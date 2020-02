Gellérthegy: a KRESZ-tábla átírta a Waze-t, de a forgalom maradt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Mobiltelefonos navigációs alkalmazások terelik a forgalmat a dugó elől a Gellérthegy kis utcáiba, a lakók háborognak, az önkormányzat megpróbál visszavágni. Vajon sikerül-e? – tettük fel a kérdést egy éve. Letelt az egy év, most megnéztük, tényleg sikerült-e az önkormányzatnak megoldani a problémát.

Szépen süt a nap a Gellért téren a februári hétköznapi délelőttön. Még madáréneket is hallani, hacsak nem hallucinálok. A forgalom gyenge, de a Kelenhegyi útról a Gellért-hegy felől így is folyamatosan érkeznek az autók a Gellért térre. Minden lámpaváltáshoz kettő-három. Ez már csak azért is fura, mert ezek az autók egy 40-50 háztömböt magában foglaló lakó-pihenő övezetből érkeznek, ami egész nap nem generálhat ekkora forgalmat.

A lakó-pihenő övezetet általában külvárosi-agglomerációs lakóparkok kis utcáin képzeli el az átlagos állampolgár, labdázó gyerekekkel az utcán. A Kelenhegyi út egyáltalán nem ilyen. A sarkon mégis ott a KRESZ-tábla, félreérthetetlenül jelezve, hogy a Bartók Béla úttól befelé hivatalos lakó-pihenő övezet kezdődik, aminek két fontos ismérve van:

csak az hajthat be, aki az övezetben lakik, vagy fontos dolga van ott. Azaz szakszóval a célforgalom, ebből következően az átmenő forgalomnak tilos. legfeljebb 20 km/óra sebességgel lehet közlekedni benne.

Első pillantásra a két fontos ismérv egyike sem áll meg a Kelenhegyi út végénél. De hogy ne alkossak elhamarkodott véleményt, gyalogosan beljebb hatolok a lakó-pihenő övezetbe. Amíg feljebb érek, nézzük át, hogy is került lakó-pihenő övezet tábla a Gellért tér sarkába.

Tavaly jelent meg cikkünk egy Magyarországon alapvetően új, de a világ számos nagyvárosában már létező jelenségről, amikor a mobiltelefonos navigációs applikációk átveszik a forgalomirányítás szerepét, és a főúti dugók elkerülése érdekében teletömik a csendes mellékutcákat autókkal. Bő egy éve, az Erzsébet híd két hídfőjénél zajló építkezések miatt a Hegyalja úton feltorlódó kocsikat a navigációs appok a gellérthegyi kis utcákon irányították el, teljességgel lesokkolva a helyi lakosságot. A nagy felháborodási hullám elérte a kerületi önkormányzatot, ahol úgy gondolták megoldani a kérdést, hogy áprilisban kitették a lakó-pihenő övezet táblákat több utcasarokra. Papíron tehát megakadályozták az átmenő forgalmat a hivatalban. De tényleg elégedetten dőlhettek hátra az irodai székeiken? Nézzük:

Közben felérek a lakó-pihenő zóna szívébe, ahol a helyszínen ellenőrizhető a hivatali akció eredményessége. Dél körül járunk, nem nagy meglepetés, hogy nincs nagy forgalom. Persze azt se mondanám, hogy ki merném engedni az utcára a gyerekeimet labdázni. Hogy megerősítsem benyomásaimat, szóba elegyedek néhány helyi lakossal.

A helyzet némiképp javult, mert már nem áll a kocsisor az utcában csúcsforgalmi időben, de az átmenő forgalom továbbra is jelentős, és túl gyors

– mondja egy férfi.

Sokszor csak mennek lefelé a lejtőn, mint az őrült. Biztos sajnálják a féket, nehogy elkopjon.

– közli egy másik férfi némi malíciával a hangjában.

Egy gyermekével sétáló nő szerint reggel 9 és délután 5 körül gyakran konvojban haladnak az autók, sokszor meg az 50 km/óra sebességet sem tartják be a lejtős egyenesekben, nemhogy a 20-at. Mint mondja, szóltak emiatt újra az önkormányzatnak, de ott azt a választ kapták, hogy a KRESZ betartatása rendőrségi ügy.

