Jól elvan Dubajban, mégis visszatér a képernyőre Lindsay Lohan

Lindsay Lohan esete jól mutatja, hogy Hollywoodon kívül is van élet, ha az ember lánya elég ügyesen alakítja a szálakat. A 2000-es évek egyik legmenőbb színésznőjeként azonban nem meglepő, hogy visszavágyik a képernyőre. Hivatalosan is dolgoznak már azon, hogy ez megtörténjen.

Lindsay Lohan neve a TikTok-generáció számára talán kevésbé ismert, pedig a színésznő egyértelműen a legnagyobbak közé tartozott a 2000-es években. Amellett azonban, hogy elképesztő sikernek örvendett, nagy árat is fizetett az ismertségért – éveken át úgy tűnt, hogy a mentális egészsége mellett a karrierjét is teljes egészében feláldozta.

Hollywoodi beköszönés, vagy kínos leköszönés?

A színésznő már totyogós korában belecsöppent a showbizniszbe. Kicsi gyerekként kezdett modellkedni, majd a szülei elvitték az Apád-anyád idejöjjön! című vígjáték castingjára. 12 éves volt ekkor, és mind a szülők, mind pedig a szakmabeliek meglepődtek a tehetségén.

A kamera mögött álltunk, azt a jelenetet vették fel, amikor Lindsay az ágyban fekszik Natashával, és zokogni kezdtem. Alig tudtam elhinni, hogy mennyire tehetséges. Hihetetlen volt

– emlékezett vissza korábban az édesapja, Michael Lohan.

A fiatal Lindsay számára innentől kezdve nemigen volt megállás. Felfedezése után sorra pottyantak az ölébe a jobbnál jobb munkák, köztük a Nem férek a bőrödbe és a Bajos csajok főszerepei. A két vígjátékkal nem csak azt érte el, hogy akkoriban minden lány úgy akart kinézni, mint ő, hanem egyúttal a lejtőn is elkezdett lecsúszni akaratán kívül. Ugyanis éppen akkor, amikor ő felcsücsült Hollywood tetejére, beköszöntek a naponta megjelenő bulvár-magazinok, ahol sem az újságírók, sem a paparazzók nem kegyelmeztek – még egy alig 17 éves lánynak sem.

Lindsay azon hírességek közé tartozott, akik nem tudták feldolgozni a hirtelen sikert, és buliból buliba menekültek. Pechére pedig ezen (és szinte minden más) alkalmakkor egy halom lesifotós lihegett a nyakába, és lőtte fáradhatatlanul az előnytelenebbnél előnytelenebb fotókat.

Lindsay berobbant a Nem férek a bőrödbe után, láttam a felemelkedését és a bukását. Nem tudott élvezi egy jó kis bulit anélkül, hogy ne került volna a Us Weekly vagy a Page Six címlapjára. Egy randira sem tudott elmenni, és ez egy nagyon nehezen élhető élet. (...) Folyton követték, és a barátai is képesek voltak őt eladni. Nézni is rossz volt

– idézte (kissé ironikusan) ugyancsak a Page Six Lindsay egyik régi jóbarátját.

A fiatal színésznő belekeveredett egy spirálba, amit egyébként sok más tinédzser is megjár: bulik, alkohol és drogok – ő azonban amellett, hogy a saját hormonbombáival küzdött, az ítélkező publikum lesajnáló pillantásait is el kellett, hogy viselje. Nem meglepő, hogy összeroskadt a súlyok alatt. Sorra idézték be a bíróságra kábítószerrel való visszaélés vádjával, ittas vezetésért, majd később azért is, mert nem csak, hogy részegen ült autóba, de már jogosítványa sem volt. Volt lopási ügye is, végül el is ítélték, de csak 13 napot kellett ülnie 2007-ben.

Fotó: Handout / Getty Images Hungary Lindsay Lohan rabosító fotója.

