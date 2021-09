Jók az elektromos autók, de túl drágák

A fenntarthatóság és a klímavédelem kérdései egyre inkább beférkőznek a mindennapokba, és az is egyre világosabb, hogy a hétköznapi emberek közreműködésére is szükség van a minél fenntarthatóbb jövő elérése érdekében. A pozitív irányú aktív változások egyike lehet a hibrid, illetve főleg a tisztán elektromos gépjárművek térnyerése. Annál is inkább, mivel a korszerűtlen dízelautók kiszorítása több európai fővárosban, így Budapesten is már 2024-ben megkezdődhet a tervek szerint.

Augusztusi omnibuszkutatásunkban néhány kérdés erejéig közelebbről szerettük volna megismerni a magyarországi helyzetet. Először egy tágabb kép összeállítása érdekében elemeztük a jelenlegi és a néhány évvel ezelőtti autóállományt a hajtás típusának szempontjából, továbbá rákérdeztünk a közeljövőbeni lakossági autóvásárlási tervekre.

A kérdőíves felmérést augusztusban végeztük, interneten keresztül, ezerfős minta alkalmazásával, amely országosan reprezentatív volt korra, nemre, régióra, településtípusra és végzettségre a 18–64 éves online népességre vonatkozóan.

A kutatás az Index és a KutatóCentrum együttműködéséből született, az adatfelvétel 2021 augusztusában zajlott.

A benzinesek kárára egyelőre a dízel gépjárművek népszerűsége nőtt elsősorban

Tízből közel hat internetező aktív felnőttnek van saját autója. Ennél nagyobb arányban a férfiak, a felsőfokú végzettségűek, a dolgozók, a gyermekesek és a jómódúak rendelkeznek saját autóval. A néhány évvel ezelőtti helyzettel ellentétben jelenleg kisebb a különbség a korcsoportok között: már nem mondható, hogy az idősebbeknek nagyobb arányban lenne autójuk, mint a fiatalabb korosztályoknak. Ez azt is jelenti, hogy az első autó vásárlásának időpontja előrébb került, mára a fiatalabb korosztályokra is jellemző az autóvásárlás, legyen az akár alsó kategóriás, használt autó.

Jelenleg a használatban lévő autók háromnegyede benzinnel működik, ami még így is jelentős csökkenést jelent: néhány évvel ezelőtt még az autók 86 százaléka volt benzines. Ez környezetvédelmi szempontból jó hír lehetne, de sajnos nem a tudatosságot jelzi, mivel a benzinesek csökkenésével a dízelautók aránya növekedett: mára már az utakon közlekedő autók közel negyede megy dízelüzemanyaggal. A hibrid autók száma is emelkedni kezdett, bár arányuk még mindig elenyésző.

A benzines autók még sokáig uralják majd az autóeladásokat

Autóvásárlást körülbelül fele-fele arányban terveznek vagy nem terveznek a megkérdezettek. Leginkább rövid vagy közép távra látnak előre: 22 százalékuk két éven belül, további 19 százalékuk pedig három–öt éven belül szeretne saját autót vásárolni. Az átlagnál nagyobb vásárlási kedvvel rendelkeznek a férfiak, a fiatalabbak (elsősorban a 18–24 évesek), a felsőfokú végzettségűek és a jobb anyagi helyzetben élők. Az autóvásárlást tervezők több mint fele még mindig a benzines járművet preferálja, negyedük hibrid autót szeretne venni legközelebb.

A tisztán elektromos autók egyelőre túl drágák

Az elektromos és a hibrid autók melletti döntés fő okai a környezetvédelmi és a gazdaságossági szempontok, valamint az alacsonyabb fenntartási költségek lehetnek. Az elektromos autót vásárolni tervezők több mint fele választaná ezt a típust környezetvédelmi szempontok alapján, közel negyede pedig az alacsonyabb fenntartási költségek, az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás miatt.

Csak a felnőtt internetes lakosság 41 százaléka ért egyet – inkább vagy teljes mértékben – azzal az állítással, miszerint a villanyautók várhatóan teljesen fel fogják váltani a többi típusú autót az utakon. Egy kicsivel nagyobb arányban (50 százalék) gondolják a válaszadók, hogy pár éven belül a gyártók teljesen ki fogják küszöbölni a villanyautók jelenlegi negatívumait.

A hibrid autók mellett leginkább az szól a megkérdezettek szerint, hogy átmenetet képeznek a hagyományos és az elektromos hajtású autók között, megvannak benne a villanyautók előnyei, azonban hiányoznak a hátrányai: környezetvédelmi szempontból előnyös, gazdaságosabb, alacsonyabbak a fenntartási költsége, azonban hosszabb távok megtételére is alkalmas, nem hátráltatja a használatát az elektromos töltőállomások hiánya sem.

A hibrid és az elektromos autók megítélése környezetvédelmi szempontból nagyon hasonló: a hibrideket az internetes népesség 52 százaléka, az elektromosakat pedig 57 százaléka ítéli inkább vagy teljes mértékben előnyösnek a környezetre.

Azokat, akik nem terveznek elektromos vagy hibrid autót vásárolni, főleg a magas árak tartják távol: az internetezők 78 százaléka ért egyet azzal az állítással, miszerint az elektromos autók még túl drágák a hétköznapi emberek számára.

Az elektromos autók ellen szól továbbá a kevés töltési lehetőség és a kis hatótáv, mivel a technológia jelenleg még nem alkalmas nagyobb távolságok megtételére. Az internetes népesség 54 százaléka szerint komoly problémát jelent, hogy az elektromos autókat jelenleg csak rövidebb távokra lehet használni egy töltéssel. Ugyanennyien vallják, hogy nem éri meg elektromos autóval közlekedni, amíg nincs kiépítve országosan elérhető, sűrű töltőhálózat. Fontos továbbá, hogy egyelőre nem alakult ki a kellő bizalom az új technológiákkal szemben, ezért sokan kivárnak a vásárlással, amíg elég információ és pozitív tapasztalat nem lesz a birtokukban.

Tényleg elég zöldek lennének?

Sokan szkeptikusak az elektromos autók környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatban is: a válaszadók nagyobbik fele (53 százalék) szerint ezek az autók is károsítják a környezetet, hiszen az akkumulátort rendszeresen, néhányévente cserélni kell. Az internetezők közel fele (47 százalék) egyetért azzal az állítással, miszerint az elektromos autók technológiája sem teljesen környezettudatos, fel fogja váltani a jövőben valamilyen más, környezetvédelmi szempontból még jobb rendszer.

