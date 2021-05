Marilyn Mansonnak bíróság elé kell állnia volt barátnője, Esmé Bianco bántalmazásáért. A színésznő korábban egy interjúban már beszélt arról, hogy a zenész mellett milyen kínzásokat kellett átélnie. A Page Six szerint Esmé Bianco most be is perelte a férfit, akit azzal vádol, hogy bedrogozta, kínozta, valamint számos alkalommal szexuálisan bántalmazta őt.

A Trónok harcában is szerepelt színésznő pénteken kiadott közleményében azt írta: minden eszközzel azon lesz, hogy a férfi elnyerje büntetését.

Túl sokáig úszta meg mindazt, amit tett, a pénzének, a hírnevének és annak köszönhetően, hogy a zeneipar nem akarta észrevenni azt, hogy mi történik

– fogalmazott a színésznő.

Marylin Manson ügyvédje, Howard King úgy nyilatkozott a perrel kapcsolatban, hogy a színésznő állításai „bizonyíthatóan hamisak”. Továbbá azt mondta, hogy a per benyújtása azt követően történt meg, hogy Esmé Bianco és ügyvédje „felháborító” pénzbeli követelésekkel állt elő, és ezeket ők nem teljesítették.

Esmé Bianco szerint 2007-ben kerültek kapcsolatba Mansonnal, miután a férfi elvált korábbi partnerétől, Dita Von Teese-től. A bántalmazások viszont nem ekkor, hanem már 2009-ben megkezdődtek az után, hogy a férfi meghívta őt, hogy szerepeljen az „I Want to Kill You Like They Do in the Movies” klipjében.

Állítása szerint a férfi ekkor bedrogozta és alkohollal itatta őt, miközben azzal fenyegette, hogy megveri és megerőszakolja. Később egy elektromos sokkolóval, valamint korbáccsal is bántalmazta is őt. Ezt a videóklipet végül nem jelentették meg, de egyes részletei azóta kiszivárogtak az interneten.

Mindennek ellenére Esmé Bianco hosszú távú kapcsolatba kezdett a férfival, és azt állítja, hogy Marilyn Manson ezután is bántalmazta őt.

Állítása szerint a férfi egyszer baltával kergette, egy másik alkalommal pedig szex közben vágta meg egy késsel, és a sebet le is fotózta.

Sőt egy alkalommal egy kiskorút is megpróbált felhívni annak a hotelnek a szobájába, ahol éppen megszálltak.

Amikor a brit állampolgár Esmé Biancónak sikerült megszöknie tőle, Manson azzal fenyegette meg, hogy visszavonatja az amerikai vízumát. A színésznő a történtek miatt a mai napig poszttraumás stresszel, depresszióval és pánikrohamokkal küzd.

Esmé Biancót a közönség leginkább a Trónok harcából ismerheti, amelyben Rost, a prostituáltat alakította. A színésznő mellett már többen is – így Evan Rachel Wood színésznő, valamint Jenna Jameson pornósztár – hasonló cselekmények elkövetésével vádolták meg Marilyn Mansont.