Az önkormányzat lapunk megkeresésére egyébként annyit válaszolt, hogy a kérdéses területet április 5-én nyilvánították lakó-pihenő övezetté. A rendőrséget is megkerestük, tartottak-e már ellenőrzést a területen, és hányszor bírságolták meg a szabálytalankodókat? A BRFK válaszában leírta, hogy a kerületi rendőrkapitányságára „nem érkezett olyan bejelentés, ami külön ellenőrzés elrendelését indokolná”. Ha pedig a rendőrök majd észlelik a szabálysértést, akkor megteszik a szükséges intézkedéseket, szögezték le.

Helyszíni sétámon egyetlenegy rendőrt sem láttam, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen ezer fontosabb dolga akadhat egy járőrnek Budapesten, mint a Kelenhegyi utcában kérdezgetni a sofőröket, hogy átmenő vagy célforgalmú közlekedőnek vallja-e magát. Ha ezt is tennék, kevés az olyan hülye sofőr, aki nem azt mondja ilyen esetben, hogy persze, csak ide a szomszéd utcába jöttem.

Foglaljuk össze tehát, mit lehet tapasztalni az újonnan létrehozott Kelenhegyi úti lakó-pihenő övezetben:

az övezethatárokon kihelyeztek 6-8 KRESZ-táblát, gyakran úgy, hogy alig lehet észrevenni őket. (Az egyik helyi lakos maga se tudta megmondani, vannak-e táblák, pedig naponta közlekedik arra.)

az autósok vagy észre se veszik, vagy nagy ívben tojnak arra, hogy lakó-pihenő övezetben járnak. Az átlagsebesség jóval magasabb a 20 km/óránál. Arra pedig, hogy az átmenő forgalom az uralkodó, abból következtettem, hogy negyed óra alatt 40 elhaladó gépkocsit számoltam meg, ami körülbelül azonos az övezetben található házak számával. Mivel teljesen valószínűtlen, hogy az összes lakos épp hétköznap délben indult el kocsijával, marad az a lehetőség, hogy túlnyomórészt átmenő forgalommal találkoztam.

az autósok tehát tesznek rá, hogy mit mutat a KRESZ-tábla, de ugyanígy nem foglalkozik az ellenőrzéssel az önkormányzat és a rendőrség sem.

Viszont a legtöbb helyi szerint azért egyértelmű javulás következett be az egy évvel korábbi helyzethez képest, ha nem is olyan nagy mértékű. Nem kellett sokáig kutatni ennek az okát, mert megtaláltam Péteri Mátét, a legnépszerűbb navigációs app, a Waze magyarországi országfelelősét.

Péteri elmondta, hogy a Waze pontosan és gyorsan leköveti az úttípusok változását. A Kelenhegyi út a Gellért tér és a Somlói út között 2019. május 10-én lett átminősítve célforgalmas úttá a Waze-ben és ez május 12-én hajnalban már a programban is akként szerepelt. Ehhez hasonlóan tavaly a III. kerületi Kaszásdűlői lakótelep utcáit minősítette át az önkormányzat lakó-pihenő övezetté decemberben, amit még aznap szintén átállítottak a Waze-ben. Ahol az átminősítés valójában nem történik meg, ott a Waze külön kérésre sem szerkeszti át a térképet, hiszen mint Péteri mondta, akkor diszkriminálnák a Waze-t használókat a nem Waze-zel közlekedőkkel szemben. Érkezett már ilyen kérés például Székesfehérvárról, de nem tettek eleget neki.

Annyit tehát sikerült elérni, hogy a Waze és a Apple Maps útvonaltervezője már nem viszi be a Kelenhegyi útra az autósokat (a Google Maps még igen), akár dugó van máshol, akár nem. Kérdés, hogy ez mennyire elégíti ki a helyieket.

Pető Attila gépjárművezető-oktató, a Kreszprofesszor szerint a valós forgalmi helyzetet tekintve nem életszerű az új Kelenhegyi úti lakó-pihenő övezet működése, és valószínűleg nem is lesz az, amíg komolyabb forgalomcsökkentő beavatkozásokra nem szánja el magát a közút kezelője, például sávösszehúzásra vagy forgalomcsökkentő küszöb elhelyezésére.

Borítókép: A Gellért tér esti kivilágításban MTI Fotó: Koszticsák Szilárd