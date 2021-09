Rúzsa Magdi a hármas ikrekről: Én úgy láttam, van közöttük fiú is

Három gyermekkel a pocakjában is folytatja a turnéját Rúzsa Magdolna. Az énekesnő októberre időzíti a leállást, de mindenkit megnyugtatott, hogy jövőre visszatér a színpadra. Erről a Rádió 1 Balázsék című műsorában beszélt, ahol a műsorvezetők perceken keresztül faggatták a babavárásról. Azt is elárulta, bár még bizonytalan, milyen neműek lesznek a picik, ő úgy látta, hogy fiú is van közöttük.

Ahogy az Index is megírta, Rúzsa Magdolna hármas ikreket vár. Az énekesnő hétfőn reggel a Rádió 1 Balázsék című műsorában beszélt arról, hogyan éli meg, hogy egyszerre három kis életet hord a szíve alatt. Amellett, hogy hatalmas az öröm, ő is tisztában van azzal, hogy ez egy nem mindennapi helyzet, és komoly kihívások elé állítja a szülőket is.

Ez azért mindenféle szempontból nem egy egyszerű helyzet. Ezeket a gyerekeket azért ki is kell hordani, tehát nagyon kell figyelni, hogy minden rendben legyen. Azért ne felejtsük el, hogy ez egy veszélyeztetett terhesség

– mondta az énekesnő, hozzátéve: most nagyon össze kell egyeztetnie a dolgokat, hiszen egy csomó minden borul az életében, amit korábban eltervezett. Az autócserétől kezdve egészen addig, hogy otthon hogyan szervezi össze a teendőket. Sebestyén Balázsék kérdésére megerősítette, hogy természetes úton esett teherbe. Hozzátette, ez abból a szempontból azért jól is elsülhet, hogy énekesnőként nem kell kétszer, vagy háromszor kiesnie a pörgésből és a cirkulációból, ha netán több gyermeket szeretne.

A 13. hétben vagyok, csak hát mivel ők hárman vannak, itt lényegesen gyorsabban növekszik a pocak, úgyhogy az elmúlt időszak nekem nagyon nehéz volt. Mindenkitől elnézést kérek, ez a rengeteg eső miattam volt – én imádkoztam a szakadó esőért, hogy kabátot tudjak fölvenni, mert azt mondta az orvos, hogy amíg a Czeizel Intézetben nem mondják azt, hogy minden oké, addig ne beszéljek erről a dologról egyéb okok miatt. És hát már nagyon nagyon nehezen tudtam úgy csinálni, mintha nem lenne ott ez a pocak, mert azért ők nagyon növekednek. Ez egy látványos dolog.

Rúzsa Magdi arról is beszélt, hogyan befolyásolja a babavárás a munkáját, hangsúlyozva, hogy nem szeretné lemondani a koncertjeit a várandóssága miatt.

Az idei turnét végigcsináljuk, teljes gőzzel. Én azért egy aktív csaj vagyok

– jelentette ki, hozzátéve: októbertől állnak le majd, de jövőre már visszatér a színpadra.

Nyilván ugye hármas ikreket nem is lehet kilenc hónapon keresztül kihordani, a cél, hogy minél tovább benn tudjam őket tartani. A zenekarral azon röhögtünk, hogy nem aggódnak, mert úgyis egy rövid időn belül menekülni fogok a koncertekre.

Az énekesnő viccesen megjegyezte, mostantól azért több lesz az ottalvós bulija, amit persze majd valahogy meg kell magyaráznia a férjének is. Akkor is, ha csak Érdre mennek.

A rádiósokat persze továbbra is foglalkoztatta, hogyan jöhetett össze spontán a hármas ikerterhesség. Kiderült, hogy Rúzsa Magdi esetén megvolt erre a hajlam, hiszen a családjában többször is előfordult, hogy egyszerre több élet fogant, sajnos azonban azok a babák nem születtek meg. Balázsék arra is kíváncsiak voltak, vajon kiderült-e már a picik neme, amire az énekesnő annyit mondott, ez még bizonytalan, de ő úgy látta, a babák között van fiú is, ám biztosat csak a következő vizsgálat után tud mondani erről. Azt viszont megerősítette, hogy a babák nem egypetéjűek, azaz genetikailag nem lesznek teljesen egyformák.

Még nem láttuk őket rendesen, tehát ezek még ilyen bizonytalan jelzések, mert valahogy nem úgy voltak fordulva, amikor ezt néztük. Úgyhogy ezt majd egy következő vizsgálaton kiderül teljes mértékig, hogy ki kicsoda.

– mondta Rúzsa Magdi, hozzátéve:

„Én úgy láttam, hogy van közöttük fiú is, de hát ez majd kiderül. Mondjuk vegyesen szerintem egy nagyon jó dolog lenne.”

A beszélgetést itt tudja visszahallgatni: