Újabb hírességekkel bővült az MTV EMA gála sztárcsapata

Steiner Kristóf, Kiss Orsolya Kisó és Király Linda is szerepet kapott az MTV EMA díjkiosztón, amit november 14-tartanak Budapesten.

Ahogy már többször is hírt adtunk róla, idén Magyarországon tartják az MTV EMA díjkiosztó gáláját. Az eseményre, amit előző este Azahriah, Joel Corry és a OneRepublic koncertje vezet fel, november 14-én, vasárnap kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában. Az már korábban kiderült, hogy a rendezvényen több világsztár is fellép majd: érkezik Maluma, a Måneskin és Kim Petras, de színpadra áll Ed Sheeran, az Imagine Dragons és YUNGBLUD is. Az est házigazdája Saweetie lesz.

Kedd este újabb bejelentések érkeztek, ezúttal magyar hírességek részéről. Király Linda, Kisó és Steiner Kristóf az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy ők is szerepet kaptak az eseményen.

Óriási megtiszteltetés ért, idén én leszek az MTV EMA narrátora, november 14-én, Budapesten. El sem hiszem!

– írta bejegyzésében Király Linda, akinek gyermekkori álma valósult meg ezzel. Az énekesnő izgatottan várja az eseményt, annak ellenére, hogy fél kézzel kell végigcsinálnia – korábban szintén a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megcsúszott a fürdőszobában és eltörött a csuklója.

Kiss Orsolya Kisó ugyancsak az Instagramján számolt be arról, hogy fontos szerepet kapott a gálán. A rádiós műsorvezetőnő a vörös szőnyegen koordinálja majd az eseményeket.

Örömmel osztom meg veletek, hogy a vasárnapi MTV Europe Music Awards gálán “red carpet caller” és “warm up”-er leszek. Magyarul: a vörös szőnyegen köszöntöm a hírességeket, illetve a show előtt és alatt (például a reklámszünetekben) én leszek színpadon.

Bár mostanra számtalan élő műsort tudhat maga mögött, és háromszor képviselte hazánkat Londonban a Brit Awards gálán, bizony volt benne izgalom, mikor kiderült, hogy a szervezők rá gondoltak.

Ünnepelj velem szombaton: 18.30-tól én jelentem be a #OneRepublic, #AzaHriah és #DjJoelCorry fellépését az #MtvEMAHungary World Stage-en, a Hősök terén!

– újságolta Steiner Kristóf az Instagram-oldalán, akivel a szombati nap után vasárnap is találkozhatnak azok, akik a képrenyőn keresztül vagy személyesen követik az eseményeket.

Hála az #MtvHungary-nek az előshow-ban vezetem körbe a nézőket Budapesten, majd miután szeretett férjemmel, #NimrodDagan-nal megérkezünk a vörös szőnyegre a fellépők, díjazottak páholyából jelentkezem Insta story-kkal.

Steiner Kristóf és az MTV kapcsolata nem most kezdődött, amit büszkén részletezett a bejelentő-posztban. Egyben felhívást intézett a követőihez, hogy a zene és a közösség erejével tegyyenek azért, hogy a világ, amelyben élünk, jobb hely legyen.