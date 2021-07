Gyászol Meghan Markle

A sussexi hercegné nehéz, ám bizonyos szempontból igencsak sikeres éveket tudhat maga mögött. Sikerült megszöknie a palotából hercege oldalán, és bár a világ továbbra is naponta cikkezik az életéről, ma már sokkal nagyobb nyugalomban élhet a családjával, hogy nem kötik a palotai kötelességek. Nemrég született meg második gyermeke, Lilibet, aki miatt felcsillant a remény királyi viszály rendeződésére is. Mint kiderült, erről sajnos továbbra sincs szó, Meghant pedig a minap újabb keserű hír érte. Meghalt 84 éves nagybátyja, aki hosszú évek óta Parkinson-kórral küzdött.

Harry herceghez hasonlóan Meghan Markle sem ápol jó kapcsolatot a családjával. Édesanyján kívül szinte mindenki fúj is rá, féltestvére, Samantha például sportot űz abból, hogy amint lehetősége nyílik, lejárassa a sussexi hercegnét, több leleplezőnek szánt könyve is megjelent már. Édesapjával sem fényes a viszonya, egy nyilvánosságra hozott levelezésük miatt pereskedni is kezdett a bulvármédiával. Ugyanerről az ágról volt rokona apja testvére, Michael Markle is, aki a The Sun forrása szerint sokáig rajongott az unokahúgáért, és bántotta, hogy az érzése nem volt kölcsönös.

Mike szeretnivaló, szelíd és halk beszédű öregember volt. Mindig örült, ha Meghanról kérdezték, de leginkább néhai feleségéről szeretett beszélgetni

– mondta az ismerős.

A lap információi szerint Michael Markle Parkinson-kórral küzdött, felesége halála után pedig elhagyta oregoni otthonukat, és egy lakókocsiparkba költözött, hogy közelebb lehessen a lányához. A közösségben mindenki Meghan Markle bácsikájaként ismerte, gyakran kérdezték is a hercegné megmozdulásairól, ő azonban ilyenkor rendre csak kuncogott, mondván: nem mindig van a családban herceg. A férfi egyébként korábban diplomata volt, befolyását pedig fel is használta azért, hogy könnyebb jövőt teremtsen az unokahúgának: állítólag anno személyesen beszélt argentin nagykövettel, hogy rangos szakmai gyakorlatot biztosítson Meghannek ifjúsági sajtóreferensként az argentin-amerikai nagykövetségen.

Ami a büszke nagybácsit illeti, időnként azért ő is szívesen nyilatkozott a sajtónak, leginkább keserűen beszélt arról, hogy Meghan hátrahagyta őket. Nagyon fájt neki például, hogy nem hívták meg őt az esküvőre, pedig nagyon várta a meghívót.

Meghan megmászta a társadalmi ranglétrát, minket pedig hátrahagyott. Én így érzek. Azt hiszem, ez történik akkor, ha alacsonyabb rétegből jössz, és próbálsz felülemelkedni a valódi helyzeteden

– mondta korábban.

Thomas Markle testvére beszélt arról is, hogy szerinte Meghan azért lett primadonna, mert az apja annak idején túlságosan elkényeztette. Volt ötlete arra is, miért rivalizál egymással a sussexi és a cambridge-i hercegé: véleménye szerint Meghan éretlen és túl sokat képzel magáról. Hozzátette, unokahúga azért ütközhetett ellenállásba a palotai személyzetet illetően is, mert túl nehéz személyiség.

Akár tartották a kapcsolatot, akár nem, Mike halálhíre meglehetősen rosszkor érkezett, Harry és Vilmos ugyanis ma avatják Diana szobrát a hercegnő születésének 60. évfordulójára emlékezvén. A két testvér között már így is pattanásig feszülnek az ellentétek, Harry állítólag kijelentette: csak Meghannel az oldalán hajlandó részt venni a ceremónián.

