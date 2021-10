Chrissy Teigen még mindig gyászol

John Legend felesége egy évvel ezelőtt veszítette el Jack névre keresztelt babáját. A terhesség vetéléssel végződött, melynek utolsó pillanatait meg is osztotta a világgal, sokakból ellenszenvet kiváltva. A modellt azonban ez nem érdekli, csupán a gyász, ami a lelkén és a testén is foltot hagyott.

Chrissy Teigen valószínűleg sosem gondolta volna, mennyire nehéz lesz a számára 2020 és 2021. A sokak által ugyancsak kevéssé kedvelt évek a modell számára extrém módon könyörtelenek voltak.

John Legend feleségének lábai alól egy tízéves történet miatt fogyott el a talaj, amin állni tudott volna, a helyzet pedig csak tovább romlott. Ketten is megvádolták azzal, hogy a modell a halálukat kívánta, aminek következtében a webshopok kiszórták kínálatukból a nevével fémjelzett termékeket, és az új biznisze, ami alig indult útjára, szintén ment a levesbe – legalábbis az őt érintő része, minden Kardashianok anyja ugyanis úgy érezte, a szóban forgó tisztítószer-márka halálra van ítélve, ha alapítótársának arcával igyekeznek eladni azt. Chrissy többször is próbált azóta visszatérni, de nem járt sikerrel. Sőt, egyesek azzal is megvádolták, hogy az Instagramján nagy erőkkel kozmetikázza a kommentszekciót, és minden negatív kommentet száműz a posztjai alól. A modell ezt tagadta, és úgy véli, ezeket az embereket inkább már az zavarja, hogy ő még életben van.

De Chrissy Teigennek nem csak a karrierjének lehetséges kerékbetörésével kellett és kell még ma is szembenéznie. Tavaly októberben könnyfakasztó fotókkal árulta el, hogy harmadik terhessége fájdalmas vetéléssel végződött. Amíg a modell Jack névre keresztelt kisfiát gyászolta, sokan jelezték számára, hogy talán túl sok érzékeny részletet osztott meg a történtekkel kapcsolatban, Chrissy azonban ennek éppen az ellenkezőjét érezte.

Nem tudom kifejezni, mennyire kevéssé érdekel, ha te utálod ezeket a fotókat. Hogy mennyire kevéssé érdekel, hogy te ezt nem tetted volna meg. Én éltem át, én döntöttem így, és ami a legfontosabb, ezek a fotók nem valók mindenkinek, de azoknak, akik átélték, vagy elég kíváncsiak ahhoz, hogy megnézzék, hogy történik ez, igen. Ezek a fotók azoknak készültek, akiknek szükségük van rájuk. Mások gondolatai nem számítanak nekem

– írta akkor blogján a modell.

Mint kiderült, azóta sem tudta feldolgozni, hogy a baba elment. Chrissy a kudarcok ellenére hamarosan piacra dobja harmadik szakácskönyvét, amikor azonban ezt szerette volna bejelenteni augusztus végén, ismét előtörtek a fájdalmas emlékek.

Épp visszagondoltam New Yorkra, amikor a dolgok sokkal egyszerűbbek voltak. Minden akkor kezdődött, amikor azon agyaltam, milyen szöveggel is tudnám kiposztolni a harmadik szakácskönyvemet, és hirtelen lepötyögtem, hogy 'itt van a harmadik gyermekem' — ekkor azonban eszembe jutott, hogy a valóságban a harmadik kisbabám már soha nem lesz itt. Úgy érzem, még nem sikerült a Jackkel történteket feldogoznom, és most, hogy már nem nyúlok az alkoholhoz sem, a dolgok csak így vannak... lebegnek, arra várva, hogy feldolgozzam őket

– írta posztjában.

A modell egy évvel ezelőtt járta meg a kórházat, ahol közölték vele a lesújtó hírt. Az erről szóló emlékek a minap fel is ugrottak Chrissy telefonjában, tönkretéve ezzel a napját. Instagram történetében megírta, hogy egész éjjel nem tudott aludni, helyette zokogással teltek az órái, és belebetegedett a gyászba. Később azt is megírta, hogy nem érti, miért követik őt olyan emberek a közösségi oldalán, akik valójában gyűlölik őt. Végül egy poszt is kikerült a profiljára, melyben az egy évvel ezelőtt elveszített kisbabáját siratja.

És a fiunk, aki majdnem eljött hozzánk. Egy éve a legnagyobb fájdalmat adtad nekem, ami megmutatta, hogy bármit túl tudok élni, még akkor is, ha nem akarok. Nem tudtam vigyázni rád, de te eljöttél és el is mentél, hogy megtaníts arra, hogy szeressem magam és vigyázzak magamra, mert a testünk értékes, az élet pedig egy csoda. Azt mondták, idővel könnyebb lesz, de ez még nem jött el

– írta szerkesztetlen fotója mellett.

A modell egyébként szeptember közepén azt is elárulta, hogy a lelke mellett a teste is nyögi a vetélés következményeit. Mint írta, a szervezete számára egyszerűen megállt az idő, és úgy érzi, még mindig arra vár, hogy táplálhassa a meg nem született babáját. Mivel viszont ez nem történt meg, egyfajta börtönbe került, aminek még most sem látja a végét.

(Borítókép: Chrissy Teigen 2019. január 13-án. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)