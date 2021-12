Laár Andrásnak elege lett, odaadja Galla Miklósnak a Karinthy-gyűrűt

Ahogy korábban az Index is beszámolt róla, Galla Miklóst még februárban értesítette az MTVA-t arról, hogy 2021-ben ő kapja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó humoristáknak odaítélt elismerést, a Karinthy-gyűrűt. Júniusban azonban Dobos Menyhért arról tájékoztatta, hogy mégsem ő kapja meg idén a kitüntetést, mivel közelmúltbéli tevékenysége nem egyeztethető össze a közmédia, valamint a Karinthy-gyűrű-díj értékrendjével, szellemiségével.

Galla Miklós korábban több levelet is írt az üggyel kapcsolatban. Dobos Menyhértnek már idén júniusban címzett egyet, a levelet szerkesztőségünknek is eljuttatta. A humorista később Orbán Viktort is felkereste, hogy megkaphassa a gyűrűt, de a miniszterelnök erre azt válaszolta: nem ő a gyűrűk ura.

A Karinthy-gyűrűt végül Laár András kapta meg, aki felajánlotta Gallának, hogy hordják azt havi bontásban, ezt azonban a kollégája nem fogadta el. Galla Miklós legutóbb az ATV-ben beszélt arról, miért ragaszkodik ennyire a gyűrűhöz: azt mondta, azért olyan fontos számára ez a kitüntetés, mert egy humoristának ez az egyetlen elismerése, ő pedig negyven évig dolgozott a humor műfajában.

Úgy tűnik, Laár Andrásnak elege lett a Karinthy-gyűrű körüli tébolynak: Facebook-oldalán közölte, hogy az ékszert használatra végleg a kollégájának adja. Persze azért vannak feltételei.

Nos, kedves Barátaim, ezennel elegem lett ebből a Karinthy Gyűrű-ügyből! Le szeretném zárni mihamarabb... Kijelentem, hogy – mivel a L'art pour l'art Társulat nem tart igényt az általam Nekik felajánlott Karinthy-gyűrűre – tiszta szívvel mihamarabb átadnám Galla Miklósnak tárolásra, használatra, feltéve, ha megtartja, és nem adja el, nem olvasztja be, és felém, mint a jogilag "tulajdonos" felé el tud számolni vele.... majd akkor, ha rajtam számon kérnék a Bárkik, de nem fogják számon kérni...

– jelentette ki a bejegyzésben, majd azt is megosztotta, mikor és milyen formában adja át Galla Miklósnak a gyűrűt.

Miklóst nagy nehezen elértem telefonon, és megbeszéltük, hogy dec. 24-én a New York kávéházban adom át Neki a Karinthy-gyűrűt, és így remélhetőleg megnyugszik a lelke. Az ezzel kapcsolatos diskurzust a magam részéről lezártnak tekintem."Bizonyos szint fölött, az ember nem megy bizonyos szint alá" (Esterházy).

(Borítókép: Laár András a Karinthy-gyűrűvel az ujján 2021. december 8-án, és Galla Miklós 2011. október 7-én. Fotó: Cseke Csilla és Mohai Balázs / MTI)