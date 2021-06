Most már semmi kétség: közös fotón a randizó Jennifer Lopez és Ben Affleck

Tizenhét külön töltött év, jó néhány gyűrű, aztán még egy adag szakítás kellett ahhoz, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck rájöjjön: mégiscsak egymásnak vannak teremtve. A párosról március elején kezdték pletykálni, hogy ismét együtt vannak. Ekkor azonban sokan csak legyintettek, mondván, több mint egy évtized telt el, így nem valószínű, hogy éppen ennyi év után találnának vissza egymáshoz – nem beszélve arról, hogy mindketten nemrég lettek szinglik. Ben Affleck Ana de Armasszal járt egy évig, Jennifer Lopez pedig már az esküvőjét tervezgette Alex Rodriguezzel.

JLo és Ben Affleck állítólag már idén februárban elkezdtek közeledni egymáshoz, régimódian e-mailben vették fel és tartották is a kapcsolatot. Mint kiderült, jó darabig ment a levelezgetés, mire a felek végül úgy döntöttek, személyesen is találkoznak. Az első bizonyítékok május végén kerültek elő, először egy edzőterembe érkeztek együtt, majd visszatértek egy montanai luxusvillába, ahol külön-külön, de bizony lefotózták őket ugyanazon az erkélyen, majd később együtt is, amikor távoztak. Ha ezzel nem lett volna biztos az, hogy a szerelem újraforrt, akkor mostanra már az utolsó kétely is elúszott.

A rajongóik által csak Benniferként emlegetett párról ugyanis megérkeztek az első ölelkezős fotók, amelyek láttán nem is lehet kérdés, hogy újra együtt vannak. A napokban Hollywoodba látogattak el vacsorázni, ahova Ben Affleck járgányával érkeztek. A kocsiban egyébként hoztak magukkal egy gyertyatartót is, ami a hátsó ülésen utazott a Page Six fotói szerint. A képsorozatban egy csokor olyan felvétel is látható, amin a páros ölelgeti egymást az étterem előtt, később pedig kézen fogva állnak tovább.

Ami Jennifer Lopez exeit illeti, az énekesnő nemrég exférjével is összefutott egy ebédkére, bár az ő esetükben nem volt szó összemelegedésről, hiszen közös gyermekeik miatt nem árt jó kapcsolatot ápolniuk egymással. Mindeközben egyébként JLo másik exe, Diddy is megkavarta kicsit az amúgy is forró történetet, és posztolt egy közös fotót magáról és az énekesnőről, amin egymás kezét fogják. A kezdeti sokk után azonban érdemes volt a kép leírására is vetni egy pillantást, ugyanis a rapper a biztonság kedvéért odaírta, hogy #tbt, azaz nosztalgiacsütörtök.

Egyébként ahogy a civil életben, úgy a hírességek körében is előfordul, hogy a szerelmesek a szakítás mellett döntenek, aztán ismét egymásra találnak, és végül jobban klappol a dolog, mint a különválás előtt. Így esett ez meg például Gigi Hadid és Zayn Malik esetében is, akik szétmentek, majd titokban újra összejöttek, azóta pedig már közös kislányuk is megszületett. De rajtuk kívül is akadnak jócskán, akik hasonlóan cselekedtek.

(Borítókép: Ben Affleck és Jennifer Lopez a Daradevil című film premierjén 2003. február 9-én, Los Angelesben.)