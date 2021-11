Hatalmasat szakított az OnlyFans a pandémia alatt

Az OnlyFans 2016-ban indult, célja pedig merőben eltért attól a helytől, amellyé az elmúlt időszakban vált. Az eredeti koncepcióban az oldal a Patreonhoz hasonló webhely lett volna, amelyen keresztül a rajongók kapcsolatot tarthatnak az általuk kedvelt művészekkel, természetesen jelképes összegért cserébe.

Az indulás után persze voltak, akik hamar meglátták a lehetőséget a platformban, azonban nem feltétlenül rajzokban és festményekben gondolkoztak. Elkezdtek megjelenni azok a tartalomgyártók, akik nem feltétlenül művészi vénájukat engedték szabadjára a felületen, hanem a meztelen testrészeiket. A szóban forgó felhasználók száma pedig egy idő után kvázi átvette a hatalmat azoktól, akik valóban műalkotásaikkal töltötték fel a profiljukat.

Iratkozz fel, és támogasd kedvenc alkotóidat

– hirdeti az OnlyFans nyitólapján, amiről egyébként első blikkre sokat lehet mondani, csak nem azt, hogy pornóoldal. Az odatévedő egy kék-fehér színekben úszó platformon találja magát, belépve pedig egy halom ingyenesnek tűnő fiókot látni, ezekre kattintva kezd izgalmassá válni a dolog, illetve kezdene akkor, ha előfizetnénk bizonyos tartalmakra. Azonban nem kell félteni azokat, akik az OnlyFans-es tevékenységükből élnek, jócskán akadnak olyanok, akik pénzt áldoznak a támogatásukra.

A pandémia berobbanásakor rengetegen elveszítették a munkahelyüket. Volt, akit kerek perec elküldtek, és olyanok is, akik az ujjaikat tördelve várták, vajon lesz-e munkahely, ahová visszatérhetnek, ha elül az a bizonyos vihar.

Klisének hangozhat, de a kétségbeesésben rengetegen döntöttek az OnlyFans erotikus használata mellett. Volt, aki csak lábképekkel kereste a kenyerét, és olyanok is, akik a diszkréciót félredobva arccal és névvel is vállalták pucér tartalmaikat. A Financial Times kutatása szerint a vállalat brutálisat szakított tavaly, 2020 novemberétől 2021 áprilisáig bezárólag

553 százalékkal nőtt a bevétel, a felhasználók pedig közel 2 és fél milliárd dollárt költöttek a szexi kontentekre.

A világjárvány előtt nagyjából húszmillió felhasználót számolt a platform, ez idén áprilisig 120 millióra nőtt, és azóta is csak gyarapodik. Az oldal fogyasztói egyébként jellemzően 5 és 50 dollár közötti összeget fizetnek havonta, ebből a vállalat 20 százalékot tesz zsebre írta meg az Insider.

Miután a karanténnak vége lett, ki-ki visszatért a munkájához, bőven akadtak viszont olyanok, akik ekkorra már az OnlyFans-et tekintették teljes állású munkahelyüknek, így számukra nem volt kérdés, hogy köszönik szépen, maradnak az erotikus tartalomgyártásnál. Idén nyár végén aztán beütött a ménkű, a vállalat ugyanis közölte, hogy októbertől tiltólistára teszi a pornót, jöjjenek helyette a családbarát tartalmak. Mindezt egyébként különböző fizetési felületek nyomására tették, a bankok ugyanis nem kívánták az oldalon túlnyomórészt fellelhető tartalmakhoz adni a neveiket.

Az OnlyFansen tevékenykedő szexmunkások persze bepánikoltak, de nem kellett sokáig félniük. A vállalat alig néhány nappal a nagy bejelentés után közölte, hogy minden sztornó, marad a pornó, ugyanis sikerült megegyezniük a pénzintézetekkel.

Mindenkinek köszönjük, aki hallatta a hangját. Biztosítékot szereztünk arra, hogy kreatív alkotóinkat továbbra is támogathassuk, és felfüggesztettük az október 1-jére tervezett változtatást. Az OnlyFans kiáll a befogadásért, és továbbra is otthont biztosítunk minden alkotónak

– szólt a vállalat Twitter-posztja.

