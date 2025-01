Súlyos, szexuális jellegű gyermekbántalmazások történhettek egy Pest vármegyei iskolában

Több szülő is arról számolt be, hogy szexuális jellegű bántalmazást kellett elszenvednie gyermekének egy négyfős, 11–12 éves fiúkból álló csoporttól egy Pest vármegyei iskolában. A fiúk jellemzően lefogták a sértett gyerekeket, míg egyikük a végbelüknél bántalmazta a mozgásképtelenné vált diákokat. A rendőrség kényszerítés miatt nyomoz.

Súlyos iskolai gyermekbántalmazás-sorozatról számolt be az ATV, ami 11-12 éves fiúk között zajlott egy Pest vármegyei településen. A rendőrség kényszerítés miatt nyomoz.

A csatornának több szülő is beszámolt arról, hogy négy, 11-12 éves fiú többször is bántalmazta iskolatársait, mégpedig úgy, hogy a sértetteket hárman lefogták, a negyedik pedig a végbelükbe dugta az ujját. Az iskola cáfol, azt mondják, csak egy osztályon belüli konfliktusról van szó. Bár az esetekre csak a napokban derült fény, a szülők ATV-hez eljuttatott beszámolói szerint már a téli szünet előtt is történtek hasonló, szexuális jellegű bántalmazások az említett négy iskolás által.

Volt, akit esernyőnyéllel támadtak meg

A bántalmazás jellegéről az egyik megtámadott fiú édesanyja tájékoztatta a csatornát, de kérték, hogy se a települést, se az érintett iskolát ne említsék a cikkben.

Az elmondások alapján a diákok minden támadást úgy hajtottak végre, hogy hárman lefogták a sértettet, a negyedik pedig az ujjával felnyúlt a mozgásképtelenné vált áldozat végbelébe.

Volt olyan fiú, akit háromszor is bántalmaztak, de „csak ruhán keresztül”, egy másik 11 éves diákot pedig az iskola udvarán, az osztályteremben és egy esetben hazafelé menet, közterületen is bántalmaztak. Egy alkalommal egy esernyőnyelet nyomtak a gyermek végbeléhez a ruhán keresztül. A szülők állítják: volt több olyan gyermek, akivel ugyanezt tették, de előtte lehúzták a nadrágjukat. Olyan is előfordult, hogy megszorították a sértettek nemi szervét. A szülők azt mondják, hogy a sértett gyerekek a szégyenérzet miatt titkolták a történteket, de az ügy mégis kiderült, amikor az egyik bántalmazott gyerek otthon verekedett a testvérével, aki fenékbe rúgta, mire ő sírni kezdett. Ezután elárulta, mi történt vele, és miután a szülei megvizsgálták, egyértelműek voltak a külsérelmi nyomok a végbelén.

A csatorna értesülései szerint a négy elkövető elismerte az eseteket, az iskola pedig rendkívüli szülői értekezleten vitatta meg a bántalmazások ügyét, úgy, hogy mind az elkövetők, mind az áldozatok és szüleik is jelen voltak. Ekkor az osztályfőnök azt állította, hogy minden bántalmazás ruhán keresztül történt.

Nyomoz a rendőrség

Az ATV úgy tudja, hogy a rendőrség egy névtelen bejelentés nyomán szerdán kiszállt az intézményhez, csütörtökön és pénteken pedig kihallgatják az érintetteket. Az iskola szerint azonban nincs szó bántalmazási ügyről, csupán egy osztályon belüli konfliktusról, amit kezelnek. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya a lap megkeresésére közölte, hogy a Váci Rendőrkapitányságon kényszerítés miatt indult büntetőeljárás.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H, K, Cs, P 18:00–22:00, K 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00). További információ az Egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.