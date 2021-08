Talán örökké Harry Potter barátja marad, és ez így is van jól

Kevés olyan univerzum van, amelynek szereplőit oly sokan ismerik, mint a Harry Potter-széria színészeit. Amíg sokakat a varázslófilmekben hozott szerepük alapján skatulyáztak be, egyúttal akkora világhírnévre is szert tettek, amilyenre másoknak csak hosszú évtizedek munkájával sikerül, vagy sehogy. Rupert Grint neve nem mindenkinek mond sokat, ha azonban Ron Weaslyként emlegetjük, kevés olyan ember él a Földön, akinek ne ugrana be a vörös hajú, időnként kissé ügyetlen varázsló.

Rupert Grint számos filmben és sorozatban is szerepel/szerepelt, leghíresebb karaktere azonban egyértelműen Harry Potter legjobb barátjáé. Bár a rajongóknak úgy tűnhet, hogy a széria forgatása a szereplők legkedvesebb időtöltése volt, valójában sok fájdalommal és áldozattal is járt.

Sokan várjuk a baglyunkat a mai napig, csőrében a roxforti felvételi levéllel, ám a varázslat gyakran csak a filmvásznon tükröződött, a valóság kőkemény napirend és munka volt a szereplők számára, akik közül a gyerekszínészek a kamerák előtt élték a tinédzserkorukat.

Volt idő, amikor elég fojtogató érzés volt, mert nehezen haladtunk, és mert végül tíz évig tartott mindennap

– emlékezett vissza nemrég Rupert Grint is a forgatásokra.

Rupert Grintről nem túlzás azt állítani, hogy a csúcson kezdte, így a Potter-széria után nehéz időszak következett. Többször is elhintette, hogy talán nem akar színészi pályán maradni, miután pedig kilépett a varázslóvilágból, valóban nem találta a helyét.

Nagyon fura volt utána kilépni a világba, mert nem igazán tudtam, mit akarok kezdeni az életemmel. Be akartam pótolni mindent, amiről lemaradtam

– mondta egy korábbi interjúban, amelyből például az is kiderült, hogy a gyerekként fagyiárusi karrierről álmodozó Rupert a 18. életévét betöltvén valóban vett magának egy fagylaltoskocsit, hogy kiélhesse magát. Ezt követően a filmipar több pontján kipróbálta magát, ám akkora szerepet, mint Ron Weaslyé, eddig nem sikerült behúznia. Legutóbbi és egyben jelenlegi nagy dobása a Servant című pszichohorror-sorozat, amelyben azért nála landolt az egyik főszerep.

Ami a színészt illeti, azon hírességek táborát erősíti, akik inkább megtartják maguknak a privát életüket – többek között ezért is érdekes, hogy bár nem hív magára paparazzókat, nem fecseg az életéről, és voltaképp csak a filmes munkáin keresztül bukkan fel a neve a médiában, ugyanúgy megkerülhetetlen szupersztár, mint például a Kardashian-klán tagjai, akik mindennap azért küzdenek, hogy a címlapokra kerülhessenek – természetesen merőben más módszerekkel, mint egy hollywoodi híresség.

Rupert Grint családi életét sem tálalta soha az éhes publikumnak. Azt már egy ideje tudni lehet, hogy barátnőjével, Georgia Groomerrel hosszú évek óta alkotnak párt, 2018-ban pedig a színész elárulta egy interjúban, hogy szeretnének családot, részletekbe azonban nem avatta be a rajongókat. Tavaly tavasszal végül a szóvivőjükön keresztül bejelentették, hogy gyermeket várnak. A sajtósok ezután elkerülték a további kérdéseket, mondván: a jövendőbeli szülők kérik, hogy mindenki tartsa tiszteletben a magánéletüket. A bejelentés valószínűleg ekkor azért vált már elkerülhetetlenné, mert a brit színésznő nem tudta tovább rejtegetni a terhességet. Alig két hónap telt el, és kiderült: a baba már meg is született, és a Wednesday nevet kapta. A színész később meg is mutatta a kicsit élete első Instagram-posztjában, az arcát azonban a követők képzeletére bízta, és el is érte vele a kívánt hatást.

Rupert Grint Instagram-fiókja jelen posztot leszámítva nem tartalmaz túl sok infót, főleg nem a családjáról. Mivel eddig sem árasztotta el az internetet ilyen tartalommal, nem valószínű, hogy mai születésnapjának alkalmából egy csokor cuki fotóval posztolná tele a képmegosztót. Az idő azonban repül, az egykori gyerekszínész ma lett 33 éves.

Karrierjét tekintve sincs oka panaszra, hiszen bár nem kérdés, hogy kiugróan népszerű szerephez a Harry Potter óta nem jutott, készül a Servant című sorozat harmadik évadja, és ha igazak a pletykák, a varázslók kora sem áldozott még le. Állítólag ugyanis tervben van egy Harry Potter-sorozat az HBO képernyőjére, ezt pedig sem Daniel Radcliffe, sem pedig Rupert Grint nem hagyta szó nélkül.

Furcsa lesz, ha ez egyfajta folytatás lesz. Furcsamód eléggé védelmezőnek érzem magamat a karakterrel szemben

– mondta nemrég a Ront alakító színész, akinek egyébként egy folytatás esetén nem árt majd felzárkóznia, hiszen elmondása szerint csak az első három Harry Potter-részt látta. Az említett folytatás azonban rebootnak ígérkezik, amelyben a főszereplő már nem önmagát vinné színre, ha szerepet ajánlanának neki.

Valószínűleg Siriust vagy Lupint választanám. Hatalmas karaktereknek tartom őket. Nyilvánvalóan persze elfogult vagyok ezekkel a jelenetekkel, amelyeket az említett emberekkel forgattam, néhány kedvenc emlékem lett

– idézte Daniel Radcliffet a Screen Rant.

Hogy a szóban forgó tervből lesz-e valami, egyelőre kérdéses, a csatorna ugyanis cáfolta az erre irányuló terveket. A Variety azonban továbbra is köti az ebet a karóhoz, és állítja: lesz még itt Potter-sorozat.

Rebootok ugyan jönnek-mennek, ritkán van arra garancia, hogy képesek túlszárnyalni az eredeti elképzelést. Nehéz is lenne tökéletesebb Harryt, Ront vagy Hermionét találni a szerepre, de Draco Malfoy grimaszait sem lenne könnyű reprodukálni. Mindenesetre a közeljövőben marad a várakozás és a remény, hogy a szereplők posztolnak még olyan retrófotókat, mint nemrég Tom Felton:

(Borítókép: Emma Watson, Daniel Radcliffe és Rupert Grint a Harry Potter-filmszéria debütálásakor, 2000-ben. Fotó: Getty Images Hungary)