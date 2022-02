Tíz éve tartott a viszony, de csak most bukott bele a CNN vezére

Abban talán mindenki egyetért, hogy egy hírtelevízió feladata a tájékoztatás és a hírközlés lenne, nem pedig azokban szerepelni. Úgy tűnik, a CNN-nél ezt az elmúlt években igencsak elfelejtették, ugyanis szexuális zaklatás és összeférhetetlenség vádja is megrengette a televíziócsatorna falait, mégis a most lemondott szerelmes elnök ügye kavarta a legnagyobb port.

Mindenki tudott róla, mégsem történt semmi

Jeff Zucker és kolléganőjének szövevényes története több mint 10 évvel korábbra nyúlik vissza. Annak ellenére, hogy a nyilvánosság számára csak most derült fény az eltitkolt kapcsolatra, a csatorna munkatársainak többsége előtt már egy jó ideje nyílt titok volt, hogy az elnök szerelmi viszonyt folytat beosztottjával, a csatorna ügyvezető alelnökével, a marketing osztályt irányító Allison Gollusttal.

A pár között 25 éve áll fent munkakapcsolat, azonban a források egyhangúlag állítják, szerelmi viszonyuk is már legalább egy évtizede tart. Egyes források szerint, az NBC csatornánál töltött idő alatt is már köztudott volt a televíziónál, hogy összejárnak. Ez márpedig nem tegnap történt, Gollust ugyanis 1996-tól egészen 2012-ig az NBC-nél volt, ahol Zucker is dolgozott egészen 2010-ig. Ezzel továbbra sem lenne komoly baj, azonban a felek évek óta ki vannak téve a közös szerelmi életüket célzó pletykáknak, azonban ahelyett, hogy elkerülték volna a kockázatot, rendszeresen élesen tagadták ezen híreszteléseket.

Pedig az eltitkolt viszonyra rengeteg apró jel utalt már jóval a mostani médiavisszhang előtt is. A legszembetűnőbb ezek közül talán az, hogy Zucker konkrétan abba a háztömbbe költöztette szeretőjét, ahol akkori feleségével lakott.

Így még csak kockáztatnia sem kellett, hiszen az épületet sem kellett elhagynia, hogy egy légyottra átugorjon Gollusthoz.

A viszonyról tudomással lévő kollégák márt ezt is rendkívül furcsának találták, pláne azt követően, hogy Zucker akkori felesége és a szerető, mivel egy házban éltek, gyakran összefutottak és hamar jó baráti viszonyba is kerültek egymással. A kapcsolatról viszont úgy néz ki, hogy a nagy színvallásig egyedül a feleség előtt volt titok, ugyanis az lemondott elnökhöz közel álló források szerint a ház lakói mellett és az ott dolgozó liftesfiú is tudott a románcról, sőt, amennyiben a helyzet engedte, igyekezett a két nőt minél távolabb tartani a másiktól.

A CNN-től leköszönő elnök levelében a következő sorokkal búcsúzott:

Elismertem, hogy a kapcsolat az elmúlt években alakult ki. Kötelességem lett volna nyilvánosságra hozni, amikor elkezdődött, de nem tettem meg. Hibáztam. Ennek következtében a mai nappal lemondok

– idézte Zucker levelét a New York Post. A kapcsolatot Zucker lemondását követően Gollust is elismerte, aki elmondta, hogy szeretői kapcsolatuk a koronavírus kirobbanását követően fordult igazán komolyra.

„Jeff és én több mint 20 éve közeli barátok és szakmai partnerek vagyunk. A közelmúltban a Covid alatt megváltozott a kapcsolatunk. Sajnálom, hogy ezt nem a megfelelő időben hoztuk nyilvánosságra. Hihetetlenül büszke vagyok a CNN-nél töltött időmre, és alig várom, hogy folytassuk a nagyszerű munkát, amit nap mint nap végzünk” – vallott színt a marketingigazgató, aki a kirobbant botrány és Zucker távozása ellenére sem hagyja el a csatornát.

Természetesen az ország első számú véleményvezére, Donald Trump is megszólalt, aki, ha nem is az ügy miatt, de örül, hogy végre távozott a vezető a csatorna éléről.