Tavaly egyébként a Bella Thorne-jelenség is csúnyán alárúgott az OnlyFans erotikus tartalmakat kínáló profiljainak. Bár az énekesnő nem szánt szándékkal babrált ki a többiekkel, miután bejelentette, hogy ő is regisztrált az oldalra, a platform tulajdonképpen felrobbant az érdeklődéstől, és egy időre le is fagyott. Az akkor 22 éves Thorne egy nap leforgása alatt egymillió dollárt kaszált, amihez egyébként jól meg is ágyazott, hiszen az Instagramon az alábbi fotóval harangozta be az OF-re való csatlakozását.

A bejegyzés szövege azt hirdette, hogy az énekesnő izgatottan várja, hogy végre beszélhessen a nők testszégyenítése és a szex mögött álló politikáról. A posztolt fotó, és Thorne egyéb, nem kifejezetten visszafogott tartalmai miatt viszont sokan arra számítottak, hogy végre cenzúra nélkül is megcsodálhatjuk vágyuk tárgyát. Ez nem így lett, és mivel az énekesnő egyik beígért fotóján sem meztelenkedett, többen visszatérítést követeltek a cégtől, ennek pedig meg is lett a böjtje.

A weboldal fejlesztői úgy döntöttek, a történtek miatt az alapvetően 200 dolláros alapdíjat 50 dollárra csökkentik, így egy fotóért maximum 15 ezer forintot kérhetnek a szexmunkások, a korábbi 60 ezer helyett. Mindemellett hét nap helyett most már közel egy hónapot kell várniuk a jussukra. Az Only Fans fejlesztőit akkor azzal indokolták a korlát bevezetését, hogy általa elkerüljék a túlköltekezést, és a felhasználók biztonságosan böngészhessék az oldalt.

Thorne egyébként azt mondta, a befolyt pénz egy részét jótékony célra ajánlja fel, egy másik részét pedig egy filmcégébe fekteti be, illetve az élményt fel szeretné majd használni tapasztalatként egy jövőben forgatandó filmhez.

De persze nem csak Bella Thorne meztelenkedésére váltott ki váratlan érdeklődést. Amikor a Bhad Bharbie (eredetileg Danielle Bregoli) néven futó botrányhős-énekesnő csatlakozott az oldalhoz, fél nap alatt megdöntötte Thorne rekordját. A visszafogottságáról kevéssé híres lány büszkén meg is osztott egy kivonatot, hogy bizonyítsa sikerét, mindez pedig rendesen kiverte a biztosítékot az internetezőknél, hiszen Danielle csak a történtek előtt nem sokkal lett 18 éves.

A fentebb említett énekesnők kétségkívül jól meglovagolták a népszerűségüket, amikor beregisztráltak az OnlyFans-re, azonban az utóbbi időben akadt olyan is, aki túl messzire ment a reklámozásban.

Egy Genie Exum nevű lány például késsel támadt a barátjára, majd miután távozott a rendőrségről, az őt kérdező riporternek csak azt szajkózta, hogy mindenki iratkozzon fel az OnlyFans-profiljára, aminek nevét gondosan betűzte is az érdeklődők számára.

Ahogyan azonban minden platform, amit a felhasználói irányítanak, az OnlyFans sem lehet mentes botrányos arcoktól. Ami a cenzúrázatlan mibenlétét illeti, nem csak magánszemélyeknek jött jól. Nemrég a bécsi múzeumok is regisztráltak az oldalra, ugyanis a meztelenséget is megjelenítő művészeti alkotásaikat semelyik más platformon nem tudták közzétenni a közösségi alapelvek megsértése nélkül. A meztelen testrészeket ábrázoló mesterművek sorra kerültek le a közösségi oldalakról, mire a múzeumok üzemeltetői rájöttek, hogy létezhet megoldás.

A történtek után lehetetlen helyzetbe kerültünk, aztán rádöbbentünk: végre, itt van egy eszköz, amivel megmutathatjuk, amink van

– mondta Helena Hartlauer, a városi turizmusiroda szóvivője.

Bár az OnlyFans mára sokak szerint csak a pornó melegágya, azért jócskán akadnak olyanok, akik valóban művészi alkotásaikat, esetleg fitnesztippjeiket és receptjeiket teszik közkinccsé, így nem túlzás állítani: a platformon voltaképp mindenki rátalálhat arra, amire vágyik.

(Borítókép: Gabby Jones / Bloomberg / Getty Images)