Remek üzleti érzék

A történtek után ugyan feltűnt néhány filmben, a színésznőnek sem a karrierje, sem a lelke nem volt egészséges. Igyekezett távol maradni a világtól, ami oly kegyetlenül bánt vele, és mint kiderült, meglehetősen szerencsésen alakult a Hollywoodon kívüli élete is. Lindsay jelenleg Dubajban él bankár párjával: útjára engedte saját ékszermárkáját, tévés szerepléseket vállalt, énekel, saját klubokat és privát strandot nyitott, de főképp nem helyettesíthető érmékkel kereskedik, amiben olyan jónak bizonyul, hogy nemrég el is árulta, mit tanácsol azoknak, akik mocskosul meg szeretnének gazdagodni a szóban forgó bizniszből.

A tékozló lány azonban visszatér ahhoz, amit a legjobban szeret: a színészkedéshez. Még nem tudni, mikor debütál a filmje, az viszont biztos, hogy egy karácsonyi romantikus komédia főszereplőjeként tűnik fel a Netflixen – írta meg a Variety. A sztori szerint Lindsay egy elkényeztetett örökösnőt alakít majd, aki síbalesetet szenved, és amnéziával ébred. Ápolójává egy jóképű, de kevésbé elit körből származó férfi szegődik, nem meglepő módon kettejük között alakul majd ki a románc.

Lindsay már 34 éves, felnőtt, de mindenki a jövőbe tekint. Azt mondta nekem, anyu, készen állok arra, hogy újra filmeket csináljak. Azt akarom csinálni amit szeretek és ami boldoggá tesz

– mondta a színésznő édesanyja, Dina Lohan, hozzátéve, lánya rendezőként is szeretné kipróbálni magát.

Vissza a gyökerekhez – egy szebb világban?

Ami Lindsay Lohant illeti, minden esélye meg van arra, hogy visszatérjen a köztudatba. Sok hibát követett el, egy régi barátja azonban úgy fogalmaz, nem önként ment az oroszlán barlangjába, hanem odalökték. Hibák tekintetében pedig valóban sokkal elnézőbb a közvélemény, persze nem mindegy, milyen baklövésről van szó. Ma már a bulvármédia is jóval szelídebb, mint a 2000-es években, az internet azonban el is intézi helyette azokat, akiknek a közönség szerint nincs ott helyük. A közösségi oldalakon ugyanis ha valaki elég hangos, bizony csúnyán alá tud rúgni a másiknak, ezt a lehetőséget pedig vannak is bőven, akik szeretik kihasználni. Az eltörléskultúra elszánt élharcosai legutóbb Chrissy Teigen lehetőségeit ásták alá, miután kiderült: a modell korábban többeknek is a halálát kívánta, vagy éppen nevetett vállalhatatlan dolgokon – akár azon is, hogy Lindsay Lohan vagdosta magát.

A színésznő ugyan nem kommentálta a 10 évvel korábbi posztot, valószínű, hogy sem akkor, aktualitásában, sem pedig most nem találta az anekdoták csimborasszójának, ahogy a családja és a barátai sem. Az internetnek azonban van kedves oldala is: amíg annak idején Britney küzdelmén rosszallóan csámcsogott volna a publikum, ma már ezrek küzdenek azért, hogy az egykori popikon megszabadulhasson kizsákmányoló apjától.

Lindsay nagy visszatérésének munkálatai állítólag novemberben kezdődnek, így nem valószínű, hogy az idei ünnepi szezonban elkészül a film. A színésznő addig is nyújtózhat még egy kicsit Dubajban, ma ünnepli ugyanis 35. születésnapját. Aktívan használja egyébként az Instagramját is, ám legkedveltebb posztja az utóbbi időkből éppen a veszteségről szól: debütáló filmjében, az Apád-anyád idejöjjönben! Natasha Richardson oldalán játszott, a színésznő azonban 2009-ben halálos síbalesetet szenvedett. Május 11-én ünnepelte volna 58. születésnapját, amiről egykor még apró kolléganője sem feledkezett meg.

Boldog születésnapot, angyal

– írta akkor Lindsay Lohan.

(Borítókép: Lindsay Lohan 2013 decemberében. Fotó: Aaron Davidson / Getty Images Hungary)