a magyarok jövedelemadóként befizetnek az államkasszába.

Én behúztam a kéziféket és azt mondta az európai vezetőknek, hogy ezt nem lehet folytatni. Az a probléma, hogy 7500 milliárd forint hiányzik a magyar kasszából Brüsszel miatt

– ismételte meg.

A miniszterelnök elmondta, közölte brüsszeli kollégáival, hogy értsék meg, Magyarország segítséget kér. „Mondassák ki az ukránokkal, hogy nyissák ki a gázcsapokat” – mondta, hozzátéve, hogy „ne támadják fél-legális legális katonai eszközökkel azt az útvonalat, ahonnan beérkezik a gáz Magyarországra. Jó móka volt vége van! Ezt kell megüzenni Brüsszelnek” – mondta.

Orbán Viktor szerint, bár higgadt párbeszéd zajlik Magyarország és Brüsszel között arról, hogy állítsák meg az Oroszországra kivetett szankciókat, ha ezt nem sikerül végigvinnünk, akkor „leszakad a föld meg az ég”.

Mi a dolga a magyar kormánynak? Sopánkodni vagy boldogulni. Azért válasszunk kormányt, hogy oldja meg. A magyar emberek munkája, energiája előrébb tudná vinni az országot, ha a szankciós fék nem lenne rajtunk. Tartom továbbra is , hogy 2025 fantasztikus év lesz. Olyan évet fogunk produkálni, ami még nem volt

– vetítette előre.

Orbán Viktor szerint 2024 arról szólt, hogy visszaszerezzük azt, amit 2023-ban elvesztettünk, 2025 pedig az előrelépés éve lesz.

2025 az előrelépés éve lesz

Orbán Viktor elmondta, megnézték hogy áll a családok pénzügyi helyzete, továbbá azt is közölte, hogy 800-900 ezer ember megkapja az állampapírkamatot, és ez csak az összes pénzügyi megtakarítás 12 százaléka, vagyis 9000 milliárd forintnyi megtakarítás van a magyar embereknél, ami az unióban a 13. helyre sorolja az országot

Megnéztem, azt kell mondani, hogy izmos középosztályunk van. A számok ezt bizonyítják

– jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy az emberek ezt nem is tudják, mert nem böngésznek makrogazdasági adatokat, miközben a nettó megtakarítást illetően az unióban tizenharmadikok vagyunk.

Hagyjuk abba ezt a szerencsétlenkedést, hogy Magyarország Európa legszegényebb országa. Van erő az országban

– mondta a miniszterelnök utalva arra, hogy idén 544 ezren elmentek szálláshelyekre, 212 ezer ember külföldre utazott telelni, ebből négy főt ő és a családja tesz ki.

Orbán Viktor szerint „az ellenék szokásos károgását is félre kell tenni”, mert „megindult a repülőrajt, az utazósebesség aztán sprint!” és a kormány azon fog dolgozni, hogy a szankciós rendszert kitörölje az európai gazdaságpolitikából.

De, mint zárta gondolatit, még ilyen körülmények között is meg van az energia a magyar gazdaságban.