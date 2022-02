Puskás-Dallos Peti: A feleségem remekül hülyét csinált belőlem

Több szempontból is érdekesnek ígérkezett a TV2 vasárnap esti műsora. Miután a korábban RTL-es Puskás-Dallos Bogit sikerült becserkészniük, azt a geget sem hagyta ki a csatorna, hogy az énekesnő az egyik adásban a férjét utánozza – ez a pillanat most érkezett el. Azonnal fel is merült, hogy vajon Puskás-Dallos Peti, aki máig a konkurencia arca, vajon eljön-e a stúdióba, hogy élőben nézze meg a produkciót. Az RTL Klub elegáns gesztust téve végül engedélyezte a színész-énekes jelenlétét – más választásuk nem igazán volt, elég rosszul jöttek volna ki belőle, ha erre a kérésre nemet mondanak.

31 Puskás Peti és Makranczi Zalán Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 20. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

De ezen kívül is volt pár olyan mozzanat, ami a konkurens csatornát idézte: már Till Attila megjelenése is tartalmazott nyomokban RTL Klubot – a zebracsíkos szettről feltehetőleg mindenkinek a Győzike show jutott eszébe, ahogy magának a műsorvezetőnek is, amit a délutáni Insta-videója is igazol. Emellett Puskás-Dallos Bogi produkciójában is volt egy furcsa jelenet: ahogy az énekesnő feldobta magát a zsűri asztalára, az igencsak emlékeztetett arra a szituációra, amikor a férje az X-Faktor mentoraként tette meg ugyanezt.

A zsűri képtelen magát komolyan venni

Megnyugvással konstatáltuk, hogy a döntnökök maguk is észrevették, mi a baj a pontozásukkal. Azt viszont már kevésbé, hogy ennek ellenére továbbra sem sikerül úgy értékelniük, ahogy az egy komoly versenyben elvárható lenne. Bár elhangzanak kritikák, és sok esetben nagyon jó észrevételeik vannak, ezt a pontozásuk egyáltalán nem tükrözi. 7 pontnál talán még sosem adtak kevesebbet senkinek, így igazából teljesen felesleges is a 10 pontos rendszer. Nagy segítség lenne, ha létezne egy olyan sablon, ami alapján rangsorolják a produkciókat, és nem úgy nyitnának, hogy az elsőre azonnal maximumot adnak, mert ha a következő profibb lesz, azt már nem tudják ennél jobban elismerni. Márpedig itt nem csak az számít, hogy kinek mekkora a rajongótábora, azokat a szavazókat, akiknek nincs konkrét kedvencük, nagyban befolyásolhatja a zsűri értékelése.

Egyébként főleg az elnök Papp Szabinak és a továbbra is nagyon felkészült Makranczi Zalánnak vannak konkrét szakmai észrevételei, illetve ők azok, akik néha merészelnek azért 8 pontot is adni a versenyzőknek. Mondjuk Zámbó Krisztiánnak most az 5 pont is elég lett volna – innen is imádjuk, de ez a Kozso-imitálás se gesztusaiban, se hangban nem volt meg –, Kökény Attilánál viszont ez például egy 9 pontos produkció volt. Csak tudnánk, mit értékelt.

31 Lékai-Kiss Ramóna, Kökény Attila és Papp Szabi Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 20. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Ember Márk megérkezett a műsorba

Vannak, akiknek idő kell, hogy elengedjék magukat. Szekeres Adrien is ilyen, aki a második adásban remekül hozta Pitbullt, most pedig Björk bőrébe bújva szintén jól szerepelt. Ember Márknak már két nekifutás kellett ahhoz, hogy a harmadiknál végre képes legyen teljesen átszellemülni – az előző produkciójából még hiányzott a tűz, Macklemore szerepében viszont végre sikerült felszabadulnia, amit nemcsak a zsűri, hanem a közönség is értékelt: Marics Peti dupla győzelme után ezúttal ő lett a napi nyertes.

Sok esetben érezni úgy, hogy a körítés elviszi a show-t, illetve a figyelmet a főszereplőről, míg Ember Márknál ez egyensúlyban volt, Péterffy Lili produkciójáról már nem lehet ugyanezt elmondani. Az énekesnő Lil Nas X-ként jelent meg a színpadon, s bár az elején jól indított, a táncosok között végül elveszett – és nem feltétlenül azért, amit Lékai-Kiss Ramóna megállapított a félmeztelen férfitestek kapcsán.

