87 ezren buliztak Debrecenben

Lezajlott Debrecenben a Campus Fesztivál, amely a hosszú leállás utáni első, valóban nagynak számító zenés tömegrendezvényként nyitotta meg a kapuit szerdán délután a közönség előtt. Az esemény szervezőinek közleménye szerint az elmúlt négy napban több mint 87 ezren szórakoztak a Nagyerdei Stadion körül felépített fesztiválvárosban.

Alapvetően elégedettek lehetünk, az idei év nem a rekorddöntögetésről szólt. Két év után, végre szervezhettünk fesztivált, ez a látogatói szám azért is nagy dolog, mert a lakosság 40 százaléka még nem beoltott, a fesztiválra pedig csakis védettségi igazolvánnyal lehetett belépni

– nyilatkozta Miklósvölgyi Péter. A fesztiváligazgató azt is hozzátette, szerintük jó döntés volt belevágni a szervezésbe, még akkor is, ha a nyitás után csak 60 napjuk maradt erre. Bár a korlátozó intézkedések miatt külföldi előadót idén nem hozhattak, úgy látják, a közönség így is elégedett, hiszen

több mint 200 színpadi programból és legalább ugyanennyi egyéb aktivitásból válogathattak a négy nap alatt.

Süli András programigazgató kiemelte: fontos karakterjegye a Campusnak, hogy a hazai zenei élet közel teljes spektruma helyet kapott a 14 színpad valamelyikén, nincs olyan zenei stílus, amely kimaradt volna a sorból, a rétegműfajok is elfértek a kereskedelmileg sikeres produkciók között. Azt is hozzátette, hogy

Az egyes számú nagyszínpadnál legtöbben Majka és Curtis koncertjére voltak kíváncsiak, nézőszámban a pénteki nap volt a csúcspont,

de telt házas nézőtér előtt koncertezett a Tankcsapda, a Halott Pénz, Rúzsa Magdi és Ákos is. Emellett ugyanojan büszkék azokra a zenekarokra is, amelyek egy-egy kisebb helyszínt töltöttek meg.

Különösen emlékezetesre sikerült az ózdi roma gyerekekből álló Várkonyi Csibészek teltházas koncertje a Hangfoglaló Színpadon. Sikeres és izgalmas színfolt volt a Campus ART minifesztivál is a bejárathoz vezető út mentén, a benti látogatókat pedig elvarázsolta a légtáncos akrobatákat, óriásbábokat, zsonglőröket és gólyalábasokat felvonultató, egy különleges világító járgányt is magában foglaló esti felvonulás

– tette hozzá a programigazgató.

A nagyfesztiválok egyik jellegzetességi, hogy a zenei programok mellett számtalan más kulturális és szórakozási lehetőséget kínálnak. A Campus esetén az Egyetem Tér minden évben az egyik legszínesebb és leglátogatottabb nappali programhelyszín. A Debreceni Egyetem több mint harminc intézményéből idén közel 300 egyetemi oktató, dolgozó és hallgató szórakoztatta a közönséget. A segítő kutyák standja, a DEAC kitelepülése, az Igazságügyi Orvostan és a rendőrség közös programja, iletve a Klinikai Központ által szervezett mentési bemutató is néoszerű volt, de a színpadi beszélgetésekre is sokan kíváncsiak voltak. A közlemény szerint a legtöbben Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előadására mentek el.

A Campus több éve biztonságos, családbarát, kulturált fesztivál, amely igyekszik minden korosztályhoz szólni. Idén ezt egy egyértelm üzenettel erősítették meg a szervezők: az „Éld meg a pillanatot!” szlogennel utaltak rá, hogy az idei Campus a felszabadult élményekről szól, hiszen a fesztiválozók hosszú idő után végre újra együtt lehettek.

Jó érzés volt látni, hogy milyen eufórikus hangulatba kerültek a zenészek, attól, hogy két év után Debrecenben kaphatták meg az első igazán nagy fesztiválos élményüket. Az idei Campus egy olyan találkozási pont volt, ahol együtt lehetett végre a közönség a kedvenc előadóival, azt, hogy ez végre létrejöhetett, egyfajta ünnepként éltük meg

– olvashatók a közleményben Miklósvölgyi Péter gondolatai.

Ahogy arról korábban már írtunk, a Campus Fesztivál évről évre fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást is. A rendezvény nyitófogadásán a VIP vendégek jóvoltából több mint 7 millió forint támogatás gyűlt össze, amit a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi István Alapítvány számára ajánlottak fel a szervezők.