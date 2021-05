NAV, előzetes letartóztatás, sztárok – portré Berki Krisztián volt ügyvédjéről

Mint megírtuk, kedden a nyomozó főügyészség tizenkét helyszínen összehangolt akciót hajtott végre, amely után hét embert vittek be gyanúsítotti kihallgatásra. Az ügyben „vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette” és más bűncselekmény miatt indult nyomozás. A gyanú szerint ügyvédek közreműködésével körülbelül 800 millió forintot csaltak ki egy vállalkozótól 2019 szeptembere és 2020 márciusa között arra hivatkozva, hogy ebből az összegből a miniszterelnöknek, a belügyminiszternek, rendőröknek, NAV-osoknak és más hivatalos személyeknek kell fizetni azért, hogy a vállalkozó ellen ne induljon eljárás.

A nyomozó főügyészség elrendelte valamennyi elkövető őrizetbe vételét, és indítványozza a letartóztatásukat. A Pesti Srácok írta meg, hogy az egyik érintett Sz. Roland, mások mellett Berki Krisztián és Gáspár Győző korábbi ügyvédje, aki csütörtökön bűnügyi felügyeletbe került, miután tényfeltáró elismerő nyilatkozatot tett. Sz. Rolandnak nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el otthonát. Öt másik gyanúsítottat letartóztattak, egy pedig szabadon távozhatott.

Kiemelt ügyek után váltás

Sz. Roland jogászként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban kezdte karrierjét, ahol jövedéki alosztályvezető, előadó, majd regionális igazgatóhelyettes, végül igazgató lett. 2011. január 1-jétől szeptemberig a NAV kiemelt ügyekkel foglalkozó szervezeti egységének, a Központi Nyomozó Főosztálynak vezetőjeként dolgozott, majd 2012 júliusában kilépett, és a magánszférában helyezkedett el ügyvédként és egy tanácsadó cég kiemelt partnereként.

2014-ben viszont megbicsaklott a karrierje.

A Budapesti Nyomozó Ügyészség hivatali visszaéléssel és hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással gyanúsította meg őt és pénzügyőr társát. Az ügyészség akkori közleménye szerint a pénzügyőr Sz. kérésére 2013-ban és 2014-ben nyolc különböző, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál indult bűnügyben kért le jogosulatlanul – gyanúsítottakkal vagy tanúkkal kapcsolatos, a tervezett nyomozásokra vonatkozó – adatokat a hatósági információs rendszerből, és azokat kiadta az ügyvéd részére.

A Fővárosi Törvényszék közlése szerint Sz. Roland az ügy II. rendű vádlottjaként 2014. április 19-től előzetes letartóztatásban, 2014. december 17-től 2015. március 19-ig házi őrizetben volt, azóta szabadlábon védekezik.

2015 végén már a médiafigyelem középpontjába került, miután elvállalta az áramlopási ügybe keveredett Galambos Lajos védelmét. A törvényszék azonban az év végén kizárta őt az ügyből, erről a 2015 szeptemberében letartóztatott mulatós zenész így nyilatkozott az Átlátszónak:

A védőm aznap délelőtt bent volt nálam a börtönben. Miután elment, a vezető nevelő feljött hozzám, és átadott egy határozatot, miszerint az ügyvédemet a Budapest Környéki Törvényszék döntése alapján kizárták az eljárásból, és már törölték is a velem kapcsolatot tartó, hozzám bejáró emberek listájáról. Azt mondták, a védőm részt vett egy tanúkihallgatáson, így engem nem képviselhet. Ugyanakkor ez – mint megtudtam – csak abban az esetben volna igaz, ha egy időben járt volna el a tanú és a gyanúsított, vagyis az én érdekemben. Ráadásul azért sem igaz ez a hivatkozás, mert a felhozott ügyben nem ő vett részt a tanú jogi segítőjeként a kihallgatáson, hanem az ügyvédi irodájában dolgozó egyik kollégája.

A 125 napot előzetesben töltött Galambos Lajos azt is hozzátette, hogy azt gyanítja, lehallgatták a védője telefonját, és ezzel sérültek az alkotmányos jogai.

