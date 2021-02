Marilyn Mansont élete végéig börtönbe záratná a Trónok harca színésznője

Marilyn Manson karrierje pillanatok alatt összeomlott, miután Evan Rachel Wood, a Westworld sorozatból is ismert színésznő Instagram-posztjában borzalmas bántalmazásokkal vádolta meg a zenészt. Vallomása szerint tinédzserkorától évekig terrorban élt Manson miatt, aki manipulálta, rágalmazta és zsarolta őt.

A poszt után a kiadója azonnal megszüntette a kapcsolatot a zenésszel, akit a menedzsere is faképnél hagyott, majd bejelentették, hogy kivágják a jeleneteit két tévésorozatból.

De vajon tényleg nincs visszaút az 52 éves rocksztár számára?

A kérdés nem csak a Manson mellett kitartó fanatikus rajongók miatt jogos. A közelmúltban több példát is találhattunk arra, hogy valaki a botrány elcsitulását várva próbál visszaszivárogni a szórakoztatóiparba. A két Oscar-díjas Dustin Hoffmanról 2017-ben derült ki, hogy évtizedeken át zaklatott nőket, és azóta egyetlen olasz thrillert leszámítva nem szerepelt filmekben. Tavaly nyáron azonban híre ment, hogy egy Broadway-szerepben készül a visszatérésre, és terveit csak a koronavírus-járvány írta felül.

Egy másik hollywoodi nagyágyút, Morgan Freemant nyolc nő vádolta meg zaklatással, a színész bocsánatot is kért „nem megfelelő viselkedéséért”, a karrierje azonban szinte meg sem döccent az első felhördülés után. Az ügyet feltáró CNN riporterei ugyan tiltakoztak az ellen, hogy az Oscar-díjas sztár a hangját kölcsönözte a Warner Media befektetőknek szóló videójához, de Freeman a botrány után is folyamatosan forgatott, és jelenleg is három filmes produkcióban dolgozik.

Marilyn Manson valószínűleg bármelyik verzióval kiegyezne, de egyre inkább úgy tűnik, hogy nem úszhatja meg ennyivel a tetteit. A napokban minden korábbinál súlyosabb vádakkal állt elő Esmé Bianco, a Trónok harca színésznője, aki brutális bántalmazásokról számolt be a The Cut magazinnak adott interjújában. Bianco a Trónok harca 14 epizódjában szerepelt, a Királyvárban kémkedő prostituáltat, Rost alakította, akinek utolsó jelenete valószínűleg mindenki retinájába beleégett: a pszichopata Geoffrey egy számszeríjjal végzett vele.

Bianco 2005-ben ismerkedett meg Marilyn Mansonnal, aki előbb egy horrorfilmjében, a Phantasmagoriában, majd pedig egy videóklipjében akarta szerepeltetni. A színésznő, aki 16 éves korától rajongott a zenészért, három napon át tűrte, hogy Manson vadállatként bánjon vele az I Want to Kill You Like They Do in the Movies (Úgy akarlak megölni, ahogy a filmekben csinálják) című dalának klipforgatásán. A zenész kábelekkel kötözte ki, megkorbácsolta, és szexjátékkal kínozta, étel helyett kokaint adott neki,

de Bianco ekkor még meggyőzte magát arról, hogy ez a művészet része.

A brit színésznő hamarosan Manson barátnőjeként is megtapasztalhatta a férfi kegyetlenségét. Két hónapon át élt együtt a zenésszel, aki állítása szerint szex közben volt, hogy véresre harapta, egy ízben pedig késsel vagdosta össze. De még ekkor is azzal nyugtatgatta magát, hogy ez belefér a kapcsolatukba. Mint az interjúban elmondta, a szenvedéseinek rengeteg tanúja volt. A kék-zöld foltokat látták Manson stábjának tagjai, a zenész nőkről alkotott véleményét ismerték a zeneipar szereplői és a rajongók is, de senki nem tett semmit.

Újra és újra elmondta a világnak: ez vagyok én. Nem bujkált

– mondta az interjúban a színésznő.

Bianco beszámolója szerint Manson mellett olyan volt az élet, mintha egy brutális büntetőtábor foglya lett volna:

A zenész mondta meg, mikor aludhat, milyen ruhában járhat, és kivel beszélhet.

Teljesen elvágta őt a külvilágtól, és csak a szekrénybe bújva, titokban tudott telefonálni.

Manson dühkitörései rendszeresek voltak, egy alkalommal baltával kergette a színésznőt.

Bianco ekkor már nem bírta tovább, és 2011-ben végül szakított a zenésszel, akitől szó szerint menekülnie kellett. Úgy érezte, már semmi sem maradt az önbecsüléséből. Évekkel később a bántalmazója nevének említése nélkül tudott csak beszélni a vele történtekről, de most úgy érezte, a sorstársai beszámolói után ő sem hallgathat tovább. Mansont olyan ragadozónak nevezte, aki sosem titkolta, hogy bántalmazza a nőket.

Ő nem egy félreértett művész. Megérdemli, hogy élete végéig börtönben maradjon

– mondta egykori partneréről.

Az, hogy Marilyn Mansonnak bíróság elé kell-e állnia, hamarosan kiderül. Susan Rubio kaliforniai szenátor már Evan Rachel Wood megszólalása után arra kérte az FBI-t, hogy rendeljen el nyomozást az ügyben, és hallgassák meg az áldozatokat. Manson eddig mindössze egyetlen alkalommal szólalt meg az ellene felhozott vádak kapcsán. Instagram-posztjában azt írta, minden kapcsolata közös megegyezésen alapult, ám egyesek most úgy döntöttek, megmásítják a történteket.

Borítókép: Marilyn Manson – Getty Images Hungary / Fotós: Toni Anne Barson