Mint megírtuk, akár már februárban megszülethet az ítélet a 2017 novemberében eltűnt Novozánszki Fanni ügyében, aki a ValóVilág című műsorból vált ismertté. A nő megölésével B. Lászlót vádolják, aki eddig nem ismerte el a bűntettet, ahogy VV Fanni holtteste sem került elő, így a büntetőper tovább folytatódik. A Fővárosi Törvényszéken legutóbb egy tanú szólalt meg, B. Péter, akinek az elérhetősége abban a levélben szerepelt, amit Novozánszki e-mail-címéről küldtek több mint tíz nappal a halála után. Mint arról a férfi beszámolt, csak személyesen és telefonon tartotta a kapcsolatot a nővel, akivel egy masszázs alkalmával ismerték meg egymást, ám utoljára november 18-án beszéltek, amikor Novozánszki nagyon zaklatott volt.

A tárgyalás most iratismertetéssel folytatódott a Fővárosi Törvényszéken, ahol a Blikk beszámolója szerint a realitysztár édesapjának rendőrségen tett akkori vallomásának részleteire is fény derült. A férfi elmondta, hogy mivel napokig nem tudták elérni lányukat, ezért lakatos segítségével betörtek a lakásába, ahol ott voltak a nő kutyái is. Furcsának találták, hogy az állatok nem voltak éhesek, amit a gyilkossággal vádolt B. László azzal magyarázott,

valószínűleg valaki járhatott ott, miután elmentek.

Novozánszki Sándor mellett B. László nagyapjának akkori vallomását is ismertették, aki jó embernek írta le a férfit. Mint mondta, nem tapasztalt sosem agressziót a részéről, azonban felismerte a vádlott kocsijának csomagtartójában talált kötelet – amelyen megtalálták Novozánszki Fanni vérét –, állítása szerint B. László családjáé volt. A férfi egyik ismerősének vallomását is ismertették, aki elárulta, a vádlott egymillió forintot kért tőle azon a napon, amikor Novozánszki Fanni eltűnt. Bár hozzátette, nem adott neki pénzt, mivel megbízhatatlannak tartotta, de azt ő is elmondta, hogy B. László nem volt agresszív – írja a Blikk.

