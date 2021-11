Kóbor János menedzsre: Nincs jó hangulat az Omega zenekarnál

Bár a zenész állapotáról családja, illetve Kóbor János kérésére nem beszélhet, az Omega menedzsere néhány információt így is elárult a frontember betegségéről. Trunkos András elmondta, hogy utoljára két hete beszélt a kórházban fekvő zenésszel.

Akkor egészen jó hangulatban, de kissé rekedtes hangon azt mondta: már szeretne kijönni, mert úgy érzi, nem olyan komoly az, ami vele történik. Mi erre azt mondtuk, hogy majd az orvosok döntenek erről. Másnapra már kezelés alá került... Azt viszont, hogy valójában milyen az ő minősége, őszintén mondom, hogy nem tudom. Ebben a mai világban nem lehet csak úgy betelefonálni, bemenni, megnézni

– nyilatkozta Trunkos András.

A menedzser úgy látja, hogy Kóbor János a legnagyobb magyar rocksztár, ezt pedig a külföldiek is tudomásul vették. Korábban többek között a Scorpions énekese, Klaus Meine is üzent a kórházba került Kóbornak. Trunkos András elmondta, hogy a zenész gyógyulásáért a nemzetközi sztárok mellett német, francia, belga, lengyel és cseh rajongók is imádkoztak.

Nincs jó hangulat a zenekarban. Egy éve meghalt Benkő Laci, aztán Mihály Tomi, egyikük sem covidban. Rákos betegségük volt. Erre a megemlékezésre most jött Mecky kórháza...

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, november 13-án Kóbor János koronavírus-fertőzés miatt kórházba került. Az Omega 78 éves frontemberét később egy másik klinikára szállították , ahol tovább kezelik, miután elkapta a koronavírust. Családja a kérésére teljes hírzárlatot rendelt el, ezért az állapotáról nincs sok információ.

Kóbor János kórházba kerülésekor a hazai könnyűzene több meghatározó alakja is megszólalt. Pataky Attila, az Edda énekese ugyan elmondta, hogy nem ápol közeli baráti viszonyt az Omega frontemberével, a szakmán belül viszont nagyon tisztelik egymást, és úgy látja:





Egy ilyen legenda nem hagyhat itt minket

A Németországban élő Mándoki László is üzent Kóbor Jánosnak, és azt ígérte: hazajön Budapestre, hátha valamiben segíteni tud. A jelenleg Los Angelesben turnézó zenész elmondta: megdöbbentette és felkavarta a hír, hogy milyen állapotban van zenésztársa.

Jövök, Mecky, tarts ki!

– üzente.