Tarlós: miért nem szólt Persányi a hiányzó milliárdokról?

Tarlós István korábbi főpolgármester is megszólalt Persányi Miklós állatkertigazgató távozásával kapcsolatban. Az intézményt 21 évig vezető főigazgató az életkorával és azzal indokolta a lemondását, hogy

az utóbbi hónapokban munkájában jelentkező rendkívüli terhelés próbára tette az egészségét.

Persányi lemondását ennek ellenére nehezen lehetne függetleníteni a biodóm projekt válságától. Decemberben derült ki, hogy nincs elég pénz a hatalmas építmény befejezéséhez, ugyanis alaposan megszaladtak az építés költségei: a 15,7 milliárd forintra tervezett program jelenleg 62,8 milliárd forintnál tart, a kormány azonban az utolsó 20 milliárdos részletet már nem kívánja biztosítani a Fővárosi Állat- és Növénykertnek. Ha el is készül egyszer a biodóm, a hatalmas üvegház fenntartási költségei alaposan megterhelik majd a fővárosi költségvetést, hiszen várható energiafelhasználása egy kisebb budapesti bevásárlóközpont áramfogyasztásával vetekedhet.

Fotó: Nagy Attila Károly / Index Persányi Miklós

Tarlós István korábbi főpolgármester, aki egyébként kezdettől fogva támogatta a biodóm megépítését, a 24.hu-nak most azt mondta , nem érti Persányi eljárását, miért hallgatott a hiányzó milliárdokról. Tarlós nem vitatja, hogy Persányi jó szakember, mint mondta, ezért hagyta pozícióban a Gyurcsány-kormány egykori környezetvédelmi miniszterét az állatkert élén. Most viszont furcsállja, hogy a lemondott igazgató azzal védekezik, hogy ő csak a szűkebb szakmájához ért, az építési projektek kezeléséhez nem. Persányi ugyanis annak idején

kiharcolta magának, hogy az állatkert vezényelhesse le az építkezést, ők írták ki a közbeszerzést, és ők kezelték a pénzeket is.

Persányi felelősségét Fürjes Balázs államtitkár is firtatni kezdte, aki azt mondta, a főigazgató "nagyon nehéz helyzetbe hozta nem is annyira a kormányt, inkább az országot." Persányi azon kevés fővárosi cég- és intézményvezetők egyike volt, akik a helyükön maradhattak, miután az ellenzék tavaly ősszel átvette a főváros vezetését, de Karácsony Gergely főpolgármester vizsgálatot indított, hogy tisztázzák, miért alakulhatott ki a biodóm körül ez a helyzet. A HVG.hu információja szerint időközben már elkészült az egyre dráguló városligeti beruházás átvilágításával az állatkert új gazdasági igazgatója, a jelentése pedig a főpolgármester asztalára is eljutott.