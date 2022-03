„Bunkerben ülsz, mint egy patkány?” – Putyin eltitkolt szerelemgyerekét támadják az interneten

Az Ukrajna és Oroszország között kirobbant háborús konfliktusnak már eddig is rengetegen áldozatául estek, köztük civilek is, akiknek egyik napról a másikra kellett rakétaeső elől menekülniük. Többen a szomszédos országok valamelyikében húzzák meg magukat, például Magyarországon, ahova már eddig is több tízezer menekült érkezett, ám a segítség nem marad el.

A háború okozta feszültség az információk szerint az idén 70. életévét betöltő Putyinra sincs jó hatással, mivel egyre frusztráltabb a küzdelem miatt. Bár ez a fajta szorongás közel sem hasonlítható össze azok félelmével, akik közvetlen áldozatai minden döntésének. Közéjük tartozik az a fiatal lány is, a 18 éves Lujza Rozova, aki állítólag az orosz elnök egyik eltitkolt szeretőjétől született. Rozova a hírek szerint jelenleg Szentpéterváron lakik, ami egyébként Putyin szülővárosa.

Rozova a takarítónőből lett multimilliomos, a 45 éves Szvetlana Krivonogikh lánya, aki egy nagy orosz bank résztulajdonosa. A nőnek többek között egy 3,1 millió font – 1,4 milliárd forint – értékű monacói villája is van. Krivonogikh ugyanakkor azon állításokat sosem kommentálta, miszerint a gyermeke apja Putyin lenne, ahogy az elnök sem ismerte el ezt soha nyilvánosan.

Az internetezők most az Instagram-oldalán vették célkeresztbe a diáklányt, akit – mondhatni – apja bűneiért vonnak felelősségre. Az egyikük így támadt rá:

Bunkerben ülsz? Mint egy patkány?

– fakadt ki, illetve sokan sérelmezték azt, hogy a lány fényűző életet él, míg mások mindennapjai az apja tettei miatt váltak egy szempillantás alatt pokollá.

Rozovának egyébként egész sok, 84 ezer követője van közösségi oldalán, ám öt hónappal ezelőtt abbahagyta a posztolást, így sokan azt feltételezték, hogy Putyin hallgattathatta el. Képei azonban továbbra is elérhetőek, amikhez azóta is záporoznak a kommentek. Egy gyilkos, háborús bűnös, pszichopata és drogfüggő lányaként emlegetik, bár a sok szidalmazó ellenére többen is kiálltak mellette, mondván, nem tehet arról, hogy az apja mit követett el, ám ez csak még inkább szította a tüzet.

Igen, ő is bűnrészes. Mint a legtöbb német a náci időszakban

– fejtette ki egy kommentelő, mire egy másik rákontrázott:

Hívd fel! Ha szeret, akkor talán rá tudod bírni, hogy hagyja abba az öldöklést.

Volt olyan is, aki azt kifogásolta, Rozova miért nem vállalja nyíltan, hogy nem ért egyet apja cselekedeteivel, ám az egyik kommentelő szerint ez azért lehet, mivel a lány fél attól, hogy elveszti azt a fajta luxust, ami eddig körbevette, ha egy rossz szót is szól.

Két gyereke is van

Ugyan Putyin soha nem ismerte el, hogy szeretőjétől gyermeke született volna, de volt feleségétől, Ljudmila Putyinától két lánya van is. Ám sem a 36 éves genetikus, dr. Maria Vorontsova, sem a 35 éves, táncosból lett matematikus, Katerina Tikhonova nem nyilatkozott eddig az Ukrajna és Oroszország között kirobbant háborúról. Az eddigi információk szerint Putyin megparancsolta a családjának, hogy rejtőzzenek el egy bunkerben Szibériában.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Via Mirror)

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. február 27-én. Fotó: Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP)