Meghan Markle nevét valószínűleg kevés ember számára kellene körbeírni. A sussexi hercegnéről szinte mindenkinek megvan a véleménye: van, aki a csodálja, és olyan is, aki szerint szétrobbantotta a brit királyi családot, miközben sikeresen békát csinált a hercegéből.

Harry herceg feleségének nincs is könnyű dolga, hiszen amellett, hogy a sajtó folyamatosan a nyomában van, családtagjai is igyekeznek meglovagolni az időről-időre fellobbanó gyűlölködési hullámot a hercegné körül. Apja és testvére rendszeresen hangoztatják, milyen szörnyűséges nőszemély is ő, Samantha Markle még azt sem volt rest annak idején megjósolni, hogy már csak pár lépés, és Harry herceg a válás mellett dönt – mindezt egyébként egy nappal azután tette közzé, hogy a hercegi pár bejelentette, második gyermeküket várják. Michael Markle nyár közepén hunyt el, és bár úgy emlegették, mint a nagybácsit, aki odavolt unokahúgáért, azért ő is szívesen beszélt arról, hogyan hagyta őt is hátra a hercegné.

Meghan Markle-t azonban a jelek szerint már nem hatja meg az ellenszenv. Miután Harry herceggel és közös kisfiával megpattant a királyi udvarból, nagy csendben, de látszólag igen sikeresen éli mindennapjait. Kiadott egy gyerekkönyvet, amibe bár szintén belekötöttek az ellenlábasai, neki esze ágában sincs leállni saját projektjeivel. Mi több, tavaly komoly szerződést kötött a Netflixszel, amelyekben sorozatokat, dokumentumfilmeket, játékfilmeket és gyerekprogramokat ígértek a felek.

A hercegnét azonban nem csak a karrierje, hanem a szűk családja is boldogítja – a palotai élethez képest azonban többek között az is különbség, hogy erről nincsenek fényképes bizonyítékok. Az, hogy anno a sussexi hercegi pár elköszönt a rajongóktól a hivatalos platformjukon egyet jelentett például azzal, hogy leállnak a cuki gyerekfotók posztolásával. Sokak bánatára azóta nem közöltek friss képet a kis Archie-ról, ahogyan a nemrég született kislányuk, Lilibet arcát is homály fedi. Meglehet, hogy ez később sem fog változni, és mindössze egy csapat gátlástalan paparazzónak „köszönhetjük” majd, hogy megtudtuk, hogyan is néz ki. A hercegi párnak azonban egyelőre nem kell emiatt aggódnia, hiszen a gyerekek egyelőre még kicsik, és a családi birtokot is sikerült paparazzómentessé tenni. Egyelőre legalábbis.

Bűvös negyven

Harry herceg feleségének azonban a nagy projektek és a gyermekáldás mellett ismét lesz miért ünnepelnie. Ma tölti be ugyanis 40. életévét, melyet valószínűleg méltó ceremóniával tesznek majd számára emlékezetessé. Állítólag nem terveznek nagy csinnadrattát, a Tatler magazin szerint viszont nem is bízzák a véletlenre a nagy napot. Mi több, úgy hírlik, a buliért az A-listás hírességek egyik kedvenc partifelelőse kezeskedik majd. Colin Cowie nagy barátja Oprah Winfrey-nek, és többek között olyan celebeknek hozott össze emlékezetes partikat, mint az említett műsorvezető, Alyssa Milano, Tom Cruise, Jennifer Anniston vagy éppen Kim Kardashian.

Emellett tudni vélik azt is, hogy a hercegné tortáját a a Santa Barbara-i Posies & Sugar nevű cukrászda szállítja majd. Hogy a hercegi pár mekkora összeget szán a süteményre, arról nem szól a fáma, az említett üzletben azonban a háromemeletes torta közel 68 ezer forintot kóstál, és a menü szerint ez 30 embernek lehet elég, a vendégsereg pedig akár nagyobb is lehet most, hogy Kaliforniában enyhítették az összejövetelekre vonatkozó korlátozásokat. Kérdéses, hogy meghívást kap-e Serena Williams vagy éppen Amal Clooney, akik 2019-ben ott voltak a hercegi pár babaváró buliján. Meghan Markle édesanyja, Doria Ragland viszont nagy valószínűséggel tiszteletét teszi a partin. A The Sun szerint körülbelül 65 vendégre lehet számítani, így feltehetőleg tortából sem lesz elég egy.

Boldog szomszédok

Ami a korlátozásokat illeti, a Geo News szerint Harry hercegék szomszédjai komolyan veszik a távolságtartást, a gyerekeik azonban odavannak egymásért. A sussexi hercegi pár szomszédságában Katherine McPhee énekesnő és férje laknak, akik ugyancsak pozitív izgalommal gondolnak a mellettük élőkre. Ez nem is meglepő, hiszen korábban iskolatársak voltak.

Eddig csak limitált számú játéknapot engedhettünk meg magunkat, mivel nagyon óvatosak vagyunk mindennel, ami most történik. De ezek a napok elengedhetetlenek lesznek a jövőben

– mondta McPhee.

Eddig sem vették félvállról

Hogy a hercegné a partin kívül milyen ajándékokkal gazdagodik majd, egyelőre természetesen nem lehet tudni, talán majd utólag elárulja egy ismerős, ahogy nemrég György herceg esetében is. Ha az eddigi születésnapjait vesszük alapul, Meghan izgalmas helyekre látogatott el férjével. 2017-ben Dél-Afrikába ruccantak ki, ahol természetvédelmi munkát végeztek az Elefántok Határok Nélkül nevű szervezettel. Egy évvel később Harry herceg egyik barátjának esküvőjére látogattak el a jeles napon. A hercegné 38. születésnapján nyilvános köszöntést kapott urától, az ünnep egyéb részleteit homály fedi.

Nagyon boldog születésnapot kívánok a csodálatos feleségemnek, köszönöm hogy csatlakoztál hozzám ebben a kalandban

– írta két éve a herceg.

Tavaly, amikor Meghan 39 éves lett állítólag csendben ünnepeltek otthon, de úgy tudni, nem sokkal később Ibizára utaztak. Hogy idén hogy alakul a buli, talán a napokban kiderülhet!

