Szombathelyen várható a vidék egyik legnagyobb csatája

Ez itt a Csata tér 106., az Index választási blogja, amelyben hétről hétre nagyító alá tesszük a legfontosabb csatatereket. A parlamenti többség sorsa ugyanis az egyéni választókerületekben dől majd el. Sorozatunk következő részében Vas megyére, azon belül is Szombathelyre fókuszálunk, ahol az egyik legkeményebb küzdelem zajlik majd áprilisban.

A Szombathelyből és néhány kisebb településből álló Vas megye 1-es számú választókerületet a szorosan ugyan, de nyerhető körzetek közé sorolják az ellenzéki oldalon. Éppen ezért nem csoda, hogy már a baloldali előválasztáson is komoly csata zajlott azért, hogy eldöntsék: ki lesz a Fidesz helyi kihívója.

Bár a 2018-as országgyűlési választásokon is közel 50 százalékos eredménnyel választották meg a fideszes Hende Csabát a térség egyéni országgyűlési képviselőjének, a 2019-es önkormányzati választásokon már sikerült az egyesült ellenzéknek visszavennie a várost a Fidesztől, a polgármesteri poszt mellett pedig a stabil közgyűlési többséget is megszereznie.

A Fidesz polgármesterjelöltje Balázs Péter megyei főjegyző volt, ám a vereséget nem neki, inkább Hende Csabának tulajdonították a városban. Az ellenzék úgy értelmezte: valójában róla mondtak ítéletet a szombathelyi választók, ezért vonzóvá vált az aspiránsok számára a választókerület a korábbi választási eredmények ellenére is.

Az LMP-s Ungár Péter gőzerővel el is kezdett kampányolni a körzetben, hogy ő lehessen Hende kihívója. Ungár ugyan „gyüttmentnek” számított Szombathelyen, de élvezte a baloldali városvezetés támogatását is, mivel korábban ő is komoly szerepet vállalt az ellenzék kampányában. Rendszeresen szólalt meg az Országgyűlésben helyi ügyekben, és konfrontálódott Hendével a parlamentben, azt olvasva a fideszes politikus fejére, hogy nem a térséget képviseli a Tisztelt Házban, hanem a Fideszt képviseli Szombathelyen.

Az előválasztáson ráadásul az a DK-s Czeglédy Csaba volt az ellenfele, aki ugyan régi motorosnak számított a helyi politikában, ugyanakkor egy többmilliárdos költségvetési csalási ügy miatt meggyűlt a baja a hatóságokkal is.

Ungár ezért abban reménykedhetett, hogy ő kevésbé megosztó személyiségnek számít a városban, akivel szemben így kevésbé vetődik fel a vád, hogy budapesti politikusként nem tudja megfelelően képviselni a helyi embereket.

Szoros küzdelem is lett belőle, végül azonban Czeglédy Csaba hajszállal ugyan (50,43 százalék), de nyerni tudott Ungárral Péterrel (48,12 százalék) szemben. Az előválasztáson ugyanakkor csak a legelkötelezettebb ellenzéki szavazók voksolnak, ezért maradtak félelmek azzal kapcsolatban, hogy Czeglédy képes lesz-e a kormányellenes szavazatok maximalizálására majd áprilisban.

Czeglédy Csaba ugyanakkor bízik a győzelmében – ezt január elején egy, a Závecz Research által készített decemberi közvélemény-kutatás eredményének publikálásával is igyekezett megerősíteni a választókban is.

45% : 41% Így állok most. December közepén végzett Závecz Tibor közvélemény-kutató intézete felmérést Szombathelyen és... Közzétette: Dr. Czeglédy Csaba – 2022. január 5., szerda

Czeglédy ebben a kutatásban 4 százalékkal vezet Hendével szemben, 45:41-es arányban.

A megkérdezettek 14 százaléka azonban úgy nyilatkozott, nem tudja még, hogy kire fog voksolni áprilisban.

Botrányhősök párbaja

Hende Csabának továbbra is magas labdát jelent Czeglédy adóügye, igaz, ítélet még nem született a bíróságon. A DK-s politikus ellen 2018 óta folyik a büntetőeljárás, másfél évig előzetes letartóztatásba is került miatta. Czeglédy ártatlannak vallja magát, szerinte a Fidesz kreálta az ügyet a lejáratására. Ennek ellenére a bizonytalan szavazók rezonálhatnak az ezzel kapcsolatos kormánypárti üzenetekre.

Ugyanakkor Hende Csabával szemben is van muníció. Hende például az önkormányzati kampányban azt skandáltatta a Fidesz nagygyűlésén a résztvevőkkel, hogy Nemény András (ő volt az ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje) hazaáruló. Az ügy elég nagy visszatetszést keltett a városban, sokak szerint éppen ez tette be végleg a kaput a választások előtt a Fidesznek.

Czeglédy tehát azzal támadhatja Hendét, hogy politikáját a gyűlöletkeltésre, az ellenfelei lejáratására alapozza. Ez pedig szintén eltántoríthatja a bizonytalanokat a fideszes jelölt melletti voksolástól, valamint erodálhatja a vele kapcsolatos botrányokat.

Összegezve: Szombathelyen tehát kemény csata várható, amely nemcsak a fej fej melletti küzdelem, hanem a jelöltek kemény (lejárató)kampányai miatt is tartogathat izgalmakat.