31 Ember Márk Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 20. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Egyébként Stohl András is félmeztelen állt színpadra, pontosabban egy középen nyitott mellényben. A színész ezúttal Sipos F. Tamást utánozta, akit hangban szinte tökéletesen hozott. Ugyan különösebb értelme nem volt a dolognak, az Exotic egykori énekese maga is megjelent a stúdióban, hogy a színpad mellől nézze végig a produkciót. Így tett Kozso is, és bár ezek után nagyon vártuk, hogy Tina Turner vagy a Florence and the Machine énekesnője is megjelenjen, őket sajnos nem hozta el a csatorna. Stohl Andrásnak viszont talán ez volt eddig a legjobb alakítása a műsorban, nem mellesleg sokat segített abban is, hogy kiderüljön, a születésnapos Papp Szabinak romlik a látása, a Supernem frontembere ugyanis Cristiano Ronaldót vélte felfedezni benne.

Jó és rossz paródiák

Emilio túlteljesítette az elvárásainkat. A múltkori Zoltán Erika-feladat után, amit semmilyen szempontból nem sikerült megugrania, az ukrán énekes Verka Serduchka bőrébe bújva most valóban vidám perceket okozott. Ez már nem kínos, hanem tényleg vicces volt, és rajta is látszott, hogy sokkal jobban érzi magát ebben a szerepben – tökéletes indítása volt a műsornak.

A Sztárban Sztár másik humorosnak szánt karakteréről viszont már nem lehet ugyanezt elmondani. Ahogy fentebb említettük, Zámbó Krisztián igen gyengén hozta az Ámokfutók énekesét – hamis volt és mozgásban is rendkívül bizonytalan. Látszott az arcán, hogy túl is izgulja a dolgot, feltehetőleg azért, mert Kozso indokolatlanul ott ült vele szemben a produkció alatt. Ennek ellenére senki nem adott 8 pontnál kevesebbet a teljesítményére, ami nagyon nem fair azokkal szemben, akiket annak ellenére, hogy Zámbó előadásánál nem volt gyengébb a műsorban, szintén ennyire értékelt a zsűri.

31 Emilio Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 20. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Marics Petinél eltörött a mécses

A kétszeres napi győztes Marics Peti produkcióját biztos, hogy sokan várták. A ValMar énekese ugyanis, aki a korábbi adásokban maximális teljesítményt nyújtott, ezúttal női szerepben, Tina Turnert alakítva érkezett a színpadra. Kétségtelen, hogy a fiatalembernek elképesztőek a hangi adottságai, a rocknagyi hangszíne pedig még jól is passzol hozzá, de férfiként nőt utánozni azért nem egyszerű feladat. A stylistoknak és a maszkmestereknek innen is nagy pacsi, igen jó nőt faragtak az énekesből, aki feltehetőleg a produkciójával is mindenkit lenyűgözött volna, ha technikailag biztosítottak a feltételek. De ez nem így volt.

31 Marics Peti Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 20. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Az énekes mikrofonja nem működött – ahogy a fülmonitorja sem –, ami persze bármikor előfordulhat, az viszont nem, hogy 30 másodpercig hagyják tátogni, mire valaki – miután már a zsűri is ezerrel kalimpál – a kezébe ad egy másik mikrofont. Lékai-Kiss Ramónának nincs teljesen igaza abban, hogy Maricsnak itt az is feladata, hogy egy ilyen helyzetet megoldjon. Ez egy verseny, ahol neki semmi mással nem kellene foglalkoznia, csak hogy hangban és gesztusaiban megjelenítsen egy másik előadót – az ehhez szükséges technikai körülményeket, ha már profizmusról beszélünk, a stábnak kell biztosítani, azért vannak a stúdióban.

