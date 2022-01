Kulcsár Edina az új kapcsolatáról: A szívem egyik fele megszakad

A korábbi szépségkirálynő a napokban jelentette be, hogy újra rátalált a szerelem, mindeközben a válásával járó súlyos terhet is cipelnie kell. Most bővebben beszélt a nehéz időszakról.

Mint megírtuk, Kulcsár Edina és férje, Szabó András Csuti pénteken közölte, hogy ugyan próbálták megmenteni a házasságukat, végül a válás mellett döntöttek. Bár kifejezetten hangsúlyozták, hogy nem harmadik fél tehet a frigy megromlásáról, Edina a napokban osztotta meg boldogságát, miszerint máris új párkapcsolata van. Újdonsült párja a G.w.M művésznéven híressé vált magyar rapper, akivel már hetek, ha nem hónapok óta alkothatnak egy párt.

A nagy bejelentés óta egyik fél sem szólalt meg a történtekről, azonban Edina most egy friss interjúban bővebben is beszámolt a Blikknek arról, hogy érzi magát a kialakult helyzet miatt. Mint mondta, nagyon nehéz, amin jelenleg keresztülmennek Csutival, de neki tiszta a lelkiismerete. Hozzátette, hogy a szíve egyik fele megszakad, a másik meg szárnyal, mivel élete legnehezebb időszakában talált rá a szerelem.

Arra a kérdésre, miért telt el ilyen rövid idő a válás bejelentése, illetve új párja bemutatása között, úgy felelt, hogy Csutival minél tovább szerették volna húzni a válás bejelentését, mivel már önmagában a döntés is, hogy elválnak, fájdalmas volt.

Egyre többen gyanakodtak, hogy nem vagyunk együtt, így kitettük az oldalunkra. Miután megjelent a hír, valaki késztetést érzett, hogy a Márkkal való kérdéses kapcsolatom feltárja, és egyre sűrűbben csörgött a telefonom, miszerint ha nem nyilatkozom, akkor is megjelenítik a hírt. Tudtam, hogy nem lehet senkinek semmi a kezében, hogy ezt bizonyítsa, mégsem tudtam már ezt elviselni, és rettegtem, hogy fals információk kerülnek ki, illetve az oldalam követőit is szerettem volna annyival megtisztelni, hogy nem mástól, más platformon, hanem tőlem tájékozódnak erről a hírről. Nagyon közeli volt a bejelentés, ez tény, de sajnos nem volt más választásom

– jelentette ki a portálnak, ugyanakkor azt is hozzátette, nem G.w.M miatt ért véget a házassága. Mint közölte, a Csutival való házasságukból hiányoztak a mély érzelmek, ezek nélkül pedig nem tudott boldog lenni. Elmondása szerint a kapcsolatuk főképp a humoron, a család szeretetén alapult, és annak ellenére hogy megvolt mindenük, boldogtalannak érezte magát. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy szerinte egy jól működő házasságba harmadik fél nem tud beleszólni.

Kulcsár Edina arról is beszámolt, hogy a magyar rapperrel kezdetben csak munkakapcsolat alakult ki közöttük, amikor G.w.M felkérte őt egy közös dalra, majd amikor kiderült, hogy a modellnek van tehetsége a zenéhez, a rapper a producere lett. Mint mondta, sokszor ment be úgy a stúdióba, hogy nem volt jól lelkileg, így beszélgetni kezdtek.

Így kezdtünk el egyre többet és többet beszélni. Eközben az utolsó utáni pillanatig próbáltam megmenteni a kapcsolatunkat Csutival, sokszor magamat is becsapva ezzel, de ebből már nem volt kiút, nem hibáztatom Csutit és magamat sem, így lezártuk mint férj és feleség. Nehéz volt, de a zenébe is menekültem, ami a legtöbb beszélgetést szülte, és már támogatást is Márk oldaláról

– mesélte a Blikknek az egykori szépségkirálynő.

Hozzátette: még nem adták be a válókeresetet, illetve a gyerekek sem érzékelik a változást, mivel higgadtan kezelik a helyzetet. Elmondása szerint még az sem okoz problémát kettejük között, hogy jelenleg is együtt élnek, Kulcsár Edina ugyanis arra kérte Csutit, hogy a gyerekek miatt egyelőre maradjon. Azt is hozzátette, mindketten úgy gondolják, hogy közös programokat kell szervezniük a gyerekek érdekében, hogy lássák, szeretet van közöttük.

Nagyon sokat köszönhetünk egymásnak, arról nem is beszélve, hogy Medox és Nina örökre összeköt minket. Mindkettőnk szülei elváltak, ők nem tudták ezt jól kezelni, mi ezt szeretnénk máshogy csinálni. Egyebek mellett ezért is büszke vagyok magunkra

– fejtette ki Kulcsár Edina, illetve a közös vállalkozásaik kapcsán arról is beszélt, erről sok mindent kell még egyeztetniük. Hangsúlyozta, hogy próbálnak jó viszonyt kialakítani egymással, és azt kívánja Csutinak, találja meg a boldogságot.

Nagyon jó ember és nagyon jó apa. Sokat köszönhetünk egymásnak, szeretném, ha jó kapcsolatban maradnánk. Nyilván ehhez most még időre van szükségünk

– zárta mondandóját az édesanya.

(Borítókép: Kulcsár Edina 2016. július 27-én. Fotó: Németh Sz. Péter / Velvet)