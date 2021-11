Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, november 13-án Kóbor János koronavírus-fertőzés miatt kórházba került. Az Omega 78 éves frontemberét később egy másik klinikára szállították, ahol tovább kezelik, miután elkapta a koronavírust. Családja a kérésére teljes hírzárlatot rendelt el, ezért az állapotáról nincs sok információ.

Az Omega később közös imára hívta az énekes rajongóit, míg a Scorpions együttes frontembere, Klaus Meine videóüzenetben kívánt neki jobbulást.

Kóbor János állapotával kapcsolatban most Pataky Attila, az Edda énekese is megszólalt. Bár nem ápol közeli baráti viszonyt az Omega frontemberével, szakmán belül viszont nagyon tisztelik egymást.

Azt sajnálom, hogy nekem is csak 24 órából áll egy nap. Nem – mondjuk – 30-ból, 40-ből. Úgy sokkal több lehetőségem lett volna ténylegesen megismerni Kóbort.

Akárhányszor futottunk össze, mindig nagyon jó hangulatban telt. Éreztem rajta, hogy egyenlő partnerként kezelt mindig is, holott nem érdemlem meg. Senki nem érhet fel Kóbor Jánossal és az Omegával. Szombaton én is, és rajtam kívül még több millió ember imádkozott érte. Nekem ott nem ért véget az ima, azóta is imádkozom Kóbor Jánosért. Érzem, hogy a jó Isten segít neki visszatalálni a családjához. Talán még nekem is esélyt ad, hogy jobban megismerjem, és elmondhassam még neki, mennyire felnézek rá