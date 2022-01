Jövő hétvégén vesznek végső búcsút Babicsek Bernáttól

Múlt hétvégén érkezett a szomorú hír, hogy meghalt Babicsek Bernát, zenész, színész, harmonikaművész, a Paddy and the Rats zenekar oszlopos tagja, akit több színházi darabban és televíziós sorozatban is láthatott a közönség. A fiatal művész távozása mindenkit megrendített – Babicsek Bernátot nemcsak a színpadi munkája, hanem a személyisége miatt is rengetegen szerették.

A Paddy and the Rats zenekar, amelynek csaknem tíz éve volt már oszlopos tagja, néhány nappal ezelőtt a Facebook-oldalán tudatta, hogy aki szeretne, a Turay Ida Színháznál kialakított emlékfalnál gyújthat gyertyát Babicsek Bernátért. Zenészbarátai szerint ez a hely volt társuk másik nagy szerelme a zene mellett.

A 41 éves korában elhunyt művészt, aki Solymáron nőtt fel, és később is ott élt, a solymári temetőben helyezik végső nyugalomra január 15-én 14:00-kor. A Blikk információi szerint erről Babicsek Bernát édesanyja tájékoztatott a közösségi oldalán.