Jeff Zucker egy világszínvonalú gazember, aki már így is túl sok ideig irányította a CNN-t

– írta a korábbi elnök. „Számos ok miatt elbocsájthatták volna, de leginkább amiatt kellett volna, mert a csatorna irányt tévesztett. Most itt az alkalom, hogy hátra hagyjuk az álhíreket. Most nincs is fontosabb dolog annál, mint a média rendbetétele a CNN és az egész világ esetében is.”

Hiába azonban a folyamatos botrányok, a legtöbb korábbi esetben nem történt sem komolyabb felelősségre vonás, sem pedig igazi felelősségvállalás. A csatornánál több olyan kolléga is megtarthatta a pozícióját, akik jóval kényesebb ügyekkel buktak le, mégis Zucker az, akinek azonnal távoznia kellett a viszonya miatt? A lemondott elnök kétségkívül hibázott, amikor munkatársával folytatott szerelmi viszonyáról nem tájékoztatta a munkaadóját, azonban a korábbi évek botrányai jóval meghaladják a mostani ügy komolyságát mind erkölcsileg, mind pedig jogi aspektusban vizsgálva azokat. De mégis mi történik a csatornánál?

Trump embere

Elég csak elővenni azt a 2016-os esetet, amikor Donald Trump, akkori republikánus elnökjelölt kampánymenedzserét, Corey Lewandowskit elbocsájtották a később megválasztott üzletember stábjából, aki rövid időn belül, mint politikai szakértő csatlakozott a csatornához. A bökkenő ezzel csak az, hogy ez idő alatt a férfi még fizetést kapott Trumptól, akivel ráadásul egy olyan szerződést is aláírt, melyben vállalja, hogy amikor részt vesz egy műsorban, nem fogja kritizálni az elnöki babérokról akkor még csak álmodó üzletembert. Így sejthető mennyire lehetett részlehajló a tájékoztatás a csatornánál abban az időben...

A korábbi Trump-stábtag körüli botrányok azonban nem értek véget ennyivel. Lewandowskit 2019-ben szexuális zaklatással vádolták meg, melyre nemes egyszerűséggel annyit reagált, hogy nem kötelessége őszintének lenni a médiával. Láss csodát, a nagy felháborodást keltő kijelentés és az erőszak vádja ellenére ezt követően a CNN szívbaj nélkül újra szerepeltette a férfit.

A szexuális zaklatással vádolt kormányzó testvére

Ha az elfogult szakértő nem lett volna elég botrányos, Gollust a korábbi New York-i kormányzóval, Andrew Coumóval együtt dolgozott, a később kegyvesztett kormányzó kommunikációs igazgatója volt. Itt jön képbe az ex-CNN igazgató Zucker is, aki pedig a kormányzó testvérével, a korábban szintén a csatornát erősítő Chris Coumóval ápolt baráti viszonyt.

A probléma akkor jött, amikor a 2021-ben szexuális zaklatással megvádolt kormányzót a csatornánál dolgozó testvére segítette és tanácsokkal látta el, ami összeférhetetlen volt a csatorna jogi szabályzatával. A szabályszegésért először csak felfüggesztést kapott Coumo, végül azonban egy másik csatornánál történt hasonló eset kényszerítette Zuckert arra, hogy elbocsássa barátját, de gyaníthatóan a másik eset kirobbanása nélkül Coumo a mai napig a CNN-nél dolgozna.

Nem helyes, ami történik

Rossz érzésének adott hangot Jeff Zucker felmondása kapcsán a CNN neves riportere, Alisyn Camerota. A televíziós szerint rendkívül furcsa, hogy két felnőtt ember saját, felelős döntése idáig vezet.

Szerintem nagyon sajnálatos dolog, ami történik. Ha tényleg igaz, amit állítanak, akkor két, a kapcsolatba belegyező felnőttről van szó, akik egyaránt vezetők. Rendkívül rossz érzés, hogy nem lehet magánkapcsolatuk

– szemlézi a New York Post Camerota véleményét, aki szerint Zucker kiemelkedő képességekkel bíró főnök volt. „Jeff egy igazán figyelemre méltó ember és remek vezető. Megvan az a különleges képessége, hogy annak ellenére mindenki fontosnak érzi magát, amikor vele dolgozik, hogy több ezer ember van beosztva alá. Hihetetlen veszteség ez a csatorna számára.”

(Borítókép: Jeff Zucker 2019. december 8-án New Yorkban. Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)