Szemben a NAV-val

Sz. Roland azonban ezután sem maradt ismert ügyfelek nélkül. Ő képviselte Gáspár Győzőt, akin a NAV 40 millió forintot akart behajtani, mivel a hatóság szerint az RTL klubos Győzike Show évadai alatt is gyarapította örökölt vagyonát. Az ügyben a Romantic frontembere ellen bűnvádi és közigazgatási eljárás is indult, és 2012-ben egyszer már elmarasztalták: 1 év 8 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A vagyonosodási eljárás 2017-ben zárult le, ám ahogyan arról a Blikk beszámolt, a Kúria hatályon kívül helyezte az első fokon eljáró bíróság ítéletet, és új eljárásra kötelezte az adóhatóságot. Sz. Roland akkor azt nyilatkozta, szerinte még évekig eltarthat az ügy.

Fotó: TV2 / Youtube Sz. Roland

A jogász több ügyben is képviselte Gáspár Győzőt, ám volt, amikor a zenész a saját kezébe vette a védelmét. Így például 2018-ban, amikor becsületsértés gyanúja miatt kellett bíróság elé állnia, mert egy tévéműsorban megnevezte azt a NAV-ost,

aki szerinte felelős „családja meghurcoltatásáért”.

Ebben az évben Sz. Roland a bundaügy egyik főszereplője, L. Mátyás védelmét látta el, akit akkor Dubajban börtönöztek be. Ügyfeléről a Blikknek azt mondta, a világ egyetlen országában sincs érvényes elfogatóparancs kiadva ellene, és szerinte egy Olaszországban régen lezárult ügyre hivatkozva vették őrizetbe. A férfit, egy korábbi élvonalbeli labdarúgót Magyarországon azzal vádolták, hogy éveken keresztül több tucat magyar és külföldi mérkőzést manipulált társával.

Berki Krisztián oldalán

Sz. Roland a legtöbbször azonban Berki Krisztián védőjeként jelent meg a nyilvánosság előtt, akivel 2019-ben tévéműsorokban is feltűnt, miután Berki bejelentette, hogy elindul a főpolgármesteri posztért. A jogász képviselte a celebet abban a magánvádas ügyben, amelyet Berki Puzsér Róbert ellen indított, miután az ugyancsak politikusi babérokra törő publicista bűnözőnek és szélhámosnak nevezte őt. Sz. Roland módosította a vádat, mert szerinte Puzsér a korábbi kijelentésén túl olyan hamis kép- és hangfelvételt tett közzé egy videómegosztón, ami a rágalmazásnál sokkal súlyosabb bűncselekmény, és három év börtönnel is szankcionálható.

Berki Krisztiánt a büntetőfékezéses ügyben is képviselte, ám az utolsó tárgyaláson már nem ő volt a védője.

Korábban azt nyilatkozta a Pünkösdfürdő utcában történt esetről, amikor Berki autója egy busszal ütközött, hogy a videót visszanézve szerinte a buszsofőr elkerülhette volna a karambolt.

Azt láttuk, hogy a busz fékezés nélkül, simán nekiment a védencemnek

– magyarázta a jogász, hozzátéve, hogy a büntető jogszabályban nincs is olyan kategória, hogy büntetőfékezés.

Sz. Rolandnak most viszont a saját védelmi stratégiáján kell dolgoznia, miután ő is egyike volt azoknak, akiket kedden őrizetbe vett a rendőrség. A gyanú szerint 800 millió forintot csaltak ki Orbán Viktorra, Pintér Sándorra és Polt Péterre hivatkozva egy vállalkozótól, akinek azt ígérték, bármit el tudnak intézni, így elsimítják az ellene indult büntetőeljárást is. A vállalkozó azután fordult rendőrséghez, hogy bejelentkezett nála az éjszakai élet egyik ismert alakja is, újabb 150 milliót követelve tőle. A Blikk szerint a megzsarolt férfi vádalkut köthetett, és ez vezetett a keddi akcióhoz.

Döbbenten hallottam, hogy Roland megint milyen ügybe keveredett. Nem tudom elhinni, hogy nem tanult a korábbi esetből, amikor ügyvédként volt NAV-os kollégáitól törvénytelenül kért ki belső információkat

– mondta a lapnak Sz. Roland egyik kollégája.

A jogász, akit az említett ügyért a bíróság korábban hivatali visszaélés miatt első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, most bűnügyi felügyeletben várja sorsának alakulását. A 24.hu információi szerint a bírósági meghallgatáson beismerte a cselekmény elkövetését. Az ügyészség fellebbezett a letartóztatásáért.