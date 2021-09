Ma lenne 32 éves Avicii

Tim Bergling 28 évesen halt meg, maszkati hotelszobájában találtak rá holttestére. Halálának körülményei azóta is tisztázatlanok, valószínűleg öngyilkosság történt. A dj népszerűsége távozása után sem csappant, sőt: a friss mérések szerint egyike azon előadóknak, akiket a haláluk után is kiemelkedő közkedveltség vesz körbe.

Szomorú nap a mai Tim Bergling, ismertebb nevén Avicii családjának és rajongóinak. A svéd dj-legenda ma ünnepelné 32. születésnapját, a gyertyáit azonban immár 3. éve nem fújhatja el. A valaha volt legnépszerűbb lemezlovas holtesttét 2018. április 20-án találták meg az Arab-félsziget délkeleti peremén fekvő Omán fővárosában, Maszkatban. Halálának körülményei azóta is ismeretlenek, Avicii valószínűleg öngyilkos lett, a tragédia előtt ugyanis már hosszú ideje küzdött lelki és fizikai betegségekkel is. Életvitele és súlyos alkoholproblémái miatt akut hasnyálmirigy-gyulladása volt, illetve 2014-ben eltávolították az epehólyagját és a vakbelét is.

Tim Bergling 2011-ben robbant be a zeneiparba Levels című dalával. A népszerűség ezután kérdés nélkül jött, a dj pedig ontotta magából a slágereket. Fesztiválról fesztiválra járt, kétszer jelölték Grammy-díjra is – a Levels és a David Guettával közös Sunshine miatt – melyeket ugyan végül nem neki ítéltek, számos más elismerést zsebelt be. Karrierje során két nagylemeze jelent meg, a harmadik pedig úgy tűnt, sosem készül el, a lemezlovas családja azonban 2019 nyarán úgy döntött, kiadja a néhai zenész utolsó dalait. Az említett számokat csokorba foglaló albumot a dj emlékére Timre keresztelték. A bevételeket a család az általuk alapított Tim Bergling alapítványba fektette, mely mentális problémákkal küzdő embereket segít.

Avicii meglehetősen fiatalon csöppent bele a zenei életbe. Alig lépett ki az iskolából, amikor már fesztiválokon zenélt, és hirtelen a világ harmadik legjobban fizetett lemezlovasa lett. 18 éves volt, és nem ijedt meg a húzós beosztásoktól sem, bár a menedzsere, Ash Pournouri időnként rászólt, hogy ideje szünetet tartania a féktelen bulizásban.

Előbb-utóbb az ember magányos lesz és eluralkodik rajta a szorongás, amitől az egész mérgező lesz

– nyilatkozta az éjszakai életről Avicii, aki hamar rá is jött arra, hogy a turnézás nem neki való. 2016-ban úgy döntött, berekeszti az addigi életmódját.

Egy évvel később került fel a Netflixre az Avicii: Igaz történetek című dokumentumfilm, melyben a zenész beszámolt arról, miért hagyta ott a turnézást. Többek között ráébredt arra, hogy valójában introvertált személyiség, illetve komoly egészségügyi problémákkal is küzdött. Hasnyálmirigy-gyulladása miatt rengeteg fájdalmat kellett átélnie, ám promoterei igyekeztek meggyőzni, hogy ennek ellenére is folytassa a koncertezést. Életvitele komolyan megviselte, hogy nem csak a saját fellépéseitől lépett vissza, de másokéra sem volt kedve elmenni. Eleinte még az otthoni zenehallgatáshoz is erőt kellett vennie magán, ám a zenélést még a traumatikus élmények hatására sem hagyta maga mögött, a stúdióban továbbra is lelkesen dolgozott új dalain. Aztán történt valami, amiről talán senki sem tud, és vége szakadt egy fiatal életnek.

A zenész bár már három éve nincs velünk, munkája tovább él rajongóinak szívében, ez pedig nem csupán keserű álomkép, hiszen a statisztikák is erről árulkodnak. A We Rave You szerint Avicii azon előadók egyike, akik az eltávozásuk után is töretlen népszerűségnek örvendenek. A Spotify és a Youtube számait elnézve a dj-t csak Pop Smoke és Juice WRLD előzik meg a népszerűségi listán, de mögötte van például Michael Jackson és Whitney Houston. A lemezlovas legnépszerűbb száma, a Wake Me Up a Spotify-on 1.3 milliárd meghallgatásnál jár, Youtube-on pedig 2 milliárdnál is több megtekintést számlál.

Aviciiről egyébként szülőhazájában sem feledkeztek meg, év elején bejelentették, hogy Stockholmban emlékhelyet emelnek neki. A szóban forgó kegyeleti hely azóta el is készült, a Humlegården Parkben róhatják le tiszteletüket a rajongók.

Ez a hely lehetőséget ad arra, hogy Timre és zenéjére emlékezzünk, amely oly sokat jelentett és jelent annyi ember számára szerte a világban

– mondta akkor a zenész édesapja, hozzátéve, hogy az említett hely más pszichés problémákkal küzdő embereknek is emlékül szolgálna, akik szintén korán mentek el.

Svédország egyébként nem állt meg itt, májusban egy arénát is elneveztek róla. Pontosabban át, ugyanis az eredetileg Ericsson Globe nevet viselő koncerthelyszínt keresztelték át Avicii Arénára.

Ami tehát a zenész életművét illeti, nincs kérdés afelől, hogy a halálával nem ért véget a karrierje, az viszont örökké fájni fog a zenei világnak, hogy ő maga már nem láthatja ezt a sikert, és nem lehet tovább részese az álmának, ami egykor az élete értelmét jelentette.

(Borítókép: Avicii 2011. július 4-én. Fotó: Richard Ecclestone / Redferns)