Ezt a produkciót, ha pár másodpercen belül nem sikerül korrigálni, le kellett volna állítani, és újrakezdeni, hiszen láthatóan kizökkentette az előadót a hiba. Nem mellesleg a zsűri hogyan értékel valamit, aminek a jó részét nem is hallotta? (Ahogy a nézők sem, ugye.) Persze műsoridő, meg értékes reklámpercek – de ennek a show-nak a versenyzők a főszereplői, hát beszéljen fél perccel kevesebbet a zsűri vagy a házigazda, de ne hozzunk már ilyen helyzetbe valakit, aki a feladatát elvégezve felkészült, és feltehetőleg már attól is kényelmetlenül érzi magát, hogy női ruhában és egy húszcentis cipőben kell a színpadon lavíroznia.

A technikai malőr ki is hatott Marics produkciójára, láthatóan megszeppent, és miután Lékai-Kiss Ramóna erre igyekezett is mindenki figyelmét felhívni, amikor a helyére ült, el is törött nála a mécses – a társai nem győzték vigasztalni. Mondjuk ebből jól látszik, hogy tényleg komolyan veszi a versenyt, hiszen bántotta, hogy bár felkészült, önhibáján kívül végül nem tudott maximumot nyújtani.

31 Marics Peti Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 20. (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Marics Petin kívül Vavra Bencét is női szerepben láthatta a közönség, aki a Florence and the Machine énekesnőjeként lépett színpadra. Az eleve magas fiatalember most is nagyot énekelt, de az érthetetlen, hogy mi indokolta a magassarkút nála – a hosszú ruhától ugyanis ebből szinte semmit nem láttak a nézők, neki viszont érezhetően sok nehézséget okozott egy ilyen lábbeliben egyensúlyozni. Az énekes egyébként korábban az Indexnek elmondta, biztos benne, hogy nevetni fog rajta a közönség, ha női ruhában jelenik meg a színpadon. Ebben tévedett: bár túl jó csajt nem faragtak belőle, a produkció nagyon egyben volt, és sikerült úgy lehoznia, hogy ne csapjon át paródiába.

Puskás-Dallos Peti meghatódott

Ahogy az várható volt, Puskás-Dallos Bogi produkcióját hagyták utoljára a szerkesztők, amibe szépen beleépítették azt is, hogy a stúdióban a férje is megjelent. Az énekesnőt a Biebers együttes tagjai támogatták a színpadon, és egy igen energikus produkciót sikerült megvalósítaniuk – Puskás-Dallos Bogi, aki alkatában is tökéletesen passzol a színész-énekes karakteréhez, ide-oda ugrált, még a zsűrihez is odarohant, majd egy váratlan pillanatban feldobta magát az asztalra (pont úgy, ahogy párja tavaly az X-Faktorban). A koncertfeeling szépen összejött, még rajongó-imitátorok is szerepet kaptak a show-ban.

Az énekesnő teljesítményét végül nemcsak a zsűri, hanem a férje is értékelte a műsorban. Puskás-Dallos Peti úgy fogalmazott:

Meghatódtam, mert 17 éve ebbe a stúdióba sétáltam be egy „paraszt” feliratú pólóban – ez volt a Megasztár –, és most a szőrös feleségem remekül hülyét csinált belőlem. Köszönöm szépen. Szerintem remek volt és örülök neki, hogy mostantól én otthon vagyok és csak számlázok, Bogi pedig megy a Biebersszel.

31 Galéria: Sztárban Sztár - 2022. 02. 20. Fotó: Kaszás Tamás / Index

Ezen a héten Orsovai Reni távozott a műsorból, amin nagy valószínűséggel sokan meglepődtek, az énekesnő ugyanis Lizzo bőrébe bújva remek show-t csinált a színpadon. Egyet tudunk érteni azzal a megállapítással, hogy magasabb polcon lenne a helye a szakmában, ám ahogy azt a szavazás végeredménye mutatja, a Sztárban Sztár nézőinek többet ér, ha egy jót nevethetnek valakin, hiszen míg Orsovai Reni kiesett, Zámbó Krisztián, aki kétségtelenül a leggyengébb teljesítményt hozta, folytathatja a versenyt. Az énekesnő el is sírta magát, mire Marics Peti, aki a saját kudarcélménye után valószínűleg mélyen átérezte a csalódottságát, elsőként sietett oda hozzá, hogy megvigasztalja.

(Borítókép: Lékai-Kiss Ramóna, Kökény Attila, Papp Szabi és Puskás-Dallos Bogi. Fotó: Kaszás Tamás / Index)