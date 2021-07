Újabb esélyt kapott a rákkal küzdő énekes

Ahogy korábban az Index is megírta, a Blink-182 basszusgitáros-énekese június végén a közösségi oldalán tudatta, hogy rákkal diagnosztizálták. Azóta az is kiderült, hogy a zenész olyan típusú tumorral küzd, amilyen korábban az édesanyja szervezetét is megtámadta, ám neki sikerült legyőznie a betegséget. Egy videochatben pontosította, hogy diffúz nagy B-sejtes limfómája van, és azt is elárulta, hogy a kór a testének elég nagy részét támadta meg, az orvosok szerint már a negyedik (egészen pontosan 4-A) stádiumban van.

Hoppus azt is elmondta, hogy a héten egy olyan tesztet végeznek nála, amely megmutatja, hogy hatásos volt-e a kemoterápia, amin az elmúlt hónapokban átesett. A vizsgálat eredményéről hétfőn este számolt be az Twitter-oldalán.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a kemó működik! Még hónapokig tartó kezelés vár rám, de ez a lehető legjobb hír! Borzasztó hálás vagyok, de egy kicsit össze is vagyok zavarodva, és beteg is vagyok a múltheti kemoterápia miatt. De a méreg, amit az orvosok belém pumpálnak, illetve a körülöttem lévő emberek kedves gondolatai és jókívánságai elpusztítják a rákot! Harcolok tovább...

– olvasható Mark Hoppus bejegyzésében.